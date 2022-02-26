我的癲癇是腦瘤開刀留下的後遺症

96年大發作後，開啟了我與癲癇生命共同體的奇幻之旅。一開始對癲癇不了解，曾經討厭、排斥它、它讓我自卑、怨恨，為什麼會得到癲癇？讓別人看到自己醜陋一面，讓別人害怕的怪病，它像是隱藏在身體裡的未爆彈，每天提心吊膽，深怕踩到引爆點，把自已困住，不與人接觸、胡思亂想、生活漫無目標。我不曾因為腦瘤而傷心難過，卻因為走不出癲癇難關而痛哭數次，甚至想過如果當年腦瘤手術失敗，現在是不是就不會痛苦？負能量不斷在腦海、身體惡性循環。

羨慕同學畢業後出國打工渡假、工作賺錢、做自已想作的事情，而我只能關在家中自怨自艾，也因為癲癇不斷發作，家裡總是瀰漫著低氣壓。爸媽怕我外出發生意外、怕我在工作中因癲癇發作被解聘，愛女心切的爸爸語重心長的說：「阿官啊，你不要出去工作，爸爸養你就好了！」這句話把我打醒，讓我省思，爸媽可以養我多久？難道我此生就要這樣悲慘渡過？於是決定，該是好好重視癲癇課題，不要有鴕鳥心態、不要再當被保護的乖女兒。

「打開心胸接納它、乖乖聽話吃藥，真的不會發作、會抗癲成功」是真的嗎？

初期控制得不好，每次回診跟彰基陳大成醫生報告發作情形，癲癇日誌上滿滿標示發作的紅字，讓我信心喪失，還好醫生會跟我解說、討論，讓我知道問題所在。每天按時服藥（起初都會偷偷把藥丟掉，打從心底討厭吃藥）、上網搜尋癲癇相關資訊，無意間找到台灣癲癇之友協會網站，留言板上的Q&A都是我想問、想知道的，而專家的回覆讓我對癲癇稍加了解，如獲至寶的每天必定瀏覽網站從中解惑。漸漸的，我打開心房了解它、面對它並接納它，「相信自己」就是最大的改變。

日誌上的紅字越來越少，每次回診都像小學生炫耀考試考90分、95分般得意，陳醫生也會用病友成功例子鼓勵我，給我打強心針，讓我不再害怕。與醫生建立良好的醫病關係，亦師亦友，除了問診，也分享生活、工作中的快樂、難過大小事，也數次告知公司騎腳踏車活動，淡水到礁溪、墾丁到屏東，自我挑戰壯舉。結婚時還特地帶著老公與喜餅，到診間與陳醫生分享喜悅，謝謝這位生命中的貴人。

陳醫生知道我日後想懷孕，在用藥上也特別小心，並邀請我參加癲癇講座，讓我獲得更多專業知識，知道我也可以和正常人一樣結婚生子。講座結束後，和醫生輕鬆對談、病友經驗分享，發現原來我並不孤單，有這麼多病友和我並肩作戰著，更驚訝的是我最喜歡的畫家梵谷、古今中外許多名人都是勵志的癲癇患者，我何其有幸可以和他們有共同處。

改變自己面對癲癇的心態後，下一步就是改變爸媽的想法。爸媽還停留在「羊癲瘋」、「發作咬毛巾」、「家中有人得到癲癇是件丟臉的事」這種傳統錯誤觀念裡。於是日後每次回診、癲癇講座我都會找爸媽一起去，很刻意在醫生面前提問爸媽禁止我做的事，由醫生說出建議，我在一旁頻頻點頭，表示這就是我要的答案、我的小心機。爸媽漸漸也接受癲癇，慢慢放手讓我自在飛翔，也會跟親友分享癲癇正確知識，看到他們的改變，我打從心底高興。所謂心理影響生理，癲癇控制好、找到與它和平共處模式，這就是正能量的循環。

個性關係，總愛與人分享，2018年底陳醫生邀請我在癲癇講座分享人生故事，二話不說立刻答應。回家後開始構思演講內容，完成後還不斷修改、無數次演練。講座當天拿起麥克風，不免緊張，但這是屬於我的故事，不用多加思索修飾、從容不迫說出來，台下觀眾凝神專注傾聽，事後更得到陳醫生讚許演講內容豐富、起承轉合節奏鮮明，很有鼓舞人心的力量。大家羨慕稱讚的表情，就是給我最大的肯定。

生活、身體慢慢上軌道後，完成自己設定的短程目標：找到一份可以接納我、接納癲癇的公司。也在公司完成中程目標：結婚、生子、騎單車環島的自我挑戰。至於終極目標，則是希望以我小小力量、親身經歷，鼓勵更多還陷困在癲癇泥沼中無法脫身的病友。

不放棄希望，才能找到更強大的自己

去年參加台南市癲癇之友協會舉辦的台灣癲癇青年高峰會，收穫滿滿，興高采烈的跟一位在講座認識的病友媽媽分享，想不到回傳的訊息是：「愛兒已於2019年離世，也已滿一年，主管解僱造成心情低落未被肯定，事情過了也不好再提，只能說兒子生病了！」短短幾句話讓我淚崩，我為此久久無法平復情緒，若是有人早點協助他，給他向上正面力量，是不是就不會有憾事發生？

癲癇並不可怕，可怕的是「心魔」、是心中築起的那座阻隔你我的高牆，找不到方法跨越、突破。給自己一次機會吧！不要怕丟臉、怕失敗，跌倒了站起來拍一拍、重新整頓再出發，不跨出去怎麼知道自已潛力有多大？不向人生妥協、勇敢接受挑戰，才能突破困境。我已長達五年未曾發作過，每天服藥已成常態，每三個月回診和醫生聊天是我最快樂事情。現在的我很幸福快樂，有凡事支持我的老公、有位三歲天真無邪的女兒、有疼愛我的家人朋友。我敢侃侃而談癲癇事，是上天送的珍貴禮物，誰也搶不走。一路走來要感謝的人太多，最要感謝當初沒有放棄自己，沒有經歷這些難關，就沒有現在的陳秀娟。

我要勇敢大聲的說：我癲癇、我驕傲。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台