震驚台灣律師界，有白色恐怖再現！台東地檢署指揮台東縣警局，3月21日上午持搜索票搜索律師張靜住處和事務所，檢方漏夜偵訊張靜直到凌晨，以涉妨害秘密、個人資料保護法罪嫌聲請羈押，直到22日近中午法官裁定張靜並無違法，並予釋放。

中國709維權律師大抓捕事件，是指2015年7月9日起，中華人民共和國公安當局在多達23個省份大規模逮捕、傳喚、刑事拘留、帶走、失聯、約談了上百位律師、民間維權人士、上訪民眾及其親屬的事件，部份人士因此下落不明。台灣笑中國沒人權，曾幾何時台灣也墮落如此之快，俗話說： 「龜笑鱉無尾！」

22日上午10時多位律師在立法院召開「人權法治倒退？政府可恣意搜索律師事務所？」記者會，台灣陪審團協會理事長陳為祥表示，律師法明文規定，律師跟被告之間有個通訊秘密權，律師基於要幫被告辯護，所取得的資料有嚴守秘密的義務。「如今用這種方式，以後誰還敢找律師？」聲援的律師們都強調搜索律師事務所，是對人民訴訟權的嚴重侵害，今天是張靜，明天可能是你，是我！

記者會中魏憶龍律師說：這是拿大砲打小鳥，雖是一件小新聞，但願不是上面的意思（那太恐怖了），下面有沒有人揣摩上意，趁機會建立功勞，撈起一官半職？那也很可怕！ 張靜律師曾做過檢察官法官有正義感……但我們的社會應該容許多種聲音，如果只容許一種聲音那是不健康的社會！我雖然不喜歡你的意見但我要維護你講話的權利！張靜律師曾說司法界的敗類有多少……不久後發現一位銀行員之死，富商翁茂鍾勾結調查官、法官等等，看出司法黑暗的一面！

一個政府變壞也不是一下子變壞，是一點一點的墮落！如果這個事情社會縱容，老百姓不以為意，它膽子越大，最後就專制集權，這是我們所擔心的。他強調，我們不是為個案，而是這個寒蟬效應，今天來搜張靜律師，大家不站出來聲援，明天可能就是我們，跟納粹時代也是相近的。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍驚嘆，戒嚴時代還不敢對律師出手，國民黨專制時期都不敢！但是現在政權竟與中國相似，可以看出台灣人權是倒退嚕！

真理大學法律系教授吳景欽教授，對搜索乙事發表看法：關於張靜律師是否觸犯妨害秘密罪與違反《個資法》此等罪名，既然有人提告，檢察官自有加以偵查且釐清事實之必要。惟面對如此輕且屬告訴乃論之罪，竟可如此大動干戈，搜索象徵在野法曹的律師事務所，此先例一開，不僅是對律師職業的重大戕害，更會嚴重侵蝕辯護權的核心。

筆者看到上述新聞後還以為是中國對維權律師的事件？卻是活生生的發生在台灣！英國「經濟學人資訊社」（EIU）2021年全球民主指數報告，台灣名次進步到全球第八名，也是亞洲唯一擠進前十名的「完全民主」政體，授之有愧啊！人權倒退嚕，我們還有什麼資格說台灣是亞洲自由民主的燈塔?