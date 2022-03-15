這次的俄烏戰爭最令人羨慕與感動的是，烏克蘭在總統澤倫斯基（前中）的領導下，「全民團結抵抗、士氣高昂」。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

2月24日俄軍大舉入侵烏克蘭，普丁在對俄羅斯人民的演講中提到：「烏克蘭是俄羅斯故有的領土」，「烏克蘭人與俄羅斯人屬於同種同族」，「俄羅斯人必須復興歷史上偉大的俄羅斯」，展現出普丁心中的「大俄羅斯主義」。這些論調對台灣人非常熟悉，完全與中共的「大中國主義」以及「統一台灣」的主張一模一樣。再者，烏克蘭與俄羅斯的對比懸殊，無論是國力或軍力都是相當大的差距，這次的入侵是典型的「大國霸凌小國」，這也跟中共一直準備要「武統台灣」的情況非常相似。因此，台灣人必須以這次「俄烏戰爭」為教材，烏克蘭的優點我們要學習，缺點我們也必須要檢討。

全民團結抵抗 烏克蘭贏了

這次的俄烏戰爭最令人羨慕與感動的是，烏克蘭在總統的領導下，「全民團結抵抗、士氣高昂」。普丁本來的構想是，戰爭會在數日內結束，認為俄軍入烏後會得到烏克蘭人的歡迎，烏克蘭很快的就會放棄抵抗，特別是在俄羅斯居民佔多數的東部與南部。但是出人意料的，烏克蘭全民群起抵抗，讓俄軍蒙受很大的損傷，因而士氣低落、進度緩慢而陷入困境。

再者，在沒有受到挑釁的情況下入侵烏克蘭引起公憤，全世界人民紛紛站出來「譴責俄羅斯、支持烏克蘭」。對烏克蘭的援助包括金錢、民生物資、武器、志願軍人等大量的湧入。國際對俄羅斯卻是一面倒的譴責，並在美國的領導下祭出歷史上最嚴厲的「經濟制裁」，使俄羅斯的經濟面臨崩潰。因此，普丁的冒進已經失敗了，俄羅斯已經輸了這場戰爭。

可見烏克蘭能夠以小搏大，贏得這場戰爭的主要原因就在「全民團結抵抗、士氣高昂」，這也是最值得台灣學習的重點。台灣人談到中共可能動武攻台時，第一個被討論的問題是「美國會不會來救援？」，這根本是搞錯方向。希望將來在討論「中共武力犯台」時，第一個問題被討論的應該是「台灣人願不願意拿起武器來抵抗？」，這才是打敗「中共武力犯台」的先決條件。

台灣千萬不要選出一個會投降的人當總統

這次俄烏戰爭，烏克蘭總統澤連斯基的領導功不可沒。戰爭爆發後澤連斯基拒絕美國保護他安全離開首都基輔的安排，誓言留守基輔抗戰到底。他每日都發布戰況與「堅決抵抗」的文字、照片、公開講話、視頻等，有效地凝聚烏克蘭人心。他的努力團結烏克蘭人民，鼓舞士氣，並且感動世界，得到全世界的支持。

對台灣人民的啟示是，在總統大選時，必須選出一位會「誓死捍衛台灣」的總統，千萬不要選擇一個會投降的人當總統。

高科技的輕武器打敗傳統的重武器

在這次的俄烏戰爭中，令人注目的的是單兵肩式「標槍飛彈」打爆了俄國的裝甲車，「刺針飛彈」擊落直升機與低空戰機，「無人飛機」毁滅了整排俄軍的戰車。這些都是值得學習的榜樣，尤其是「無人飛機」體型小，可以發展成為獵殺中共海上軍艦的利器。

烏克蘭最大的國防缺陷就是「缺乏攻擊性武器」，因此沒有能力攻擊俄羅斯境內的目標。台灣在這方面就強很多，近幾年來發展「潛水艇」與「遠程飛彈」值得肯定。尤其是在美國的協助下，發展自製的中遠程導彈「雄昇巡弋飛彈」與「天弓飛彈」可以精準地打到北京。打東海、打南海都不如打「中南海」，有這些攻擊武器一定可以讓老共不敢輕易開啟戰端。

再者，這次的俄烏戰爭除了熱戰外，還包括資訊戰，網路戰，宣傳戰等的無形戰爭。在現今戰爭中，保持「通訊及網路」的暢通是勝敗的因素之一，烏克蘭依靠美國的協助在這方面是贏家。台灣在這方面也必須依靠美國的幫助，目前台灣軍方的資訊系統巳經被納入美軍的資訊系統（如台灣雷達站收到的情報會與美國收到的情報互通），對台灣的國防應該有很大的幫助。

充分凖備是勝利的必要條件

自從2014年烏克蘭被俄羅斯打敗後，美國就開始援助烏克蘭軍隊，供應現代化武器並派美軍協助訓練，提升烏軍戰力。有了「充分的準備」，烏軍在這埸戰爭中才能有這麼卓越的表現。台灣要打贏中共併吞台灣的戰爭，也必須要有「充分的準備」。再者，「充分的準備」也是止戰的良方，老共看到台灣人抗共的決心，就不敢輕易的發動戰爭。