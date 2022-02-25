時下報章所載時評，或電視談話節目，內容不外藍綠戰將互揪小辮互咬，對真正攸關人民權益福祉，社會健康文明，國家安危存亡之嚴肅議題，反而殊少認真討論。示意圖／擷自網路，民報合成

今天仍有意願關懷國家社會人士，目睹時下輿論表現，恐都不免深有沮喪甚至絕望之感。

時下台灣輿論風尚，不論報章所載時評，或電視談話節目，內容不是藍綠戰將互揪小辮互咬，即是大談未必很值得重視熱門新聞，反之對於真正攸關人民權益福祉，社會健康文明，國家安危存亡之嚴肅議題，反而殊少認真討論，思之何止可嘆？

台灣社會多年積弊沉疴是否依然不動如山，國人惡惡而不能去？台灣的政治生態，是否正常民主國家宜有現象？台灣的國民心態，又是否符合民主社會公民應有標準？台灣的興衰甚至存亡，恐皆繫於這三項考驗。但又何嘗見到主流輿論賦以應有重視，向國人提出嚴肅警告？

極可憂的是，就台灣社會現實而言，此三項關鍵疑問的正確答案，恐都全然不可樂觀。本文即就三項疑問所涉及可憂現象，做一標題式簡單提點，以供憂時憂國人士參考。

以言多年積弊沉疴，最具潛在危險性者，恐莫過於軍方高層仍被黃埔色彩大中國意識將領把持，現政府對之似也束手無策，只能視而不見。

如果軍方共識是不將盟邦當盟邦，不將敵國當敵國，又何足以言抗共保台？

聲勢浩大宗教團體宮廟集團，也無異另一國中之國，龐大廟產宮產金錢進出是否合法，政府敢查帳？統戰色彩機交流活動，「兩岸一家親」的洗腦灌輸，政府敢干涉？

法官層出不窮的違悖常情常理判決，部份法官的脫線言行，國人早已痛心疾首而又無可奈何。「法官之亂」勾繪出又一國中之國。

人民想離婚，除非是兩造同意，則必須法官判准。現代文明國家，可有如此你是民，他是主威權法律？台灣現行法律，多是此類訓政式，北洋式貨色，人民只有俯首任其擺佈。所謂人權立國，恐不甚經得起細細檢視，說來自我陶醉而已。

所謂「中華民國憲法」，當年是國民黨強加於中國人民，骨子裡根本是延續訓政的黨式憲法。今天則是在發揮圈禁人民自主自決意願功能的緊箍咒。台灣縱使一時不能擺脫這部憲法，至少是否也可請求本土政權大人物，不要時時刻刻掛在嘴上，莫讓本土父老心頭淌血？

台灣社會類如上述存在多年的種種積弊沉疴，迄今全未見有明顯調整矯正跡象，怎不令人滿懷沮喪無奈？本文限於篇幅，也只能聊舉數例到此為止。

再談到上述關鍵疑問之二。台灣的政治生態，是否正常民主國家宜有現象，答案恐也是令人沮喪不容樂觀。

今天台灣政治生態，一言以蔽之，即是政治綜藝化而治國也綜藝化。兩者皆是意在唬弄取悅選民提升民調，絕非誠摯謀國正道。本文即各舉一例作為標示。

以言政治綜藝化，前總統馬先生應是創始人或始作俑者。他在任時慣以多種裝飾扮演各種角色維繫其高民調。而繼任者似也視此為政治高招而接續這一風尚，舉凡密集拜宮廟助長迷信，或身穿迷彩軍裝趴趴走，均是明顯例證。

以言治國綜藝化，台灣現存邦交國，有不脫部落色彩所謂王國，有地小名稀，袖珍式或微塵式國家，仍夸夸其言稱為拚外交，也正是治國綜藝化之縮影和明證。

政治綜藝化和治國綜藝化，豈是健康成熟民主國家宜有現象？

前文所舉種種不正常不光彩現象，應都歸因於三項關鍵疑問之最後一問。台灣的國民心態，恐是不甚符合民主社會公民應有標準。

有論者云台灣之病，是只有選民而無公民。此論恐真是一針見血。

台灣有眾多馬粉蔡粉柯粉，選舉時皆是慷慨激昂，為偶像搖旗吶喊。但一旦偶像當選上台，其一應作為是否得當合理，有無恃寵而驕濫權胡為，粉絲即全不理會，徹底放棄公民應有檢視質疑鞭策責任，而形成你是民他是主局面。如此又焉能不養成在位者任意而為心態，可以放心憑一己好惡或政治利害，而選擇各種作為或不作為？

台灣的國民心態，恐多是國內有多種國中之國，與我有何相干？法官的荒謬判決，當他笑話看待可也，又何必為此費腦筋傷神？

國民心態陷溺至此，又怎能獨怪主流媒體不多留意重要嚴肅課題？若不多去報導緋聞醜聞，閱覽率和收視率又從何而來？

然而所謂風雨如晦而雞鳴不已，儘管輿論風尚如斯，台灣仍有少數憂國憂時之士，以其微弱呼聲，提醒國人勿忘留意關乎社會健康正常，國家安危存之嚴肅議題。其心情應也是「儘力之所能行心之所安」，明知反映極可能是聽者藐藐效果有限，也要盡上一份心意。

有一則很辛酸寓言。據云山中大火，一隻鸚鵡見之即以自身羽毛沾水飛去灑救，也即有一位天神開導他，「你的志氣固然好，但又於事何補」？鸚鵡的答覆，則是只能令人心酸落淚，「嘗僑居是山，不忍見耳」，也即是「我曾在山中居住，不忍見到被大火焚毀」。

「嘗僑居是山，不忍見耳」，應也是今天上述憂國憂時人士的心聲。

堪稱是本土鬥士的陳永興醫師主持《民報》系統多年，日前或因年齡考量決定交棒淡出，也不免令人關懷《民報》人士深有失落感。

陳先生主持的《民報》風格，應是泛綠本土屬性，但也絕未淪為奴顏婢膝，所以恐也未得到有力者的關愛眼神，而只能自營辛苦耕耘。他主持下的《民報》，對本文所舉三大關鍵疑問，很難得也未全然忽視，而對於針對民進黨或蔡政府的各方「恨鐵不成鋼」批判性來論，也多是無所顧忌包容發表。凡此也皆是他令人欽敬懷念的風格。

很希望接掌《民報》體系的新世代，能將陳先生這一風格延續下去，也讓台灣至少有一微弱媒體，願意也敢向國人發出必要的警示和呼籲。

「嘗僑居是山，不忍見耳」是何等意志何等悲壯？今天台灣處境，當然不似上述該鸚鵡之絕望，但這句名言確值得所有國人銘記在心，時時不忘自我激勵。激發國人公民意識之道或即在此？