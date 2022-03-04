歐洲最大的一個核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）遭到俄軍的襲擊起火。示意圖／擷自維基百科，網路，民報合成

俄羅斯對烏克蘭的入侵進入第二個星期，週四兩國代表進行了第二輪談判，雙方達成一項初步協議，為平民撤離設立安全走廊並且在這些地區遵守停火。烏克蘭總統澤連斯基也表示願與俄羅斯總統普丁舉行面對面會談。與此同時，烏克蘭外長說，歐洲最大的一個核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）在遭到俄軍的襲擊後起火。他呼籲俄羅斯立即停火。

俄羅斯和烏克蘭的官員們說，俄羅斯部隊星期四控制了烏克蘭戰略港口城市刻松（Kherson），俄軍同時繼續砲擊烏克蘭主要城市，迫使100多萬民眾逃離了烏克蘭。

當地政府官員和俄羅斯軍方證實刻松被佔領，這是俄羅斯入侵烏克蘭一個星期以來首個被佔領的城市。美國一位國防官員說，華盛頓無法證實這一進展。

莫斯科迅速奪取烏克蘭首都的企圖顯然陷入停滯，但俄軍在南部取得了很大進展，試圖切斷烏克蘭與黑海和亞速海的連接。

儘管俄羅斯對哈爾科夫、切爾尼戈夫和馬里烏波爾發動攻擊，英國國防部星期四說它們依然在烏克蘭手中。

烏克蘭總統澤倫斯基星期四上午在視頻講話中說，「我們在一周內摧毀了敵人的計劃，」「他們在這裡不會有和平。他們不會有食品。他們在這裡不會有一刻的安寧。」

俄羅斯軍隊也對刻松東部的港口城市馬里烏波爾進行了包圍，市長波伊申科（Vadym Boichenko）說這是為了孤立烏克蘭。

波伊申科星期四在廣播視頻中說，「他們試圖在這裡製造封鎖。」他說俄羅斯人正在攻擊火車站，防止平民撤離，攻擊已經切斷了水電供應。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，在俄羅斯侵烏前有人期待俄羅斯會迅速佔領烏克蘭。他在臉書上寫道，「俄羅斯或西方都無人相信我們會堅持一個星期」。「他並說，未來雖然還有挑戰，但烏克蘭「完全有理由有信心。」



烏克蘭人民在通往核電廠的要道上聚集試圖阻擋俄軍前往。示意圖／擷自FRANCE 24 English影片