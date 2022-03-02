冬奧已經結束，有很多不被允許聽到的故事，似乎已被淹沒在中共「主流」聲浪當中。示意圖／擷自CCTV新聞影片

德國雪橇天后納塔莉·蓋森貝格爾（Natalie Geisenberger）日前結束冬奧賽事返國後，接受《德國第二電視臺》（ZDF Heute）訪問時指出，在為期兩周的運動賽事，基本上只有往返選手村與比賽場所兩地，而在被問及人權相關問題，當時僅以返國後再發聲明地草草帶過，並坦言當時不論是在人權或是比賽場地問題上，都不適合發表任何意見，當下唯一目標，就是盡全力完成比賽後返國。

中共雖做為首個雙奧城市，但此次冬奧的政策仍引起不少質疑聲浪，瑞典越野滑雪隊曾向中共官方建議，因氣候不佳，希望提早進行比賽卻遭忽略，導致該隊運動員卡爾森（Karlsson）於比賽結束後原地顫抖差點暈厥；俄羅斯運動選手瓦涅索娃痛訴（Valeria Vasnetsova）在隔離期間官方提供飲食口味不佳、份量不足，甚至在為期14天的隔離期，僅食用義大利麵果腹，對所謂大國的待客之道感到失望不已。但這些關於冬奧的負面消息，似乎鮮少出現在陸媒的社群平臺，其報導的內容都是與其他選手在冬奧村生活相去甚遠，讓人不禁質疑難道此次冬奧存在著兩個迥異的選手村？

觀察中共官媒所報導的冬奧消息，似乎與食不果腹的瓦涅索娃、賽後受凍卡爾森有所不同，從賽場、設施、食物再到住宿，大多數的報導都是說明北京冬奧是如此智能與便利，讓這些外國運動員們感嘆真是有別於過往的參賽經歷。如今這屆冬奧已經結束，留下來的或許讓我們感到驚艷的那一部分，但還有很多不被允許聽到的故事，似乎已被淹沒在中共「主流」聲浪當中，這樣的冬奧，其實很政治。



德國雪橇天后納塔莉·蓋森貝格爾（Natalie Geisenberger）。圖／擷自PBS News hour影片​