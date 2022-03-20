劉銘傳擔任台灣巡撫時，曾在北部進行台灣鐵道化的夢想。示意圖／擷自維基百科，民報資料照，民報合成

1895年，日本人據台後，開始打造西部幹線鐵路，把台灣推向現代化的道路，但是，在此之前，清帝國第一任巡撫劉銘傳，也在北部進行台灣鐵道化夢想。

1875年，日本侵台，爆發的牡丹事件後十年，1885年，大清帝國才發現台灣地位重要，終於在中法戰爭後，宣佈在台灣建省，首任台灣巡撫劉銘傳，在這種情況下到任，劉銘傳剛到任一年，1886年，中國發生淞滬鐵路拆除事件，這條鐵路開通後，因為行駛動力來自煤炭，容易汙染，民眾在鐵道旁曝曬棉被時，一片髒黑，經過抗議之後，鐵道終於停駛，劉銘傳聞訊大樂，即向大清國要求把拆除的鐵道運到台灣，劉銘傳並向德英兩國購買材料，聘請德國人畢克爾擔任總監督，英國人馬理遜擔任工程長﹐1886年，鐵道鋪設開始在大稻埕動工，台灣鐵路總局則設在板橋。

劉銘傳以官商合資方法籌款30萬兩，鐵道計畫先由台北向基隆開通，然後再南下到新竹，北基段就是目前的台鐵北段，南段則通到新竹，1888年，台北到松山（古稱錫口）開始通車，根據《台灣通史》紀錄：當時火車頭有四部——騰雲號、摯雲號、超塵號、御風號。北基段共28公里，設有16站，但是火車行駛很慢，就像計程車，可以隨叫隨停，所以也沒有時間表。

當時，北基段每天服務量五百人，北竹段服務八百人，一年總收入約兩萬元，完全虧損狀態，尤其是火車由官方經營，遇到年節全部休息停駛，這種奇怪的事情讓人無法想像。

劉銘傳所打造的鐵路夢只有半套，最後台鐵西部幹線還是被日本人完成了，四部火車頭目前只剩下騰雲號，如果你到台北228公園的台灣歷史博物館前，就可以看到已經成為古物的騰雲號了。



騰雲號是台灣第一部蒸汽機車及鐵路機車。攝於在台鐵台北機廠重整期間。圖／擷自維基百科，公有領域