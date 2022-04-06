4月1日愚人節，當天下午3時39分許，高雄一家水泥廠拆除工程發生意外，拆除高塔倒塌壓倒附近電塔，連帶嚴重影響高鐵、台鐵交通，台鐵於晚間8點51分恢復通車，高鐵則更晚於11點才修復，造成10餘萬名旅客受阻。高雄市政府迅即開罰，檢警亦約談包商等4人，檢方指出，已請警方協助至現場拍照，保全相關事證，也會與市府連繫，以取得現場事證資料，並就相關人員可能涉及刑法公共危險的部份進行釐清。此一事故再度暴露了現場施工的大問題，監造單位更是形同虛設。

另外，2日上午土木技師協會等人也到現場協助勞檢。高雄市府工務局陳處長在勞檢後公布包商四大錯誤，第一：未依照計畫書分段式由上而下拆除，卻擅自變更採一次性的拆除，第二：倒塌的水泥塔是水泥製程中的「生料槽」，並未先清除殘料，第三：應事先拆除的水泥塔上機具也未拆，影響重心，第四：未依照計畫書做防護。陳處長強調，包商原本應該分三階段拆除，但擅自改變計畫，採用一次性拆除，是這次災難的主因，也是因未能依據計畫施工惹的禍。

此外，依據內政部頒布的「建築物拆除施工規範」，敘明施工前承攬營造業應分別依建築物拆除施工方式擬具拆除工程「施工計畫書」，並經相關主管機關備查後始可施工。

施工計畫書內容包含下列項目：工程概述、準備工作、防護設備、拆除作業、拆除物源頭分類、交通維持、安全衛生管理、環境保護、緊急應變等。其次，計畫書內容也應包含工程圖樣、基地環境調查、拆除建築物本身及基地四周環境進行調查，並依據調查結果選定施工方法及機具等。黑紙白字，一應俱全，但施工單位何以能「說一套，做一套」，公然違反規定？因此，意欲解決時有所聞的工程事故，有賴法律的嚴格執行與施工的專業提升，齊頭並進。

生活經驗中，砍一棵三層樓高的樹木都不能如此草率，因為地心引力的作用常超乎人的想像。所以，必須先環顧四週，做好安全措施，並先剪除枝葉，再由上往下分段砍伐。然而，水泥廠的巨型高塔，52公尺高，約18樓層的高度，直徑約12公尺，估計重量達兩千噸以上，卻僅憑怪手用敲擊法進行一次性拆除，在空中晃來晃去的那條細如絲的纜線，能有什麼力量啊？不發生事故才是意外。

記得1986年，美國挑戰者太空梭失事，7名太空人全部罹難，諾貝爾獎得主物理學家理查·費曼受邀調查，在給雷根總統的報告結尾處有一句警世名言:「想要在技術上成功，實情要凌駕於公共關係之上，因為大自然是不可以欺騙的。」政治已然大幅進展，生活品質也應全面提升，涉及公共安全與基礎建設的工程尤應照步來，祛除虛假文化應是最根本的課題。

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