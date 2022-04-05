2020年新冠肺炎爆發時，幾乎沒有人做好準備。政府官員、企業領導人和公共衛生專家對於百年來最具破壞性的流行病束手無策，就連許多世界上最大的藥廠和疫苗製造商都反應遲緩，無法拯救絕望的世人。

當病毒劫持世界，此時挺身而出的，竟是一群看起來不可靠的科學家和商人！

包括狀似滿口謊話的法國商人班塞爾（莫德納執行長）、沒有研發病毒疫苗經驗的土耳其移民吳沙忻（BNT創辦人）、使用可疑技術的波士頓科學家巴魯克（腺病毒專家）、被同儕排擠的英國科學家沃倫和匈牙利籍研究員考里科（mRNA研究先鋒）……

為了與死亡賽跑，這些科學家與商人群起而戰，爭相將畢生的努力投入新冠疫苗，力圖在這場研發競賽中奪得勝利。

《華爾街日報》調查記者、《紐約時報》暢銷書第一名作家古格里‧祖克曼帶我們潛進高度機密的實驗室及各大疫苗機構高層。深入淺出的報導，加上高潮迭起的劇情，讓本書不只是當代最重要的疫苗科學編年史，也成就一則關於競爭、野心與信念的動人故事。



古格里‧祖克曼Gregory Zuckerman 新書《疫苗商戰》示意圖／天下文化、網路，民報合成

作者介紹

古格里‧祖克曼Gregory Zuckerman 暢銷書《洞悉市場的人》（The Man Who Solved the Market）、《史上最大交易》（The Greatest Trade Ever）和《頁岩油商》（The Frackers）作者，《華爾街日報》特約撰述，主要報導金融機構、人物專訪、企業等，亦從事避險基金和其他商業調查報導；曾三次贏得財經新聞界最高榮譽的羅布獎（Gerald Loeb award）。

譯者介紹

張玄竺（序、第一至六章、第十五章） 英國愛丁堡大學英國文學碩士，荷蘭拉德堡大學跨國商業溝通碩士在讀中。從文到商、從東方到西方，人生不斷跨越與挑戰。翻譯既是寄託，也是身心靈的形而上搖滾。

廖月娟（第七至十章） 美國西雅圖華盛頓大學比較文學碩士。曾獲誠品好讀報告2006年度最佳翻譯人、2007年金鼎獎最佳翻譯人獎、2008年吳大猷科普翻譯銀籤獎。譯作繁多，包括《賈伯斯傳》、《你要如何衡量你的人生？》、《旁觀者》、《謝謝你遲到了》等數十冊。

鍾榕芳（第十一至十四章） 翻譯碩士就讀中。

翻譯此書時，因科學家的奉獻精神熱血沸騰，因熱血中流著其守護世界的心血而滿懷感激，謝謝你們。

黃瑜安（第十六章至後記） 政大經濟系畢，目前就讀臺大翻譯碩士學位學程。

翻譯期間接種了兩劑新冠疫苗，在此感謝科學家夜以繼日的付出。