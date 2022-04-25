王道與霸道之爭

萬潤南：就說這兩個陣營，在對人的信任、對人的尊重、發揮人的創造性積極性方面，專制陣營絕對不如民主陣營。最簡單一條，包括像中國所有的有權有錢的人，是願意把孩子往俄羅斯送？還是往美國送啊？中國也認為在美國那個地方能夠得到更多的發揮，這是毫無疑問的。但是有一點，就是說你是行王道？還是行霸道？

中國在春秋戰國時候就講，你是行王道？還是行霸道？「以力假仁者霸，霸必有大國；以德行仁者王，王不待大……」即：仗著實力假借仁義征伐天下，可以稱霸諸侯，稱霸一定要憑借國力的強大；依靠道德來實行仁義的，可以使天下歸心，這樣做卻不必憑借強大國力。

在這一方面，繼續天琪剛才的話題，中國這種說是狡猾也好，說是中國古老智慧也好。美國是什麽呢？你都得聽我的，你不聽我的，我就制裁，甚至打擊鎮壓，是一種壓制的辦法。說實在美國的好多什麽長臂管轄，那些制裁確實非常霸道，這個霸道不光是對他的對手，它對自己的小夥伴也一樣，一個典型的事情就是阿爾斯通事件，阿爾斯通公司是法國的工業明珠。從某種意義上說，就是與通用公司競爭嘛，搶不過來最後就用長臂管轄，用它的國內法，這種辦法是一個制裁，是一個霸道的辦法。所以以前中國不是說「反霸」嘛，最近說反對「霸權無上限」，就是指這個。

中國的「一帶一路」，是採取什麽呢？幫你搞建設，提供你所需要的廉價商品，使你的經濟、使你的國內建設，就是說當政者對老百姓有承諾，便要實現承諾，中國幫你實現。你比方說中東那些國家，比如阿聯酋，原來是美國的鐵兄弟啊，搞石油美元，而且阿聯酋確實通過與美國的合作，王室也是賺得不得了，為什麽現在拜登打電話他們都不接，而且跟中國搞在一起，宣布要拿人民幣來結算石油。這裡中國用的是「王道」，不是霸道。舉例說吧，阿聯酋要修一條到麥加朝聖的鐵路，在沙漠裡修鐵路。中國當時在招標時競標下來，競標時候中方沒有考慮到許多額外的因素。因為沙漠裡要固定路基非常難，還有防止流沙等問題，而且在沙漠築路，當地的勞動力很貴，那裡的工人又不給你好好幹活，最後整個項目中方還是完成了，如期交工後，中方虧了十幾個億，中國是認帳的。其實像這些國家，它不缺這個錢，但是作為中國，實際上用這十幾個億買了人心嘛。阿聯酋從此知道你做事地道，他們也清楚，建造鐵路的成本是公開的，實際花了多少錢，當時合同是多少錢，這些富豪們一清二楚。

冷戰時的蘇聯體系和美國體系，就是老的兩大陣營時期，前蘇聯對它的那些盟國，都是行霸道，波蘭不聽話鎮壓，捷克的「布拉格之春」鎮壓，匈牙利事件的鎮壓，都是採取霸道的強硬法則，甚至針對南斯拉夫、阿爾巴尼亞與中國，都是施行霸道的做法。反而同時期的美國，行的卻是王道，「馬歇爾計劃」，這是標準的王道項目嘛。而且小兄弟有難，美國仗義出兵，說是率領聯合國軍隊，實際上都是美國在擔待嘛，包括在越南，死了那麽多軍人，它維持的是同盟與弟兄的利益。所以連鄧小平都講：「凡是和美國搞好關係的國家，都富起來了；跟著蘇聯跑的國家都窮了。」這也是後來為什麽中國改投美國陣營的原因，也就是說美國在第一次冷戰的時候，它行的是王道，蘇聯行的是霸道，最後行王道的勝出。但是現在如果重新分裂出兩個陣營，情況會是怎樣呢？



2022.3.24北約在布魯塞爾舉行緊急峰會。圖／擷自拜登推特

田牧：難道是霸道對霸道？

萬潤南：對。如果是這邊用王道呢？就是說中國這邊用王道的辦法，天琪不是說為什麽匈牙利、塞爾維亞、還有東南亞的許多國家，還有中東，都願意跑中國來啊，還是因為王道，其意義是否清晰可見？

我們看這個例子更明顯，美國要與東盟國家開峰會，那些國家都不去，就去了一個李顯龍。而同時期那些國家的外長卻都跑去了中國訪談。這裡的所謂不站隊，實際上是站隊了。特別是印度，美國派副國務卿去了，日本首相親自去了，英國的外交大臣也去了，能說動印度嗎？俄羅斯在已經便宜的基礎上，再便宜20%賣給印度原油，而且中間的保險運費都是俄羅斯掏，並且直接使用盧布、或者印度盧比結算，還是一個利益嘛。

但是在這些具體的做法上，就是說中國的「一帶一路」也好，實際上中國要用這種辦法，老歐洲也不可能完全是站在美國一邊。在涉及到中國問題上，有一點我不知道，這是我的估計。我不知道你們注意到沒有，拜登這次到北約來開會，先是開G7、然後開北約、最後是歐盟會議。美國當時來的時候，是帶著一個附案來的，就是如果中國不配合制裁俄羅斯，也要對中國施加制裁。他來之前跟習近平通了話，這個話其實是最後通牒：「你不指責俄羅斯，你將會面臨非常嚴厲的制裁。」在這個問題上，美國做事情實際上是做了很多功課，你背後怎麽支持俄羅斯，跟俄羅斯之間的特別是在金融方面，起碼你購買它的商品，這個都是在制裁範圍裡頭的，所以我對你也要進行制裁，你自己看著辦。在這種情況下，拜登到歐洲來，本來是想在歐洲達成一個共識: 為了要解決俄羅斯的問題，所以必須一起制裁中國。但是顯然這個建議在歐洲得不到支持，馬克宏直接就講，中國在俄烏戰爭中是一個促進和談的積極因素，它不應該是一個受到制裁的國家。說實在，美國現在的心思吧，中國是放在第一位的，它這裡有個錯位。而且當時俄羅斯為什麽敢打烏克蘭？因為美國已經給他放了這麽一個信息，就是你在那邊有什麽要求你提，我要把力量抽到遠東去，主要對付中國，這是一件事。第二件事，美國實際上對中國，它並不是說等著將來，美國好多都是已經有附案了，這是我的分析，你們看關於制裁，先是給習近平下了一個最後通牒，你如果要跟俄羅斯還有經濟聯繫，還要在經濟上幫助它，我要連你一起制裁，但是到了歐洲以後就偃旗息鼓了，沒有下文。



作者指出，中國推動「一帶一路」雖然虧了十幾個億，實際上中國是用這十幾個億收買人心。示意圖／擷自cctv新聞影片

澤倫斯基為什麽不罵習近平

萬潤南：還有一點我們也要看到，美國做事情還是照顧到周圍兄弟的，就是跟大家商量，它不像普丁做事情，一拍腦袋就幹，獨裁者與民主政治的政治流程是不一樣的。

還有這次為什麽美國舉行美國加東盟十國的峰會？事實上美國準備在南海對中國下手，美國的印太司令已經公開講了，因為他們也分析了各種情況，比如台灣的問題太複雜。在這個問題上，東盟國家之所以不去，很大的程度上是不為美國在此議案上背書，也就是說美國在南海動手，它要跟東南亞周邊國家要打招呼的，包括菲律賓、包括印尼、越南，這些都是直接關係。美國知道說不動越南，實際上真正能夠叫得動越南的，還是俄羅斯。本來也就是開個峰會，大家去見個面又怎麽樣呢？正因為是要討論這種問題，所以這些國家根本就不去，而且還派外交部長到中國來，說明什麽？所以這個事情美國也做不下去了。

這場戰爭，西方陣營有觀念上的優勢，但是有方法上的劣勢。開戰以來，澤倫斯基面對西方國家首腦毫無顧忌，該罵的都罵了，就是沒罵中國的習近平。

廖天琪：他把德國總統施泰因邁爾也罵了，德國總統還給他道歉。

萬潤南：對對對，「北溪2號」，施泰因邁爾也參與出謀劃策的嘛。澤倫斯基是無所畏懼的，頂著抗俄英雄的光環，到處是山呼海嘯的歡迎，他沒罵中國，這說明什麽問題？

廖天琪：說明澤倫斯基識貨，他也能分辨老萬的王道與霸道理論！玩笑話……其實他是受利益驅使，他還是希望，戰後的烏克蘭重建工作有中國的鼎力參與。

萬潤南：澤倫斯基還是很會算計的，他需要中國的戰後修復工作。這裡面充分體現出了霸道和王道的區別，中國是「以德行仁者王」，即王道的辦法。第一次冷戰的時候，實行王道的美國勝利了。這次冷戰誰將勝出？所以一定要注意這個問題。

廖天琪：對，我同意霸道和王道說，但是不能夠說中國是用王道，這是絕對不行的，中國是老謀深算、詭計多端，我們不要入了中共奸猾的圈套。

田牧：可以使用老奸巨猾。前些年，中共對外是戰狼外交，現在似乎發生了很大變化，那時候他國批評中國一句，中國外交部即刻頂回去，就是王毅外長也是動輒硬話狠話。現在中共至少在公開場合不說狠話，矜持不少。拜登來歐洲訪問，未達計劃目標，效果不理想，雖然與新歐洲的波蘭、捷克、立陶宛等波羅的三小國等達成統一，但是遭遇老歐洲的法國、德國、義大利等不配合，或者說是反對。

萬潤南：還有一點很有意思的，一個是烏克蘭，一個是波蘭的態度。波蘭對俄羅斯那叫一個深惡痛絕。但是你注意到沒有，在冬奧會的時候，波蘭總統安傑伊·杜達親自抵達北京，參加了開幕式，這也傳遞了一個信息：我的安全要靠美國，但是我要過好日子，我得跟中國搞好關係。還有我看到一個事實，就是中國在烏克蘭的投資相當多，烏克蘭某種意義上來說虧欠了中國，就是馬達西奇公司的發動機，中國已經花了幾十億，最後這筆帳還沒還呢。烏克蘭相當多的工程師現在中國，中國對這批烏克蘭工程師非常重視，據說在西南重慶那邊，六、七十年代的三線地區，幫助中國搞發動機。中國最近飛機發動機有了新突破，上的很快，實際是靠烏克蘭技術人員的支持與貢獻。烏克拉的飛機馬達工廠沒讓中國拿下來，中國將這些技術人才全部接過來。據說，中國模仿烏克蘭小鎮，建了一個他們自己的家園，令這些技術工程人才樂不思「烏」。你們別想家了，這裡就是你們自己的家園了。

廖天琪：厲害厲害呀！

萬潤南：這個你說是狡猾也好，這不就是王道嘛？

廖天琪：這是攏絡外國人，老共對自己的百姓怎麽樣？它對台灣怎麽樣？對維吾爾怎麽樣？在外面是王道，對裡面是霸道。

萬潤南：你這個說到根本了，怎麽講？中國的歷代專制政權都是這樣，對他需要的人是行王道，對百姓也是很不好的。總的一句話，是天琪的語言：「對內是霸道，對外是王道」，也不能算是王道，可說是「利」字當頭。

田牧：我們就用王道吧，提醒我們人類社會，提醒整個世界，西方民主國家向來實施王道，我們希望美國也考慮王道治世，王道治國。

萬潤南：這個問題引起討論也不錯吧？王道和霸道是中國古代治國理政的思想，可以繼續發揚光大！



俄烏戰爭接下來將如何演變？示意圖／擷自公視新聞影片

結語：「我們已在第三次世界大戰中」

關於戰爭會怎樣演變？

有一種說法，有戲子澤倫斯基的鬧騰，普丁的戰爭結束不了。

普丁與澤倫斯基，似乎生活在兩個世界，普丁來自叢林世界，崇尚野蠻與暴力，物競天擇，優勝劣汰，強者爭霸天下，普丁當然對澤倫斯基不順眼，對他背後的北約與美國更加不爽。

問題是澤倫斯基槓上了普丁，從戲劇舞台，演到了國際政治舞台，俄烏戰爭又捧紅了這戲子，成就了他世界級「江湖英雄」的名號。現如今各國首腦，被他可隨意指名道姓謾罵、抨擊，甚至頤指氣使，斷然拒絕德國總統施泰因邁爾訪問基輔，指名道姓要求德國總理蕭茲來面見他。有道是「戲子玩世」。

即便俄羅斯號稱戰鬥民族，縱使普丁再自負狂妄，這畢竟不是普丁一個人的戰爭，戲子澤倫斯基也不是那麽好欺負的，在烏克蘭的背後有堅強後盾：美國和北約。

也有人說：「我們已在第三次世界大戰中」。

美國前國家安全委員會官員菲奧娜•希爾（Fiona Hill）說：「我們已在第三次世界大戰中」。世界大戰的前提是美國與北約某國捲入俄烏戰爭，她畢竟是專業人員，比平常人看問題要入木三分，至少確認了俄羅斯的對手不只是烏克蘭，而是備戰幾十年的美國和北約，且預示著將幾乎跨進了戰場。

但我們採用了「一腳跨進『第三次世界大戰』」為題。

原因一：對壘的雙方陣營尚不清晰。各陣營中，還是受到經濟、利益、軍事等驅使，難以一致、分割與劃清。烏克蘭一方的陣營：以美國為首、北約、日本、澳大利亞，以及歐盟國家，甚至連中立國家瑞士、瑞典也挺身而出。而俄羅斯陣營：白俄羅斯、北朝鮮、印度也站出來了，一些國家依然徘徊躑躅，「猶抱琵琶半遮面」，比如中國仍在推諉「不結盟」，讓世人看得模糊不清，似是而非。

原因二：美國和北約仍是躲在幕後「遞刀子」，並未直接參戰，換句話說，眼下只欠北約某國的最後一跺腳，波蘭似乎躍躍欲試準備參戰。

【閑話三人行】：子曰：「三人行，必有我師焉；擇其善者而從之，其不善者而改之。」子又曰：「見賢思齊焉，見不賢而內自省也。」盡管是些閑言碎語，嘮叨些普天之下滿意不滿意的言論，不敢貿然稱是醒世警世之議，聽不聽由你……（全文完）