記起2014年3、4月間，太陽花學運發生之後，前總統李登輝在大學校園演講時，正視太陽花學運的正面價值，他指出「台灣從第一次民主改革之後，因為出現代議制度的失靈、行政權的專斷、領導者的傲慢，才引發出這次太陽花學生運動，更凸顯出台灣目前民主制度的缺陷，所以必須進行第2次民主改革，包括學生提出要召開公民憲政會議，解決憲政體制權責不符問題，修正公民投票法門檻過高的問題等等。」（見《太陽花學生教我們的事－24堂街頭上的民主課，2014年6月出版，第234〜235頁》

去年（110年）12月17日修正公布的稅捐稽徵法，其修正幅度之大、層面之廣，可為歷年之最，其中有多項變更係為了維護國家租稅債權或減縮人民行政救濟權利，其中第28條之修正，更不利於納稅義務人的退稅請求權，可說是威權思維重現、「開人權倒車」之修法，有違憲法保障人民財產權，且不符合「聯合國公民權利與政治權利國際公約」第2條第3項第1款所揭示的「保證任何一個被侵犯了本公約所承認的權利或自由的人，能得到有效的補救，儘管此種侵犯是以官方資格行事的人所為。」之原則。

我們發現台灣雖然已經實施民主制度多年，民主憲政體制的危機仍然存在，行政權獨大，立法權「失靈」，既有的權力分立架構被破壞，產生與主流民意對立的情形，社會的貧富差距擴大，出現更多的不公不義事件，其原因之一為稅制、稅法、稅政等不健全所致，亦即「租稅正義」根本不存在。

長期以來，被人討論的「財政部核發稅務獎勵金作業要點」以及「法務部行政執行署及所屬行政執行處執行績效獎勵金發給要點」，可能有人為了領取獎金而不當查稅、造假、超額強制執行，增加「冤稅者」人權被侵害事件。例如1996年底發生的太極門冤案，2020年8月21日太極門修行道場土地被強制執行，拍賣、收歸國有，已受到國際宗教及人權學者的關切，在聯合國人權理事會成為討論議題，損害了台灣人權保障的形象，建議政府妥為因應與改善。

查前述兩項「要點」為法規命令，但是都沒有法律授權基礎，長期以來立法委員們都不予關心，繼續任由行政機關編列預算，以人民納稅錢支付各種名目的獎勵金，違反依法行政原則，不是法治國應有的常態。期盼行政權獨大、立法權「失靈」，造成人權侵害之情形，得以早日清除，讓台灣的政治更清明、社會更公義。