俄烏交戰,烏克蘭舉國上下對抗俄國入侵的積極態度,贏得世界各國的尊重與敬佩,隨著這場戰事的延長,使外界不斷將中共對台動武的可能性,從原先的「不可想像」變成「可想像」,倘若台海局勢發生變化,美國及其他盟國是否會派兵協防台灣?我國民眾會不會因此挺身而戰等種種問題紛紛浮上檯面,引發熱議。

這場俄烏啟示錄牽動著各國敏感神經,但事實上,決定勝負的關鍵並非只有兵力及武器上的援助,美國在2000年派兵進入阿富汗協助剿滅叛軍塔利班,歷經多年,在美國撤軍後,塔利班卻又迅速席捲歸來。事實證明,如果當地人敵我意識不清,或者自己沒有抗敵的意識與決心,即便擁有諸多外援也無濟於事。

俄烏戰爭不只撼動著歐洲,同時也提醒著世人,唯有在各方面厚植自我實力,展現保護家園的決心與信念,方可在地緣政治狹縫中,為自己爭取更大的生存空間。

眾所周知,中共打台灣與俄國打烏克蘭,都是以強凌弱的悍然入侵,將自己的政治野心建立在人民的痛苦之上,俄烏之戰更論證美軍常說的一句話「上帝幫助那些自助的人」(God helps those who help themselves),烏克蘭給台灣上的重要一課是,防禦台海的重點不是美軍到底來不來,而是國民抵抗意志到底能不能戰勝一切。