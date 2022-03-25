在一個天然獨小輩的極力推薦及好友包場招待之下，我去看了《時代革命》這香港史上很重要的記錄片，這記錄片記錄了2019香港壯闊波瀾的「反送中」運動的整個過程，片長150分，有點冗長，有點沈悶，但幾乎滿場的觀眾，靜默的看完，看完後有人鼓掌，有人低聲啜泣，這些應該都是很關心台灣未來命運的一群年輕人吧！

香港在1842年因為中英南京條約清朝割讓給英國，從此西方有的民主、自由、法治漸漸地在這濱海小魚港生根、茁壯，讓香港人（此影片最後以香港人跟中國人作不同的識別）享受一百五拾年西方的民主生活，行政，立法，司法，除了港督由英王派任之外，幾乎與遙遠的英國內地無異。

84年的談判，97年的回歸，香港人因為已長期過慣好日子而沒特別感覺，沒特別要求參與，以為真的可以馬照跑，舞照跳，江澤民、胡錦濤20年，雖然議會全普選，特首直選一直無法通過，但至少維持一國兩制的最基本門面，中、港雙方沒撕破臉。

2012習上台，氣氛開始有異，2014香港人展開爭普選的雨傘革命，運動維持近3個月，2019的「逃犯條例」，擺明連司法權都一併收回北京政府，「反送中運動」因此展開，如果不是習近平、中國共產黨這池髒水已淹到香港人的鼻子，「反送中運動」何以有號召200萬人出來（香港近700萬人口），抗爭數月的能量，2020年6月通過的「港版國安法」正式輾壓過去，香港人150年的自由、民主、法治、言論自由就此成為過去。

歷史無法倒帶重來，「反送中運動」的訴求是否位階太低？雖有「五大訴求，缺一不可」的口號，但政治人物只要求特首林鄭下台（林鄭月娥如下台，習再送香港10個林鄭都沒問題），而不是要求與習，與中國共產黨談判，如果訴求位階來到中南海，是否歐美的關注、興趣會不一樣，而不是只有遺憾、抗議、制裁等等不痛不癢的lip services。

我開頭說的影片稍嫌冗長、無趣，就是因為大部分的鏡頭都是抗爭者在與警察糾纏，這是最浪費、無效的抗議，藏鏡人樂於坐高山觀小小鬼殺紅眼。

回顧台灣的民主自由抗爭史，從黨外的雷震（準備組黨），美麗島諸君子（組沒黨名的黨），圓山組黨，520農民運動，抗爭老賊不下台，野百合學運，刑法100條，總統直選，太陽花學運，那次不是劍指兩蔣，劍指台灣最高當局，劍指中國國民黨；香港的兩次深具能量的運動可說都是失敗了，而且敗得很澈底，影片最後的「香港獨立，香港獨立」聲音雖然清晰但顯微弱、蒼涼；如果訴求對象升級是否效果不同？或是更淒慘？不知；專制獨裁政權永遠在文明人可預測的範圍之外；但不仿看看、參考台灣走過的軌跡。

香港是台灣的借鏡，自己如果不關心自己，獨裁惡霸就來關照你。

香港人，值得台灣人繼續關心。