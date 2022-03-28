一、兩個對立世界的形成？

作者最近在電視上看到一些政論節目，在節目當中，有主持人說全球化已經因為烏克蘭與俄羅斯的戰爭而宣告結束，兩個對立的世界將要形成。作者在這裡要稍加提醒的是：在冷戰時代，共產主義陣營的世界是有著「以馬克斯主義為基礎的共產主義之意識型態」在支撐著，但是普丁與習近平的結盟，倒不如說是兩個獨裁者的結盟，而且在事實上，兩個國家都與世界其他國家，尤其是與美國與西歐國家在經濟上有來往，因此相當程度的相互依存是存在的，這與冷戰下的兩個陣營在經濟上幾乎不往來是不一樣的。當然，俄烏戰爭中的制裁是否會成為兩個對立世界的形成？固然值得觀察，但絕對不會倒回到自由陣營與共產陣營對立的舊冷戰世界。

二、另一種全球化＝自由主義與民主主義的發展

其實，我倒想從另一個角度來看這次的俄烏之戰，作者暫時將這個角度稱之為精神的全球化，亦即自由主義與民主主義的發展。

如果從人類的發展史來看，英國是改變世界文明的一個很重要的國家。因為英國是最早形成資本主義的國家，也因為資本主義的發展而產生資產階級（bourgeois），進而建立議會民主制。而「以資本主義為基礎所形成的自由主義」與「以議會民主制為基礎的民主主義」就成為帶動世界發展的主要方向。這個發展的動力就帶給世界原有的各種文明與文化很大的衝擊，而迫使各地在與自由主義與民主主義的接受、抗拒或是妥協之下，而造成原來的社會產生很大的變化。在美國，因為清教徒的移民，使得美國走上比英國更純粹的自由主義與民主主義，而在法國，則因為英國的影響而產生啟蒙運動，進而在1789年爆發了法國大革命，使得「近代」這個新時代，真正在世界史當中揭開序幕。但是許多無法因應新時代來臨的舊文明也被迫要尋找一條對抗自由主義與民主主義的道路。第一次世界大戰與第二次世界大戰的爆發與結束，才使德國與日本走上民主主義。而俄國在蘇聯崩潰以後，使得東歐國家走上民主，這也是自由主義與民主主義的另一個新的里程碑。台灣在李登輝的主導之下，走向民主，這也使人們認識到古老的東方世界是有可能會產生民主的。烏克蘭對抗俄羅斯的入侵，正是追求自由、民主的一個重要的戰爭。普丁如果失敗，那麼俄羅斯在蘇聯解體之後與歐美世界的接觸就可能加速俄羅斯的民主化，那個時候，歐盟與俄國就可能不再是對立，而俄羅斯加入NATO 就會是可能，至少俄羅斯比中國會較早民主化。

從上述這個大方向的歷史角度來看，在自由主義與民主主義要將世界各地吞食的過程當中，雖然產生了許多的暴力與犧牲，但是它卻有著令人無法抗拒的魅力。許多國家要用自國的民族主義來對抗自由主義與民主主義，而講：這是歐美國家要來破壞自己文明的嘴臉，但這其實這常常只是獨裁者為了自身的利益而對人民所做的說詞。其實從近代史的發展來看，許多民主國家的民族主義常會變成是包容多元文化的國民主義，這就道出了獨裁者常常在一己之私心下，要利用自己的文化來包裝自己而來醜化自由主義與民主主義。如果烏克蘭與俄羅斯戰爭結束，而普丁失敗的話，那麼自由的歐洲將會實現大半，依作者所見，俄羅斯將會比較順暢地跟著走上民主化與完全的自由化。而伊斯蘭的世界與中國同樣將會在未來面臨精神的全球化＝自由主義與民主主義的衝擊，而被迫走上這條路，當然這會以怎樣的方式達成，我們尚難預料，也很難知道會有多少的人命於這個過程中喪失。畢竟這種精神的全球化主要是與政治制度之建立有關的全球化，它要被接受，是需要時間去改變人的頭腦的。