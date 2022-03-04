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每日國際焦點

歐洲最大核電廠，烏克蘭札波羅結核電廠遭俄軍攻擊起火

標準普爾將俄國債信評級降至垃圾級

英國將俄國公司逐出航空保險市場

澳洲協助煤進口國改進口澳洲煤取代俄國煤

日本

1月失業率增至2.8%為21個月來高點

南韓

總理金富謙確診染疫

中國

俄國公司蜂擁至中國開設銀行帳戶以迴避制裁

印度

塔塔Elxsi與日本瑞薩宣布共同成立設計中心合作開發電動車

調查發現華為逃稅

澳洲

協助煤進口國改進口澳洲煤，取代俄國煤

警告已經受到洪災的東岸還會下更多雨

菲律賓

杜特蒂簽署總統命令重啟核電廠

新加坡

2021年第四季房租指數增至114.2年增9.9%，主因疫情造成缺工使營造停擺新屋供給短缺

斯里蘭卡

2021年4月總統 Gotabaya Rajapaksa下令禁止所有化學肥料，雖然之後因農民全面抗爭推翻禁令，仍導致農產大減收30%，米價上漲30%

蒙古

大部分外貿經俄國銀行，幾乎全數石油來自俄國，受俄烏戰爭影響陷兩難

歐盟

同意立即保護烏克蘭難民

英國

將俄國公司逐出航空保險市場

法國

扣押俄羅斯石油公司老闆Igor Sechin的遊艇

德國

俄國寡頭Usmanov訂購的遊艇於漢堡船塢，受制裁將不會交貨

俄羅斯

標準普爾將俄國債信評級降至垃圾級

波音與空中巴士停止提供俄國航空公司零件

西班牙

檢察官終止所有對前國王卡洛斯的調查，卡洛斯可望返國

義大利

配合制裁俄羅斯，停止投資北極液化天然氣2管線

瑞士

盧加諾與泰達幣發行者Tether合作，允許以比特幣、泰達幣繳稅，並計畫推動一般商業都可用加密貨幣支付

烏克蘭

歐洲最大核電廠，札波羅結核電廠遭俄軍攻擊起火

愛沙尼亞籍貨船在黑海敖德薩附近遭擊沉

瑞典

國防部長嚴詞抗議俄軍蘇愷27、蘇愷24兩架飛機2日入侵空域

摩多瓦

正式申請加入歐盟

美國

Panasonic計畫於奧克拉荷馬州或堪薩斯州購地興建大規模電池廠支援特斯拉德州廠

農業收入可望從全球糧價上漲中獲益

加拿大

將對俄國、白俄進口施加35%懲罰關稅，送4500具M72火箭筒與7500手榴彈給烏克蘭

巴西

2月貿易順差40億美元2017年以來最佳

古巴

美國將增哈瓦那使館人手以發行簽證。川普時代減少使館人員停發簽證，古巴人需至蓋亞那使館申請簽證

以色列

冰淇淋廠Avi Zinger控告班傑利底約旦河西岸銷售

土耳其

表示烏克蘭的土國無人機，是軍售，非援助。不願得罪俄國

埃及

俄烏戰爭使小麥進口受到影響

巴林

與美國簽署工業、物流、資訊科技、太空科學合作協定

奈及利亞

尼日州清剿行動擊斃200武裝槍手

幾內亞

非法金礦倒塌18死

馬利

瑞典宣布提早撤軍

喀麥隆

亞巴佐尼亞獨立派民兵土製炸彈攻擊7死

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