告誡學生不可抄襲是教育工作者都應克盡的責任，也是學習和競爭的基本倫理。示意圖／Pixabay，民報合成

日前台中一中音樂師生的衝突事件，因學生錄影上傳網路，引起廣大報導與討論。

吳鳴教授在臉書〈中一中學生報告，剪刀糨糊一大鈔〉中指出，學生所做音樂課作業的報告，幾乎整篇複製剪貼網路樂器資料（未註明來源），是不當的鈔（抄）襲。

很多社會人士不認同吳教授的討論，振振有辭。

以前說抄襲剽竊叫「一把剪刀，一罐漿糊。」本文只談中學生的剪貼抄襲。

中小學生求學過程，都要寫作文、週記和各種上課作業。音樂課的報告，也是課程作業的一種。

中小學老師都會告訴學生不可抄襲，不是只會告訴學生，考試不可偷看同學的考卷，不可偷看書或夾帶小抄而已。這是教育工作者都應克盡的責任，也是學習和競爭的基本倫理。

這是讀過國小、國中、高中（職）的學生，都知道的求學「常識」。不是某科老師才要特別教的「知識」。吳鳴說這是國民的基本素養是對的。

我教過小學一到六年級的學生，也教過國中和高中（職）一到三年級的學生，都會跟學生說，把別人文章作品的內容，抄拿來當作自己的文章作品，就是抄襲。

台中一中的學生都是國小、國中的資優生，說他們蒐集網路資料寫音樂報告，會不知道不可以剪貼抄襲，恐怕太小看能考入台中一中的學生程度。

很多社會人士，用各種說辭來為學生的剪貼辯解。有的說高中生剪貼網路資料只是當報告，不是學術論文；有的說，剪貼網路資料是現代學生（包括大學生）的常態；有的還問任課老師事先有教嗎？

這些說法，在我這曾教過中小學的老師看來，實在冤枉，也很奇怪，不解這些意見，是否已忘了中小學生應都知道不可抄襲的「常識」？

如果學生公然抄襲（報告已公開），若皆不指出真相來糾正而被允許，讓各級學校學生也皆習以為常，將來出社會難道也會被智慧財產法和其他法律允許嗎？不會如俗語說的「害死囝仔栽」嗎？

像筆者在1979年，編著700頁的《歷代詩詞名句析賞探源》，在1984年慘遭台北出版社兩次抄襲盜版，雖曾遭中央大學副教授顏崑陽，出具「要整體一字不漏，一字不改才算抄襲」之違反常識與學術倫理的鑑定意見，讓二審法院判決盜版書沒有「一字不漏，一字不改」，就沒有抄襲侵害著作權，而損害慘重，著作權差點遭侵佔。

經辛苦上訴，該判決就被三審最高法院廢棄。最後刑事判決抄襲侵害著作權部分有罪，筆者仍有翻案成功，仍有把著作權辛苦討回來。

吳鳴說，他撰此文只是在盡知識人關懷社會的責任。這樣熱心關懷社會富正義感的知識人，是太少了。



79.10.11聯合報記者蔡榮耀報導，呂自揚《歷代詩詞名句析賞探源》盜版官司，上訴最高法院剪報。圖／呂自揚提供



80.1.16聯合報記者蔡榮耀報導，呂自揚《歷代詩詞名句析賞探源》盜版官司，最高法院認為台南高等分院一審判決違法。圖／呂自揚提供