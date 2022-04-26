北京疫情嚴重，也加入搶菜行列，網路說「上海人在封城中搶糧食，北京人在搶糧食中等封城」，作者認為這個寫照實在太黑色了。圖/截自網路真實記影片

這個世界越來越離譜，戰爭和瘟疫，以及極端氣候，已經把全球搞亂三年，現在，中國的「封城秀」剛好湊齊聖經末世四個騎士，難道聖經所預言的末日真的要來到。

上海的封城表演，嚇壞中國有錢人，更嚇壞全世界，本來，美中貿易戰爭，已經把這個世界工廠打掉三分之一，現在，恐怕還會打掉一半。彭博社針對在上海的千名外商進行民調，一半的受訪者說，年底前會離開中國，另一半還在考慮，因為這種「牆國」的作風，令人無法恭維。一位德國商人核酸弄了幾次，還是陰陽難定，被大白當作人球踢來踢去，這位德商說：「可恥的上海，可恥的中國。」

4月25日，上海A股爆發股災，股匯市連動，人民幣跌到接近七塊，這與外資快速離境有關。上海這一次封城的連鎖外溢到45個城市，影響四億人口生活，也影響全世界的供應鏈，蘇州昆山以及周邊城市，也無法倖免於難，只因為全世界焦點被上海吸引，台商在昆山和蘇州長三角的困境，反而被忽略了。

但是，看看台灣連續下挫的股市，就知道外溢影響的就是電子供應鏈，尤其是蘋果的製造商鴻海，深圳、昆山接連停工，這些地區的大廠，幾乎都在台灣上市，企業不做工、不出貨，封城一天、損失一天，股市不可能變好，很多台商很無奈說：「人在冏途，貨在半路。」

在中國經商，台商就是韭菜，想走也走不動，台灣政府已經多次警告要遠離中國，偏偏有人聽不懂，或者不想聽，因為家當太重無法動，台商命運比有錢的上海人還糟糕。

上海人分三種，第一種高級菁英。內戰時候，反對國民黨，幫共產黨拿下天下，發現自己被老共騙了，只好啞巴吃黃蓮，上海人父執輩，被政治運動消磨力量，已經沒力氣反抗老共；年輕一代，為了發大財，不願甘於寂寞，只好擔任統治階級幫兇，跟著共產黨撈錢。復旦大學的張維為就是這種人，喜歡拍老共馬屁，迎合習近平，能升官最好，否則也能保住官位，封城前，張維為在他的政治評論節目鼓吹「跟黨走，支持清零，能封多久就多久。」

復旦大學引為恥辱，封城後糧荒出現，復旦教職員弄了一個團購，卻沒有把張維為邀請進去，這下子張教授也缺糧了，老張餓出火氣，跑去找團購的頭子理論，這位召集人老師說：「你既要跟黨走，那麼就應該為黨犧牲啊，餓個幾天不算甚麼。」老張一聽更火，雙方打了起來，後來公安以為學生暴動，就把復旦大學圍起來了。

這些以共產黨之友招牌，行騙江湖的高級分子，這次挨了中共鐵拳，是否會乖一點？就觀察下去吧。

上海500萬人來自外省農民工，所有送餐，送貨的粗活，都是這些人打理，這些底層才是真正受害者，他們雖然也有暫時租的家，可惜人從封城起，就注定要和上海共存亡了，他們租來臨時的家被封了，等於沒家了，真正的家回不去，租來的家不敢回去，回去就出不來，出不來就無法工作，無法工作自己先餓死，所以只能露宿街頭，他們確診了，卻不敢說，因為怕被抓去方艙，一進去命運會更慘，每天替人送餐，自己卻餓著肚子。

還有另一種底層也很慘，每天和上海人鬧脾氣，和憤怒的上海人拉扯，就是大白們。很多無業者，被抓去添補大白工作，沒有醫療訓練，衣服背後貼個警察兩字，裝一下公安，下班時，也只能回到集中的工寮，脫下沾滿病毒的大白衣服，不知有無消毒，明天還得穿，即便自己確診，很可能傳給別人，但是為了工作只好做下去，每天領600人民幣，持續在街上傳播病毒，聽著憤怒上海人叫罵。

上海封城折騰還不夠，現在北京也慢慢要封了，北京人被上海人嚇呆了，也學聰明了，開始到超商搶貨屯糧，網路說「上海人在封城中搶糧食，北京人在搶糧食中等封城」，這個寫照實在太黑色了。

但是，還有更搞笑的，一位上海中產階級老頭子，上海被封城後，每天站在陽台看街上眾生相熱鬧度日，一位大白正在替街民檢驗核酸，這位老頭子幸災樂禍說：「別再捅了，再捅下去，啞巴都會說話了。」

今天的上海人每天睜開眼睛，就是迎接核酸檢驗，不管你有無血性，或者充滿奴性，一天被捅個三五次還算少，一天超過六次很平常，捅出血很常見，因為很多大白根本就是臨時工，搞核酸，其實不是愉快的體驗，但是習慣韭菜生活的中國人逃不掉，在這樣的痛苦生活中，可以更有創意點，可以苦中作樂，大白捅核酸，把啞巴捅到會說話，恐怕是黑色四月的中國，最高級的黑色幽默了。