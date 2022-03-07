台北市文山區萬興里里長、同時也是執業律師的詹晉鑒，本日正式宣布投入台北市大安文山市議員選舉。福和會理事長林逸民醫師、前無任所大使楊黃美幸，以及陳永興醫師等多位長期關心台灣民主發展的前輩們，領銜推薦在地深耕多年的詹晉鑒律師，盼詹晉鑒以穩健務實的態度，心繫台灣本土的民主精神，為大安文山注入城市永續發展的新活力。

前國大代表、福和會理事長林逸民醫師指出，詹晉鑒是民進黨在文山區唯一由政黨提名並當選的里長，也是難得從基層里長打拼起的年輕人。兩屆里長任內，認真經營里內舉凡交通改善、道路整平、公園改建等基層事務，既是最有經驗、最多政績的新人，也是一位踏實且值得信賴的民意代表人選。同時，林逸民也提到，詹晉鑒作為本土社團福和會的副理事長，心繫台灣的民主發展，積極參與福和會以民間力量推動的台美日國際交流，也負責串連青年參與，長期用一顆純粹愛台灣的心，為守護自由而努力，將會是選民需要的好議員。

亞太自由婦女協會理事長、前無任所大使楊黃美幸則說，詹晉鑒不但是兩任基層里長，同時也是執業中的律師，熟悉國內外法律知識，平時常協助里民解決法律問題，是很有正義感的優秀青年。她也提到，一位台大法律畢業的碩士律師，願意脫下律師袍從里長打拼起，將愛台灣這片土地的熱情，化作投身公共事務的行動，是年輕世代難得的人才，今天詹晉鑒宣布參選議員，相信他堅定為基層服務的精神，以及長期以來重視民主自由價值的理念，能勝任台北市議員的職責，並為台灣的民主與地方自治努力。



福和會理事長林逸民醫師（左）、前無任所大使楊黃美幸（中），以及陳永興醫師（右）等多位長期關心台灣民主發展的前輩們，領銜推薦在地深耕多年的詹晉鑒律師。圖／詹晉鑒律師競選團隊提供

詹晉鑒現在擔任台北市文山區萬興里里長，2014年，詹晉鑒響應民進黨「民主小草」計畫的號召，投入基層選舉，翻轉傳統里長年老的形象，順利在文山區萬興里打敗連任8屆，擔任長達32年的國民黨籍里長，成為大安、文山區唯一民進黨籍的里長，也是「少年ㄟ律師『里長伯』」。2018年九合一選舉，又以75%的得票率，順利連任。

詹晉鑒律師提到，自己的公共參與之路，與民進黨密不可分。林逸民醫師、楊黃美幸大使、陳永興院長，以及福和會和亞太自由婦女協會的前輩們，都是壯大民間力量來守護台灣本土的典範。自己從里長開始深耕基層，現在也要追隨前輩們的腳步，擴大服務的群眾，決定正式投入大安文山市議員的選舉。



詹晉鑒是大安、文山區唯一民進黨籍的里長，2014年打敗連任8屆，擔任長達32年的國民黨籍里長。2018年九合一選舉，又以75%的得票率，順利連任。圖／詹晉鑒律師競選團隊提供

詹晉鑒指出，自己是100%的大安文山人，從小家住文山區，求學歷程就讀萬興國小、萬芳國中、建國中學、台大法律，公共事務參與的起點也從萬興里長開始做起，從里長和律師的角度在地深耕，也看見很多城市中細節的問題。他提到，台北市近年來，充斥很多空泛的政策，卻沒有務實的方向和穩健的策略，包含軟硬體都難用的數位里辦政策、混亂的交通規劃、引起校園混亂的智慧販賣機，都是沒有深入瞭解基層的莽撞政策，打著進步旗幟，實際基層抱怨連連，讓城市更加混亂。他期望爭取選民支持，未來能進軍議會注入穩健務實的監督力量。

關於外界常說，大安文山區是軍公教為主的勢力，被戲稱藍營鐵票倉。詹晉鑒認為，當初參選里長時，就是以民進黨籍候選人身份，順利擊敗藍營連任8屆的老里長，對於挑戰傳統深藍選區，他有不少經營的心得，他指出，只要為民服務不分黨籍，做得好，就能獲得選民的認同。

最後，詹晉鑒表示，作為木柵成長的子弟、愛台灣的本土青年、最有經驗的新人參選人，他有信心，能用在地的視角、基層的扎根以及本土的關懷，得到選民的信任與支持，穩健務實的守護台灣，為大安文山注入永續發展的改革動力，也為台北市議會，多爭取一席民主進步的本土勢力。



詹晉鑒律師（中）宣布投入台北市大安文山市議員選舉，得受多位民主前輩推薦。圖／詹晉鑒律師競選團隊提供