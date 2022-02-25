門諾基金會新城工作站與秀林鄉佳民國小合作「老幼共學」，讓高齡長者與國小低年級學生共同參與藝術課程，讓不同世代互相合作、學習，推動生命教育。雙方合作今年已邁入第四年，2月24日是本學期「老幼共學」的開學日，也是經歷寒假與過年後，長輩們和孩子們一起上的第一堂課。

由於經歷了寒假，一年級的同學們都非常高興與興奮，在課堂一開始時，當老師詢問有沒有感覺很久沒看到阿公、阿嬤了呢？同學們立刻大聲回答：「對！真的好想他們喔！」甚至還有同學問說：「那阿公、阿嬤有去別的國小上課嗎？」孩子們的童言童語非常溫馨，老師也馬上鼓勵同學可以直接把自己的想法表達給長輩們。

此次課堂主要進行美術繪畫，在木質鏡子上作畫。同學們很快速的完成了自己的作品之後，會關心長輩們的進度、也會一起協助，甚至會爭先來幫長者們拿畫筆。新城工作站張嘉芬督導員分享，這次是年後第一次上課，距離上次來到佳民國小上課已經相隔一個月之久。當她帶著長輩慢慢走進學校，同學們都紛紛湧上來幫忙，陪伴長者走到教室，可以看出同學們真的很期待和長輩一起上課！



新城工作站張嘉芬督導員分享，佳民國小的小學生都會主動協助幫忙長輩行走。圖／門諾基金會

佳民國小的陳莉芬老師則分享，今年度從原先只有二年級的學生進行「老幼共學」，轉變為其中一堂課在一年級的班級中上課。原先本來會擔心剛來上小學的同學們是否會較不適應？但發現一年級的學生在課堂上很活潑、也很熱情的對待長輩；二年級的學生則會主動發現長者的需要去幫忙，很留意長輩們的需求。



佳民國小的一年級同學協助門諾基金會長輩進行繪畫課程。圖／門諾基金會

門諾基金會表示，目前是每周二、四上午進行「老幼共學」，安排長輩們與佳民國小一、二年級的同學共同上課，主要授課內容為美術繪畫、勞作等，預計從3月中開始會開始聘請校外的專業手作老師來授課，增添課程的豐富與多元性。未來門諾基金會新城工作站與佳民國小會繼續合作，共同推動世代共好、為社會之中的銀髮友善氛圍助一份力。



門諾基金會新城工作站與秀林鄉佳民國小合作「老幼共學」，讓高齡長者與國小低年級學生共同參與藝術課程。圖／門諾基金會