2007年入行以來，簡豐書多次入圍金鐘、金馬的最佳音效獎項。她以韌性的細膩，共感於導演對畫面的想像，從小細節抓出音質的生活感，磨出和影像最融合的聲音；更在2017年以《天黑請閉眼》獲得金鐘獎最佳音效獎，2020年以《返校》獲得台北電影節聲音設計獎項的肯定。

國高中時期就愛看電影，但簡豐書爽朗地笑說，踏入台灣藝術大學電影系卻是「填志願的意外」，一直到升大三那年，選擇未來出路時，因自己更能容易地對周遭有細膩的感受，進而投入聲音製作，展開「影視後期聲音製作」的漫漫情路。

幕後直擊 關於聲音後製的二三事

聲音製作經歷豐富的簡豐書，道出在視聽作品中「聽」的重要，除了配樂之外的所有聲音，都是後期聲音部門負責的。「我們的工作分成兩大部分，一是演員的對白；二是片中的聲響、環境音的效果。」

簡豐書剖析，「對白」以現場收音為主，取得拍片收錄的聲音後，再利用科技工具降噪、修整，讓對白清晰可聽。若導演需要改詞、加詞，也會安排演員再次進錄音室配音。「調整對白，是為了讓戲更加流暢；至於音效，除了可從音效庫取得，也需要自行製造或收集聲音，疊造影像與環境之間的整體感。」而電影《返校》聲音製作更長達半年，配音時數超過一般長片的一倍，導演求好心切、琢磨之深，至今仍讓她印象深刻。



簡豐書從處理瑣事、整理素材的助理做起，熟稔後期聲音製作的各個環節。圖／周永受、李鍾泉

聲音的匠師 營造沉浸氛圍

入行十多年，簡豐書從處理瑣事、整理素材的助理做起，熟稔後期聲音製作的各個環節。現在擔任「聲音指導」的她，比喻自己就像是「大廚」，對白、音效部門則是負責備料的「二廚」，當素材到位，開始進行混音，為了追求完美到位，還練就一對敏銳的聽覺，才能將所有素材巧妙地鋪陳在劇幕中，最後炒成一道好吃的菜端上桌。

「後期製作的聲音，像是影像作品中的綠葉，能將鮮豔的故事襯托出色，讓觀眾更能專注情節、進入故事氛圍。」像是《返校》中的鬼差走路拖著鐵鍊，那蕩在空氣一陣陣的冷冽匡啷聲，實際是用粗獷的鐵鍊，在不同材質的地板上來回拖拉擬音（Foely）的；當時為了如實營造詭異氛圍，甚至嘗試用琴弓摩擦不同金屬，打造毛骨悚然的緊張感。



後製團隊特地去五金行挑選粗獷的鐵鍊，塑造《返校》鬼差的悚然音效。圖／周永受、李鍾泉

網羅生活中的聲音 家鄉夜鶯也入戲

好的聲音也需待天時地利，簡豐書總是隨身攜帶小錄音機或手機，一有機會就收集周遭的環境音，悉心標註地點、日夜時間及關鍵字，方便日後查尋。她笑道，有些聲音是很台灣味的，像是台灣都市街道到處充斥機車聲，帶有獨特聲音情感的素材是音效庫所找不到的。

「為了營造空間感，畫面常常需要疊加多層聲音，所以我一直有錄音習慣，當時機來臨，就能用在作品裡。」她按下存錄的音檔，傳來幾聲清脆的鳥鳴，原來是她大溪老家常聽到的夜鶯啼音，而這個聲音也出現在《當男人戀愛時》男主角阿成待在家裡的夜戲中。聽著簡豐書手機畫面裡一個個寫上「換紗窗聲」、「復健診所廣播聲」的音檔，想像這些隨著歲月淡去的生活聲，未來能在影視作品中，再次活靈活現。



一部片的後期聲音製作除了使用聲音庫外，簡豐書也會在平常生活中網羅各種聲音。圖／周永受、李鍾泉

※本文轉載自 《桃園誌》No：81