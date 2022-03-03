俄軍2月中結束在白俄羅斯軍演後返回駐地，新聞畫面所播出的「撤退」部隊戰車或運兵車車體上均塗有斗大的「Z」字，孰料，在「入侵烏克蘭」後才發覺斗大「Z」字的軍團完全轉向、原來是奉命開拔進犯的圖騰！示意圖／擷自網路，民報合成

俄羅斯繼今年元月上旬「應鄰國之邀」出兵到哈薩克鎮壓暴動後，2月24日竟出人意表揮戈進攻烏克蘭！外界原以為雙方軍備懸殊、可能馬上就高下立判；孰料，兩國交火後非但無法達到普丁所奢望的速戰速決、甚且還陷入「進退維谷」窘境，除有數千俄軍已「客死異鄉」！莫斯科當局眼見騎虎難下，竟還「惡向膽邊生」公然恫嚇歐美等民主陣營準備祭出核武解決。

普丁如許危言聳聽的「一不做、二不休」言行，造成各國莫不審慎注意變數。畢竟，當俄軍於2月中結束在白俄羅斯軍演後返回駐地，新聞畫面所播出的「撤退」部隊戰車或運兵車……很明顯看到車體上均塗有斗大的「Z」字！ㄧ般判讀是與白俄羅斯軍車區隔……；孰料，在「入侵烏克蘭」後才發覺斗大「Z」字的軍團完全轉向、原來是奉命開拔進犯的圖騰，除於首日造成烏克蘭千餘人犧牲外，還使數十萬災民顛沛流離、爭相逃亡避難的浩劫景象。

這批啟動二戰之後最大規模侵略的「Z」字奇襲，相對也促成世界各國眾志成城對俄羅斯聯袂進行金融制裁與封鎖，造成盧布幣值嚴重慘跌三成！而且，除了歐美國家祭出「核爆級」金融制裁外，ㄧ向採取中立的瑞士，也毅然決然以霹靂手段「凍結」普丁等俄羅斯三百多位政商帳戶，此一舉動更讓外界為之震驚。

處此歐陸兵荒馬亂之際，也不由得令人想起三十年前一部以烏克蘭為背景之「屋頂上的提琴手」電影，劇中有首耳熟能詳的主題曲音樂，其歌詞的「Sunrise,Sunset」……弦律，在在讓這歌舞劇的烏國猶太裔電影，比較當下基輔當局四面楚歌處境，實為之感觸不已！沒想到人間世外桃源已如雲煙。

回味「屋頂上的提琴手」音樂，有一首簡單又動人的「陳述」生之旅旋律，其所以會打動心靈深處，憑藉的創作原動力，就是「靠著傳統」，結果，這部扣人心弦在三十年前推出取名為「Fiddler on the Roof」一片，就眾望所歸入圍了當年奧斯卡金像獎「最佳影片、最佳導演、最佳男主角」三項提名！確實ㄧ鳴驚人！只不過，難以想像的發展是如今的烏克蘭，「屋頂上的提琴手」已換成「射擊手」，老百姓則婦孺老弱全都不自量力去對抗俄軍「入侵者」，如許發展，更讓人感觸良多。

此其中，俄軍在這次侵略行動何以會選用斗大的「Z」字？此一英文單字在二戰期間，是澳大利亞的獨立突擊隊秘密組織代號，此組織直屬麥帥，是由聯軍各部隊的自願軍組成，「Z」字特攻隊在太平洋戰爭期間執行過二百八十四件任務，其中最受注目是在「新加坡港」一役有二十三人陣亡、或被處死。因此，早在四十年前便曾被拍成過電影。

但是，甫於去年才問世的「即時戰略遊戲」中，也有「Z 字特攻隊」版，這電腦遊戲是有一間不斷「生產士兵」的工廠，它可選擇生產出不同類型士兵，從步兵、砲手、到狙擊手都無限供應。遊戲的地圖上則佈滿武器及機槍座......只要佔領了就屬於你的；如讓士兵坐上吉普車或坦克車就變成戰車兵，控制機槍座則可射擊任何靠近的敵人。其中，最大特色就是「工具中立」，誰用它就屬於誰！譬如：工廠在佔領期間就會為你「生產士兵」；但若被敵人侵佔所生產出的士兵就變成對方的。遊戲規則是「預先破壞掉可能守不住者，不讓敵人拿到任何利益，因為只要補給不及、戰線拉長，終有一天可再反攻；但若給對方資源、生生不息，則必敗無疑！這與一般「即時戰略遊戲」很不同，因其所追求的就是「破壞經濟」！鼓勵「焦土戰略」、要具有鬥爭性，是非常罕見的戰略！灌輸「不論多好的東西若不是你的，就要破壞掉，「所有可能會拿來對付你的就是壞東西」！

因此，對於可能會釀成第三次世界大戰的烏俄戰爭，全球在聚焦男女老幼的烏克蘭人保家衛國！博得國際間憐憫、同情與爭相效尤之餘，更值得注意者，莫過於主使者普丁之心態、以及「狼狽為奸」的中共！當世界彌漫著「今日烏克蘭、明日台灣」姑息氛圍之際，以致蘇貞昌在立院針對外界的陰謀解讀時表示「把烏克蘭對台灣有所比擬是不倫不類，台灣地緣政治、與世界產業鍊中的重要地位，是與烏國情勢不能相比」！他特別強調台灣必須要展現團結決心，世界才會幫忙！「以烏克蘭的體育明星都回國參加保鄉衛國、比賽的美女皇后也穿上軍裝，著實讓世界感動，也因這個感動，很多國家把飛彈都往烏克蘭送」，這就是過去答詢時曾說「哪怕剩支掃帚都跟你對抗」是一樣的道理。

不過，如閣揆能在以「掃把抗禦外敵」之前先行自清門戶，對於一心一意妄想「聯共制台」者條列清單、另對台澎金馬地區所有「繼續持有中共護照」者也該全部「列管」！從速立法並研究褫奪其在台灣的投票權！而對於長期滯留中共境內的「背骨」者，亦應立法終止其健保等權益⋯因為台灣沒理由再縱容「圖謀不軌」者變本加厲扯後腿！千千萬萬別再對敵人慈悲。

台灣人不像烏克蘭在過去有「屋頂上的提琴手」之悠遊傳統，如今已落得家破人亡、流離失所之悲慘境遇，這是值得台灣人「居安思危」現成敎訓！也是朝野在對抗中共時，務必正視俄軍在這次侵略行動選用斗大的「Z」字之啟示錄：共產黨是搞「破壞」、而且絕不可相信。

（本文轉載自綠色和平廣播電台）