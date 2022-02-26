冬奧剛結束，但是，族群國家認同問題持續餘波盪漾。

2月24日，俄羅斯軍隊已經砲擊烏克蘭，兩國突然翻臉變成敵國，但是，電視上卻出現一個畫面：一名俄羅斯滑雪選手布羅夫，擁抱一位烏克蘭選手，俄羅斯人民對這位選手大力抨擊，認為他敵我不分，雖然布羅夫仍然堅持運動沒有政治。

布羅夫的故事，也反映在這一次冬奧，所謂運動無國界的根本虛假，因為這句話已經被惡劣的國際政治環境所破壞，所謂「認同無罪」，或許會發生在日本選手對台灣選手身上，假設這一次是台灣選手穿上日本選手的衣服亮相，就算手拉手，台灣人的反應肯定是運動無國界，兩國友誼常在，因為多數台灣人不會把日本當作敵國，更不會無聊到把一張照片進行政治性暗示，基本上，台灣人不認為日本有佔領台灣的意圖，這個道理其實簡單，但是，同樣事情發生中台之間，下場當然不同，隨著中共對台灣的武嚇增加，台灣人對中國的反感，也直線上升，這是必然的反應，這種結果無法被所謂「一家親」或中國人民族感情沖淡。

今天擺在眼前的中台兩國的客觀情勢，就是敵我對立兩隻刺蝟，中共要併吞台灣，台灣則反對中共日常霸凌，請問：一個運動員如何可能用簡單的穿衣服傳達和平元素，並包容愛與恨的兩端呢？

這種情形也發生在谷愛凌身上，美中交惡以前，華裔美國人代表中國，雖不算司空見慣，至少美國人反映不會太巨大，畢竟這是美國人一貫堅持的自由思想，運動員的自由選擇，通常會被尊重，但是，這一次，美國媒體反應相當激烈，因為，兩國政經關係惡化，日漸激烈，已經蔓延到運動界，谷愛凌和所有外籍傭兵，首次替中國效力，使中國冬奧成績大跳躍，一口氣打敗美國，谷女以二金一銀成績，登上全球熱搜，谷愛凌也一下子成為國際名牌的最佳代言人，廣告接到「不要不要」，估計已經為自己賺到一億美金，中國愛國網民，對谷愛凌已經陷入愛恨兩難，美國媒體也是如此，因為很多證據顯示，谷愛凌具備雙重國籍，他既是美國人，也是中國人，谷愛凌雖然沒有明說，卻已經是事實，谷愛凌的真實身分是中美人，中共為了打敗美國，居然可以自己打臉自己雙重國籍的法律，剛好證明老共不是法治國家，共產黨的行為可以在法治之上。

中共有谷愛凌的困擾，台灣則陷入黃郁婷的風波，行政院官員從院長到教育部都表態必須處罰，根據調查，超過50%的人認為黃郁婷行為不當，但是，也有30%認為罪不致死，並且用小英的「認同無罪」，當作擋箭牌。認同無罪，在民主國家，這話可以通用，但是，黃郁婷並非認同問題，她不是陳竹音，很單純表態想做中國人，而且為此採取行動，如果黃郁婷出發前，如同谷愛凌願意作中國選手，沒有人會責備她的選擇，問題出在黃郁婷已經選擇為台灣出賽，卻在擁抱台灣時，出現三心兩意，連受訪時說出「我為台灣出賽」都不敢，而真正激怒台灣人，不是第一張穿上中國制服的照片，而是她傻傻的被利用作為統戰工具，老共刻意向國際上呈現一張中共選手對台灣運動員，大手牽小手的善意照片，剛好和老共在現實世界對台灣的惡意，形成很強烈的反差，這才叫人噁心，真正台灣人所理解感受到的中共，每天對台灣文攻武嚇，叫囂打壓，阻止台灣的政治經濟自由，其行為就如同流氓，怎麼會有大手拉小手的溫柔呢？如果這張照片是黃女配合演出，那麼就更令人憤怒了。

不少台商或統派媒體用「認同無罪」替黃女開脫，這是本質上的畫錯重點，如果把運動賽事等同國家的軍事對抗，這不是叛國是甚麼？

三十年來，中台不對等交流，留下很多不好的回憶，就算有很多台商在中國成功了，卻難免因為商貿交流，而被金錢綑綁，但是，從台灣民調日漸增加的對中國反感度，我們只能說；交流已經事與願違，本來，中台應該透過交流而變得友好，卻因為中共把交流當作滲透，以併吞台灣為目標，而使兩國關係越走越遠，也因此才出現黃郁婷事件，這事並非黃女不對，而是時代的錯誤，或許黃郁婷真的只是缺乏政治敏感度，但是，今天卻變成代罪羔羊。



作者指出，中國刻意在國際上呈現一張中共選手與台灣運動員牽手的照片，剛好與現實世界對台灣的惡意，形成很強烈的反差。示意圖／擷自網路，民報合成