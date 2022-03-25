編者提示：普丁揮師入侵烏克蘭，狂轟濫炸，素有「歐洲糧倉」之譽的沃土淪為一片焦土，兵燹之禍，哀鴻遍野，百姓顛沛流離，猶如白居易筆下「箭孔刀痕滿枯骨」的現代版。戰爭年代，不再是平日的兒子埋葬父親，而是父母埋葬兒子，妻子埋葬丈夫，悲悲切切，哀哉！米洛舍維奇的「反人類罪」和「戰爭罪」在世人的記憶中尚未消逝，普丁就繼續了他的戰爭足跡，挑戰自由和平的世界。毋庸置疑，普丁面臨的是世界共誅之，全球共討之！

俄烏戰爭，不僅限於窺豹一斑，申討「反人類罪」和「戰爭罪」即可。我們的討論，是在反思與詰問。上世紀九十年代初期，蘇聯分崩離析，冷戰落幕，象徵著民主的成功與勝利。福山認為：「冷戰的結束，標誌著共產主義的終結。」在他看來，人類社會的發展史，就是一部「以自由民主制度為方向的人類普遍史」，這就是享有盛譽的「歷史終結論」學說。清醒的中國人始終沒有懈怠，中國的專制政權依然處在現在進行式，世界上還有中國、北朝鮮這兩大頑固的反動堡壘。而俄羅斯入侵烏克蘭，使它又轉換回前蘇聯的紅色霸主角色，豈不意味著冷戰再次啟動？

我們注意到一個現象：3月2日，聯合國大會就「譴責俄羅斯入侵烏克蘭，要求立即全部撤軍」議案投票，聯合國193個成員國中有181個參加了投票，其中141國支持譴責莫斯科的決議案，5國反對，包括俄羅斯、白俄羅斯、敘利亞、北韓和厄立垂亞，有35個成員國棄權，雖然不影響決議案通過所需要的三分之二多數，合計40個國家沒有同意決議案。倘若從這40國的人口來計算，幾乎就是半個地球人類，莫非「是非只在時勢，公道不在人心」？難道這個世界又將退回到野蠻的「叢林原則」時代，「弱肉強食，適者生存」？

俄烏戰爭持續到今天，戰火硝煙背後的角逐與戎軒，呼之欲出，競相跑到前台，美、俄、歐、中戰略博弈的針鋒相對、環環相扣，是否會成為「冷戰」以來全球勢力演變的分水嶺與新格局？也有朋友直接稱之「開啟了『大博弈』時代」……

提出戰爭背後的四大疑問？

廖天琪：今天的話題，是圍繞著普丁揮師入侵烏克蘭，以大欺小、恃強淩弱，引發了全球性的憤怒與抗議。從道義上，從良知上，從法理上，世人都不能接受俄羅斯的侵略，這是天下皆知的道理，不用我們去辨識、說教與判定。

我要提出的問題是：這麽簡單一個道理，人人都不齒的「犯罪惡行」，為什麽普丁竟敢冒天下之大不韙，甚至違背全人類意志頂風作案，延伸話題：這一行為意識的背後，究竟掩蓋著什麽陰謀？隱匿著什麽歷史恩怨？再三的問題：我們且不說歐洲是「一戰」、「二戰」的策源地，而自冷戰結束以來，發生了科索沃戰爭（南斯拉夫解體）、俄羅斯與喬治亞戰爭等。為什麽人類進入現代文明了，歐洲依然沿襲叢林原則，動輒兵戎相見？

普丁振振有詞的理由，是「北約東擴」，即上世紀90年代，北約曾承諾不會東擴，但現在羅馬尼亞、波蘭均有北約部署的武器系統，美國在俄羅斯家門口部署了導彈，這是對俄羅斯的公然欺騙和挑釁。普丁強調，這樣的東擴一直延伸至俄羅斯邊界，這是不可接受的。

有一種說法，當年東西德統一時，簽署了「2加4條約」，蘇聯提出「北約不東擴」，有人理解是「北約不東擴至東德」，這是否存在誤讀與誤解？德國前外長根舍（Hans-Dietrich Genscher ）有這樣的表述：「前蘇聯同意德國作為整體加入北約……」。

我整理了四大疑問，來釐清事實真相：

一、普丁入侵烏克蘭的背景原因？「北約不東擴」究竟是怎麽一回事？

二、訴訟學有「有利被告」的觀點，據說源於古羅馬法「有疑，為被告人的利益」的原則。俄烏戰爭背後是否有一條利益鏈呢？戰爭對各方的影響與利弊？比如：俄羅斯、烏克蘭、美國、歐洲等，從金融、經濟、能源、地緣政治等各方面切入檢視。

三、戰爭將如何演變？會有怎樣的結局？

四、我們三人都生活在歐洲，但我們的根在中國在台灣，所以重要的話題是：戰爭對台海局勢的影響，兩岸有爆發戰爭的可能嗎？中國、台灣、美國及其它國家的立場與態度。

為什麽會有「北約不東擴」的話題？

眼下媒體與社會都在爭執有沒有「北約不東擴」一說？有沒有這樣的約定？要討論「北約東擴」與「北約不東擴」，首先需要知道它不是空穴來風，那麽它的依據又是什麽？當世人了解到這個概念背後的大戰略理論與思想，就能掂量出「北約不東擴」的分量，其重要性遠遠超過大國之重器。我們真不能小覷和揣度了那些治國領袖的能力與水平，真不能誤入羅貫中「扶不起的阿斗」的故事情節。

田牧：「北約不東擴」，並非憑空而來，這些問題，還得回到上一次老萬曾經介紹過的兩個依據，我們重溫一下。

一是十八世紀英國哲學家大衛·休姆（David Hume）撰寫的「權力平衡論」著作，亦作「均勢」戰略理論。該理論主張分而治之，使相互競爭的各方勢力處於一個相對穩定、彼此牽制的狀態，也可說是戰略目的。邱吉爾在《第二次世界大戰回憶錄》中講道：英國400年以來，對外政策反對在大陸上（指歐洲大陸）出現一個最大的、最富於侵略性、最霸道的國家，就是說出現一個單一強權國家。最早英國是這樣，當法國強盛的時候，英國聯合沙俄、聯合德國與法國幹；德國強大的時候，英國聯合法國、沙俄與之決鬥。也就是說歐洲大陸上不能出現單一的強權。曾經的法國不被允許，德國也被制約，三十年前蘇聯也被徹底瓦解、分崩離析，這些都可以說是「均勢」戰略理論的勝利。

二是德國將軍卡爾·豪斯霍弗爾（Karl Haushofer）提出的「地緣政治」學說，核心思想是「國家有機體」與「心臟地帶」學說，並且深受「生存空間」的影響。通俗的說：生存空間是國家發展的必要條件，因而國家掠奪更多的生存空間是合理的；而心臟地帶論也可以說明德國的戰略定位與對外戰略。對北約組織來說，戰後地緣政治及政治地理學的地位與發展，需要更多的生存空間。

老萬說過：如果從這個角度來看美國今天的外交政策，美國實際上還是繼承了這樣的軍事理論。普丁曾經數次提出加入北約，都遭拒絕。道理很簡單：如果俄羅斯加入了北約，與歐洲大陸的德國和法國聯手，歐洲將會無比強大，這是不符合美國的戰略目標與意義的，為什麽呢？道理非常清晰，如果俄羅斯與德、法聯合，整個歐洲大陸連成一片，大家都是民主政體了，盡管有時也有矛盾與糾葛，但是美歐在價值觀意識形態上是一致的，那麽美國還有什麽理由繼續在歐洲駐軍呢？美國在歐洲軍事基地存在的必要性在哪裡呢？顯然在這個問題上，美國沒有考慮整個世界和平的利益，而只是考慮美國的地緣政治利益。

這裡需要解說一個愚鈍的問題。生存空間與「北約東擴」意味著什麽？簡而言之：北約東擴到哪國，北約軍事部署就落實到那裡。同理，60年前的古巴危機，就是前蘇聯把導彈駕到了美國家門口，險些引發全面核戰爭。北約東擴，還有更深沈的內涵，即民主政治模式、自由人權價值觀、文化理念等全面普及。

各國領袖，均諳熟地緣政治經略。1992年4月發生波黑衝突時，德國時任總理科爾從德國安全和生存空間考慮，就提出：「北約應該擴大，才能使德國不再成為東西方前沿陣地，避免與俄羅斯直接衝突，並在其東部形成一大片緩衝區。」

這可以說是「北約東擴」與「北約不東擴」背後的戰略理論依據與基礎。



2022.3.241北約在布魯塞爾舉行緊急峰會，會中也商討應對俄羅斯入侵烏克蘭的下一步行動。圖／擷自拜登推特

是否存在「北約不東擴」的條約

處在眼下的信息時代，所有的信息都是公開的，這裡採納的所有說法，都是公開的，信息源自美國、德國。

田牧：2021年12月24日，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）針對「北約不東擴」的許諾表示：「這完全不是真的，從未有過這樣的承諾。」圍繞著「北約不東擴」的條約，當事人戈巴契夫（Sergeyevich Gorbachev）也未說清楚。

還是德國《明鏡》周刊（2022年8期）發表文章，披露了確實存在這一文件的細節。

當年英國國家檔案館意外發現了另一個證據，足以證明西方違反了北約不東擴的承諾。該證據來自一位德國高級外交官，在1991年3月6日於波恩舉行會議後撰寫的報告。這份由美國政治學家、波士頓大學教授約書亞·希弗林森發現的文件，曾被列為機密。其內容駁斥了西方聲稱「莫斯科在兩德統一過程中沒有得到任何政治承諾」的說法。

《明鏡》周刊表示：「當時距兩德統一過去了5個月，『華沙條約』離壽終正寢也不遠了。幾個月來，華沙和布達佩斯的政界人士都表達了想加入西方集團的願望。然而，如文件所述，英、美、德和法四國一致認為東歐人加入北約是不可接受的。」

德國外交官代表在這份緊急報告中指出：「在『2+4』形式的談判中，我們不能向波蘭和其他國家提供加入北約的資格。」該媒體表示，普丁提出的依據「與科爾總理和根舍外長在1991年的官方立場相吻合」。



北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，從未承諾過「北約不東擴」。圖／擷自公視新聞影片

美國專家警示「北約不宜東擴」

田牧：有沒有「北約不東擴」的條約是一回事，但「北約東擴」在現實的歐洲地緣政治上不時亮了紅燈。

1、「北約」與「北約東擴」的提出。

簡要介紹北約來歷。1946年，美國外交官、冷戰之父喬治·肯南（George Frost Kennan）從莫斯科發出「長電報」：核心就是對蘇聯的「遏制策略」，肯南在冷戰中出謀劃策，提出反蘇聯政策，包括制定馬歇爾計劃，北約（北大西洋公約組織North Atlantic Treaty Organization）就是馬歇爾計劃在軍事領域的延伸和發展，以美國、英國和法國為首的歐洲的防務體系。後人稱之為肯南的「藥方」。

「長電報」的分析報告，被後來的季辛吉稱為那個時代的「外交準則」，為與斯大林領導下的蘇聯打交道提供了理論基礎。

顯然「北約」的建立，以及「北約東擴」，是美國實施「遏制策略」的具體步驟與理論。

2、「北約東擴」警報第一次拉響。

1997年，柯林頓總統開始努力推動中歐國家加入北約時，肯南拉響了警報。他在《紐約時報》上撰文警告說，北約繼續向俄羅斯擴張「將是美國在整個後冷戰時代政策中最致命的錯誤」。令這位前外交官尤其困惑的是，美國及其盟友擴大這個軍事集團，正值俄羅斯經歷資本主義陣痛，對任何國家均無傷害。

肯南寫道：「不幸的是，俄羅斯在執政權力處於高度不確定和近乎癱瘓的狀態時，竟然面臨這樣的挑戰。」他失望地表示，盡管「冷戰結束帶來了種種滿懷希望的可能性」，但東西方關係的基礎竟演變成了這樣的狀態：「不太可能的未來軍事衝突」中「誰將與誰結盟？」

3、季辛吉建言：「烏克蘭不該成西方或東方『前哨』，而應成為橋梁。」

2014年3月16日，當時克里米亞和塞瓦斯托波爾舉行全民公投，超過九成投票者同意脫離烏克蘭，加入俄羅斯。就在這一公投前的3月5日，美國前國務卿季辛吉在《華盛頓郵報》以「亨利•季辛吉：解決烏克蘭危機，從結束開始」為題刊文，發表了自己對於烏克蘭問題的看法。他認為，如果烏克蘭要生存與發展，不應該在西方與東方間抉擇、不應該成為一方反對另一方的「前哨」，而應該成為連結兩方的「橋梁」，烏克蘭不應該加入北約。同時，他還提醒西方國家，必須明白，對於俄羅斯來說，烏克蘭從來不只是一個外國，烏克蘭數個世紀以來都是俄羅斯的一部分，它們的歷史交織在一起。不幸的是，季辛吉的這些建議並沒有被烏克蘭當政者和西方採納。（待續）