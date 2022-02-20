基地拆除一進及天井的2樓地板，天氣好時抬頭可見藍天與白雲交織變換的景色。圖／翁睿坤、李智為

楊梅坐擁美麗的自然景觀，也有藝文知性色彩染就的繽紛風景。在冬季帶著玩賞藝文的情懷，相遇楊梅的多元面貌，發現市街中低調又不落俗套的種種風情。

拜訪富岡老街的創生基地，看日本時代留存至今的老街屋變身當代在地情報發信站；漫步紅黃綠繽紛色彩交錯的落羽松林，尋找白鹿藝術裝置的蹤跡；在甜點主廚的餐桌一嚐融合優雅、時尚與東西方元素的美味創作，再以畫筆揮灑屬於自己的色彩；最後到訪被植栽圍繞的自家烘焙咖啡館，品嚐暖心的手作溫度。

老街美好再展示 富富．小山岡

楊梅知性藝文探索之旅，首先來到位於富岡老街的創生基地「富富．小山岡」。基地前身為建於1920年代的老街屋，曾作為派報社，是在地人重要的情報站，紅瓦屋頂磚造的復古建築，透過「以修代租」方式，重新整理、改換面貌，搖身一變成為公共文化空間，不僅展示著蘊含在地故事的文史舊物，提供整潔懷舊的休憩空間，更有為地方注入創生活水的「富岡創生協力隊」進駐，與更多人分享富岡的美好。

富岡創生協力隊長博舜與協力隊隊員，共同將蒐羅來的人文史料轉化安排，運用巧思規劃出能述說富岡今昔美好的觀光行程。旅人可以從富富．小山岡出發，喜愛鐵道的人不可錯過台鐵富岡基地及自強號車廂改造的土地公廟；喜愛文史的人不妨參加街區導覽，拜訪平時不對外開放的老街屋，走讀在地人的生活故事；也推薦從在地物產「仙草」及傳統工藝「竹藝」的角度來深入當地，或者品嚐地產黑豬肉料理和客家美食。來到這裡，讓富岡老街古樸風情飄進到訪者的記憶中。



富富．小山岡擺放著富有紀念意義的古物，像是老式行李箱、古早涼水攤、冰桶、印刷社鉛字等。圖／翁睿坤、李智為

漫步田野森林 落雨松祕境

在創生基地感受老街承載的底蘊之後，前往打卡熱點「落羽松祕境」。隱身於田野鄉間，整片落羽松佔地寬闊、種植整齊，地主於多年前購地栽種，在巧心打理下，成為適合散步的宜人空間，並慷慨地開放大眾參觀，與大家共賞色彩變換的落羽松之美。

落羽松祕境視野開闊，漫步林間，光線透過層層樹葉灑落地面，猶如絲絲薄紗飄舞，交疊出如夢似幻的光影美景，讓人有遠離都市喧囂、滌淨日常煩憂之感。隨著冬季到來，綠意盎然的落羽松林染上或紅或黃的繽紛色彩，輕輕落下的枝葉，鬆鬆厚厚地覆在地面，為足下帶來柔軟觸感，林間可見俏皮白鹿裝置藝術身影，林外搖曳點點芒花，閉眼感受擦過耳際的涼風，聆聽拂過樹枝芒草拍擊的沙沙聲響，備感心曠神怡。



感受落羽松的美好景致，享受舒暢空間的當下，也需共同保持環境整潔。圖／翁睿坤、李智為

法式甜點優雅時光 Patisserie by 岑

午後的悠閒時光，在優雅的甜點店「Patisserie by 岑」，品嚐主廚Paul精心製作的甜美滋味。熱愛甜點烘焙的Paul曾於日本製菓專門學校與澳洲藍帶學校習藝，返台後，他融合法式甜點店的優雅與澳式咖啡館的隨性和復古時尚，為熱愛甜點的人，建構一處能放鬆品嚐甜點的空間。



以孔雀藍、花磚、巴黎艾菲爾鐵塔等意象的藝術裝置與黑白攝影照片，營造復古又時尚的甜點店氛圍。圖／翁睿坤、李智為

「我的甜點，就是要讓人吃到最後一口都覺得好吃！」深受多元文化洗禮，Paul擅長以不拘一格的靈活手法及創意，融合東西方素材，製作口感層次豐富、風味平衡清爽的甜點。店內招牌慕絲蛋糕「金桔抹茶」以地產金桔自製果凍，搭配抹茶慕斯，使金桔的酸味柔和地融於入口即化的慕斯，讓人一口接一口停不下來；使用黑糖梅酒的「梅漬櫻花」，入口便能感到馥郁的紀州南高梅與櫻桃香氣，清甜中微帶鹹酸，搭配恰到好處；「椒心巧思」則巧妙在巧克力歐普拉蛋糕融入花椒，看似衝突，味道卻十分相襯。每樣蛋糕如同工藝品般精緻多彩，再搭佐一杯「熱比利時巧克力」，邊享用邊於店內爐畔烤火，讓人覺得究極幸福。



造型簡約卻優雅的慕斯蛋糕，揉合主廚澳洲多元文化經歷，以及日本製菓學校習得的美感。圖／翁睿坤、李智為

以畫筆揮灑自我主張 9i Painting Studio

領略完法式甜點藝術後，下一站前往「9i Painting Studio」，在畫室主人心怡帶領下，自由揮灑屬於自己的風格與主張。一踏入畫室，就能見到色彩繽紛、種類多元的繪畫工具，以及五顏六色、各具風情的學員作品。「9i Painting Studio沒有限制，可以天馬行空地發揮，每個人到這裡都能找到他們想要的。」心怡認為藝術能夠陶冶品格，也有療癒人心的力量，因此打造這個不設限的空間，讓大家勇於嘗試。



9i Painting Studio重視藝術教育的「手繪」與「參與感」，療癒心靈同時，亦能訓練專注力。圖／翁睿坤、李智為

9i Painting Studio依畫作尺寸大小設定「輕鬆玩」、「小試身手」、「自由自在」、「盡情揮灑」等4個藝術創作方案，可盡情使用畫室內提供的壓克力顏料、水彩、色鉛筆等不同媒材創作，也可請畫室老師進行繪畫指導。不管是想學畫、想手繪紓解日常壓力、以藝術會友或是想藉由藝術治癒自我的人，都能前來拿起畫筆實際體驗，透過藝術的力量，在創作屬於自己作品的過程中，不只能更瞭解自己，也能獲得完成作品的滿滿成就感。



金屬網格牆掛滿了畫材及畫作，一踏入9i Painting Studio即能感受到引人提筆創作的藝術氣息。圖／翁睿坤、李智為

自家烘焙的溫暖度 白木咖啡

藝文之旅最後一站，造訪以自家烘焙麵包與療癒植物裝飾備受歡迎的「白木咖啡」。由小博與小幫手兄妹檔共同經營，原為工程師的小博專注於麵包餐點的研發製作，美感獨到的小幫手則用花藝裝飾出溫暖美好的用餐空間，希望客人在享受美味之餘，也能深刻感受到生活的溫度。



咖啡館室外空間布滿植栽，綠意延伸至室內便以盆栽、花藝呈現。圖／翁睿坤、李智為

「希望讓大家體驗麵包的不同享用方式！」白木咖啡供應餐點多以「麵包」為主，口味與食材也走家常路線。適合搭配店內雜糧葡萄、全麥葡萄或小米蘭等經典麵包享用的招牌料理「雞腿排」，用義式香草醃漬後，慢煎出外皮酥脆、肉汁香甜的口感，搭佐色彩營養豐富的蔬菜沙拉，吃起來相當滿足；推薦必點的「墨西哥辣雞肉帕里尼」，在白吐司內夾入雞胸肉、生洋蔥、莫扎瑞拉起司與墨西哥辣椒後，熱壓出酥脆熱辣的口感，內餡多種風味四溢、滋味飽滿。品嚐過麵包與餐點令人驚豔的美味搭配後，再帶走每日現烤的限量橘丁乳酪貝果與蔓越莓乳酪麵包，讓一整天的藝文體驗與美味食物的感動念念不忘。



白木咖啡的家常餐點能凸顯麵包的美味，從沙拉到肉料理一應俱全，也兼顧營養均衡。圖／翁睿坤、李智為

※本文轉載自 《桃園誌》No：80