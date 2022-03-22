幣託一直努力為用戶提供更便利的服務、更優質的產品，在2019年時，幣託推出了全台首家「BitoDebt債權認購平台」服務，提供加密貨幣債權的高年化報酬商品，為投資人提供了更多元化的資產配置服務，推出至今一直是深受用戶喜愛的服務之一。

BitoDebt運行模式是，需借貸加密貨幣的企業、法人或個人，向BitoPro申請借貸，幣託完成盡職調查後決定是否借款，若借貸並取得債權，就會在BitoDebt頁面開放用戶認購，且提供附買回條款，保證認購者到期能夠拿回本金與利息。

幣託將與債務人之間的債權，透過BitoDebt債權認購平台公開讓用戶參與認購，把獲取的利息與用戶共享，作為用戶資產配置與財富管理的一項利器。BitoDebt為專業合法且低風險的服務，因為提供「附買回條款」，當債務人無法還款時，將由幣託買回債權，以保障用戶權益，也就是說，貸款人不用擔心債務無法收回的問題，用戶可以獲得固定且穩定的利息。

BitoDebt提供的加密債權屬借貸權利而債務方具還款義務，債權關係是受到民法保障，所以幣託認債的用戶在法律層面上除了幣託付買回條款保障外，同時具備民法保障。

而幣託對於DeFi創新與技術極為尊敬，但也不能無視目前智能合約所產生的漏洞以及駭客盜幣。目前參與者的損失都追討無門，並且若發生不幸案例，相關人的職責在法律層面上尚待釐清，合約漏洞的責任歸屬等，在法律上仍待歸屬。所以建議有興趣者在技術發展與法律權責尚未成熟期，還是選擇BitoDebt較為安穩。

截至2022年3月，BitoDebt發行檔數已超過500檔，商品深受好評，主要因BitoDebt高年化報酬特性吸引傳統投資人，且多次推出特別檔期，最高年化報酬達 18.8%，讓市場競豔。而且產品初期認購會員主要為幣圈投資人，透過分散資產方式平衡加密貨幣的波動風險；而隨著幣託穩定發售且BitoDebt固定收益的特性，已成功打進傳統理財市場，成為固定孳息的抗通膨理財工具。

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