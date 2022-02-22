故宮博物院〈航向天方〉的特展，是以鄭和下西洋的航路為主軸的展覽，不無宣揚國威的用心。但是到底是宣揚『台灣』的國威，還是『中國』的國威？圖／擷自維基百科，公有領域

中共對台灣的統戰，無所不用其極。其中所謂的『中國文化』，成為一個很厲害很難纏的武器。先不說清朝對台灣平埔族的種族清洗和文化洗腦，國民黨在台灣七十年鋪天蓋地的洗腦教育，早已經為中共的統戰打下非常頑強的基礎。連和中共一點關係都沒有的唐詩宋詞，都可以在某些本土詩人的腦袋裡，轉化成接受中共招待統戰的理由，更不用談『標準國語』是怎麼樣讓本省人一開口就矮人半截的。『故宮博物院』，更是中華文明優越無比的證物。1月份故宮博物院還有一個〈航向天方〉的特展，是以鄭和下西洋的航路為主軸的展覽，不無宣揚國威的用心。但是到底是宣揚『台灣』的國威，還是『中國』的國威？這特展會不會給人配合『一帶一路』的感覺呢？即使那些古文物都屬於中共『破四舊』要將之打爛的壞東西，然而這還是實實在在的器物文明。但是連被中共打倒的『孔家店』，中共都可以『捾籃仔假燒金』，到世界各地去設『孔子學院』。還特地找一個出身台灣的杜維明當院長。你說『中國文化』可怕不可怕。

更可笑的是，明明是無神論的中共，假借『文化交流』的名義，利用所謂的『宮廟文化』，中共也可以把統戰的髒手伸進台灣民間信仰的宮廟，在動機不單純的神棍的推波助瀾下，動員頭腦簡單、思想單純的信徒，到中國『祖廟』進香拜拜。說甚麼『媽祖』原鄉是福建、『關公』原鄉是山西，那些『祖廟』中的神明，在信徒心中，一定要比台灣家鄉的神明更加偉大而靈驗吧？而祖廟在印度的佛教呢？普世認知的基督教、天主教，有沒有傳教自由呢？有沒有信仰自由呢？新疆維吾爾人有沒有信仰自由呢？圖博人有沒有宗教自由呢？宣揚『真、善、忍』的法輪功，他們不但沒有信仰自由，還被關押毒打活摘器官。那些被帶到中國『祖廟』去進香的信徒，難道看不到中共這種種詐欺和邪惡的行徑嗎？

儘管在選舉期間把『二媽』請到他們家，卻仍然在中二選區補選被選民唾棄的顏家，最近又要發起媽祖4月遶境活動，企圖再度利用『媽祖』抬神轎的活動，綁架有政治野心、卻沒有宗教信仰的政客去和他一起抬轎。雖然宗教應該給人改過自新的機會，但是顏家有懺悔改過嗎？台灣人黑白不分、麻木不仁的現象，莫此為甚。對民間宗教和神明信仰，我們都抱持尊重的態度。但是對利用信徒的單純和善良的神棍，以及沒有宗教思想的迷信，在台灣的現代化進程中，都必須予以掃除。這些都不是真正的『宮廟文化』。更稱不上所謂的『中國文化』。將來不管是總統選舉也好、縣市長選舉也好、甚至立委、議員選舉也好，去和神棍一起抬轎的，選民投票給他們無疑就是助長這個虛假而邪惡的『宮廟文化』，甚至將來還會被中共統戰所利用。不管是哪個黨的候選人，去向邪惡妥協的，都不會得到選民的支持，也得不到真神的喜愛。



作者指出，無神論的中共假借『文化交流』的名義，利用所謂的『宮廟文化』，把統戰的髒手伸進台灣民間信仰的宮廟。示意圖／擷自總統府flickr2021.4.9