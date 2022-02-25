資深行為藝術家劉寅生發表過一系列有關身體與天體的作品，在網路時代提醒人們注意，逐漸遭人遺忘的身體。這次他在天台上發表名為《天/身體詩 XXXXXI:淨土,（無）所在》（Celestial/Body Poem LI：pureland,nowhere everywhere）的作品。

他穿著一身全白的衣服對映著周遭的自然山景，有一種說不出來的清新感。他手持著一個骷髏頭向天地致意，而後又像踢足球般四處踢著它。

接著，他開始將衣服一件件脫下，擺在骷髏頭的身體位置，像是為死者穿上衣服，呈現出生與死、肉體與靈性、自由與束縛等多重意象的對照。赤裸的他手持銅鈴，平伸雙臂向群山致意。

走出現場之後，只留下神秘的人形擺設，彷彿喻示「淨土無所在，也無所不在」的題旨，令人深思。



劉寅生的作品《天/身體詩 XXXXXI:淨土（無）所在》。圖／陳金萬拍攝

天台變成「詩與人權」融入教學的小教室

1990曾經意外到印度流浪一年，過著類似苦行僧生活的林哲明帶來，具有新世紀運動思潮和充滿儀式感的多媒材行為作品《Hi》（嗨）。他為了從事這件創作，九天前就開始淨化身心的儀式。先是五天的果食、再來是各兩天的無水斷食和有水斷食。剛開始他播放筆記型電腦中的影片，片中的他敘述著黑箱的源起，說明遊戲規則和坐在筆電旁的本人，重複講述和片中一樣的內容，欲呈現一種虛像與實像並置的奇觀，可惜筆電太老跑不動，只能透過想像去感受這份虛實交錯的科技感。

接著他邀請觀眾輪流去掀開黑箱前的布幕，認識黑箱裡的鏡中人……然後，輕輕地對自己說聲：「Hi」。最後他從黑色布袋抽出一個大圓鏡，面向太陽將它高高舉起，意喻將陽光反射回去太空，與宇宙中和自己心中的太陽說聲：「Hi」。祈福大地並期許自己和在座的人，都能夠成為別人心中溫暖的陽光。林哲明認為，太陽以核融合的方式發光，跟現在的核電以核分裂的方式發電恰好相反，以自然為師才能找到「淨土」。



林哲明的作品《Hi》（嗨）充滿儀式感。圖／陳金萬拍攝

接著由貝嶺介紹一位來自俄羅斯的女詩人Lyubov Cheremisina，她和貝嶺一樣嚮往自由的創作環境而選擇居住在台灣。從事英國文學研究的她用英語為大家介紹，三位俄羅斯偉大詩人的作品和傳奇故事；然後，朗讀他們的詩給大家聽，瞬間就把天台變成「詩與人權」融入教學的小教室。

作品中的《三位詩人》（Three poets）分別是安娜‧阿赫瑪托娃（Anna Akhmatova）、瑪琳娜‧伊萬諾夫娜（Marina Tsvetaeva）和約瑟夫‧布羅茨基（Joseph Brodsky）。約瑟夫‧布羅茨基30多歲時因為寫詩和「不事生產」的罪名，被共產黨踢出國門，40幾歲在美國創作獲得了諾貝爾文學獎，50幾歲死於癌症，才結束流亡與不被祖國認同的一生。呈現個人創作與集體意識對抗的文學精神。

關閉功能的橋樑成了行為藝術實驗場

紅河谷上的橋是一座暫時關閉功能的橋樑，由於沒有車輛通行，反而成了行為藝術創作的實驗場。來自新加坡的藝術家李嘉昇，率先發表作品《島嶼-生命5.0：無形之家》（Island-Life 5.0：Intangible Home）。他在數張A4白紙上寫出「家」或「Home」的字樣，並將它們相間、串連在一條繩子上，垂吊在橋下，任憑微風吹動。稍待一會兒，他繼續放繩直到它們落入溪水，浸濕後再拉上橋面，將它們撫拭在自己臉上。作品結束時再次響起開頭時的吹哨聲和搖鈴聲。他的思鄉之情溢於言表，既呈現疫情下分隔兩地的無奈，也呈現藝術家駐村四處流浪的漂泊。



李嘉昇的作品《島嶼-生命5.0：無形之家》。圖／陳金萬拍攝

後續傳來，橋下溪谷的作品要開始了，橋上的觀眾全部向上游的橋邊靠攏。陳俊宇、劉耀鈞不畏風寒，一一脫掉上衣、走入水中，留下陳薇和陳冠穎在岸邊準備拋繩和游泳圈救援。只見兩人在水中泅泳、掙扎，多人在岸上往溪裡丟石頭、打水圈，製造驚險畫面。這就是此行最後完成、也是集合最多人共同發想的作品《漂浮》（Flotation），呈現苦海茫茫的眾生相。

當所有藝術家的現場作品都實施後，夜幕低垂，橋上的燈光忽然間全部都亮了起來，煞是好看。丁麗萍臨時提議，大家一起做個集體創作，以自由發揮的即興行為，作為節慶結束時的紀念。兩位策展人邀請藝術家和觀眾自願參加，就以左右兩邊共十八個配有燈光的橋柱，作為參與者的立足之處。等「淨土‧十八銅人陣」擺好之後，「方丈」一聲令下（周星馳電影用語），大家就開始「群魔亂舞」。



策展人一聲令下，大家就開始「群魔亂舞」。圖／陳金萬拍攝

後來不甘寂寞的觀眾也開始「亂入」，人群由兩側逐漸向中間聚集。大夥好像回到童年的單純和天真，現場找到什麼道具，就玩什麼遊戲。亂玩一通，好不熱鬧。真不知道錄像剪出來，會變成什麼樣子？況且蔡青還把這個集體創作，取了《紅河谷夜幕》這麼文雅的名字；但是，輕鬆一下又何妨？反正計劃已經結束了。有關藝術起源的眾多說法，遊戲也是其中一種，也許在這樣胡鬧瞎搞的過程中，已經有人找到下一個創作靈感也說不定？！（待續）



集體創作最後變成，現場找到什麼道具，就玩什麼遊戲。圖／陳金萬拍攝