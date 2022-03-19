刺桐花是平埔族的聖花，屬於豆科刺桐屬，平埔族稱為母親花，也是報春花，平埔族判定時間，就是以刺桐開花為準。示意圖／呂自揚提供

台南府城在清治時期，稱為刺桐城，或紅花城，無獨有偶，中國福建泉州從宋代以後成為貿易港，也稱紅花城，同樣是刺桐花，至於先後，還要考證。

刺桐花是平埔族的聖花，屬於豆科刺桐屬，很多人容易把刺桐和木棉搞混，因為花開都是紅色，不同的是刺桐花花朵像小鳥狀，又稱鳥仔花，平埔族稱為母親花，也是報春花，平埔族判定時間，就是以刺桐開花為準，如同清代《番社采風圖考》書中所載：平埔族人無四時，刺桐花開為一度，意思是花開表示一年開始，就是春天到了，春天到了要出遊，平埔族女性會打扮自己，花枝招展盛裝出遊，搭乘牛車到外社，沿路吸引男性，如果看見自己中意的少年家，會丟花為記，因為平埔屬於母系社會，此舉是招婿的規矩，接受花的男性知道自己被看上了，就展開約會，所以才留下「刺桐花開瘋查某」這句話。

報春花開，象徵春天來臨，黑潮沿海岸南下，西部的排灣族開始到海上捕旗魚，蘭嶼雅美族則出海捕飛魚，刺桐也是高地原住民母親花。

四百年前，台灣西部平原滿地都是母親花，又稱報春花，因此留下刺桐腳、刺桐坑、刺桐巷等地名，刺桐巷就在台南孔廟旁，雲林還有刺桐鄉，台南高鐵沙崙附近有兩株攜手的刺桐，被稱為夫妻樹，而現在，少量的報春花，僅在台南山線西拉雅國家公園可見，因為日治時代從非洲引進鳳凰木，同樣開紅花，刺桐反而遭到外來種植物排斥了。



珊瑚刺桐花期長、又美觀，而成為刺桐家族中，在台灣栽種數量最多的樹種。圖／擷自中研院網站