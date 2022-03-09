自序──從中壢事件看見衝破戒嚴枷鎖的可能

文／張辰漁（製作人）

以台灣本土文化與歷史題材為主題的內容，近年來持續增加，在影視與漫畫領域皆有不俗的表現。這是由於台灣社會本土意識崛起，使創作者能更有自信地將台灣自身歷史、文化、民俗與社會議題等主題融入作品，用根植於這片土地的故事與記憶，創造出能引起共鳴的動人作品。

世界柔軟一直致力於開發富有台灣DNA的作品，我們期許以柔軟的態度處理各項議題，透過創意的表現手法與多元的影像類型，讓作品走得更遠更廣，讓對話得以在社會的每一個角落展開。

本於這樣的信念，我們開發了以台灣歷史為題材的《漫談台灣》系列。第三部作品《民主星火──1977衝破戒嚴的枷鎖》取材自台灣民主運動史的重要里程碑──中壢事件，一個因為作票紛爭而爆發的反抗運動。

自1950年起，台灣正式實施地方自治，人民可以投下選票，直接選出地方民意代表及縣、市以下行政首長。然而，手握財政與行政優勢的國民黨，往往透過買票與作票贏得選舉，使公民直選頓失意義。一直到1970年代，國民黨對選舉的控制才逐漸鬆動。當時，由於外交失利與國內經濟問題的雙重打擊，國民黨的統治合法性備受質疑，不得不逐步鬆綁政治，投入選舉的黨外人士因此大幅增加。黨外參選人藉由選舉造勢大談民主與革新，並大力抨擊、防範國民黨買票、作票的行為，為選舉帶來全新的氣象。

1977年11月19日是台灣地方選舉的投票日，當日監票民眾與選務人員衝突不斷。下午，位於桃園中壢國小的投票所傳出主任監察員涉嫌作票的消息，警方僅帶走證人與疑似被作票的老夫妻，涉嫌作票者卻仍留在投票所內執行公務。這樣的處置引發民眾不滿，許多人認為警察包庇作票者。民眾紛紛前往中壢分局討公道，一時之間中壢分局前聚集了成千上萬的人，警民衝突一觸即發。最終，民眾包圍、焚燒中壢分局，兩位民眾不幸身亡，此即是赫赫有名的「中壢事件」。

中壢事件標誌著台灣人民敢於直接挑戰威權，揭示黨外運動凝聚了足以影響時代的群眾力量。政府的控制與威脅已逐漸衰退，人們紛紛走上街頭提出訴求。此後的橋頭事件、美麗島事件都可見大規模的示威遊行活動，群眾運動儼然成為後續黨外運動的重要模式。可以說，中壢事件讓群眾看見衝破戒嚴枷鎖的可能性，為台灣的民主發展揭開嶄新的一頁。

作者簡介

製作人／張辰漁 現為世界柔軟數位影像文化總監，致力於開發具台灣元素及人文精神的作品，以推行歷史普及。創作含影劇、動漫畫、桌遊、社會設計等領域。

目前正在推動「漫談台灣」台灣史系列漫畫，與以諷刺方式反映社會真實脈絡的跨領域創作「社會事」系列。

編劇／陶曉嫚 1986年生，台大經濟系畢業，擔綱傳媒業螺絲釘時期跑過財金與政治線，參與過網路媒體的創業，體制內生涯八年後，轉職為自由寫手，致力創作，著有小說《性感槍手》、報導文學《我拿青春換明天：八大行業職場說明書，慾海求生的人物群像》與代筆書籍多本。

田調／陳力航 政大台史所碩士，現為獨立研究者，除學術著作之外，亦有多篇歷史普及、非虛構文章。著有《零下六十八度：二戰後台灣人的西伯利亞戰俘經驗》（前衛出版，2021）。

繪者簡介

爛貨習作 動畫漫畫創作者，相信世界上有神祕的事物，喜歡想奇怪的故事。參與數部紀錄片手繪動畫製作、台北榮總神經外科簽約3D動畫師。獲comico原創漫畫大賞潛力賞，後於平台連載同名中篇條漫。短篇漫畫入圍MedibangXAdonit NoWords漫畫競賽，短篇漫畫第五屆開拓極短篇原創大賞：行動漫畫組優選，2019年6-8月台灣漫畫基地進駐計畫創作 360度漫畫。

作品：對人生的惡毒想像系列、《美好世界》—上架於Comico、《怪物社會》—原漫基地連載中

〈雀榕〉—收錄於《台式恐怖：CCC創作集25號》、360∘漫畫《地球關機》