日本人興建的阿里山火車和台糖小火車（上圖），軌距只有76.2公分，只有國際標準的53％，所以才稱呼（五分車）。示意圖／擷自維基百科、Pixabay，民報合成

日治時代的台灣，蔗糖出口是亞洲第一，因此，從南到北都有糖廠，也留下很多運送甘蔗的五分車，國民政府來台，多數蔗田被台糖接收，製糖工廠也歸台糖公司管理，因此，有人戲稱：台糖公司是台灣最大地主，九Ｏ年代後，糖業製造已經式微，因此，很多糖廠也開始轉型，變成多功能園區，五分車也成為老一輩人物，尋找回憶的事物。

我曾經搭過五分車，從高雄九曲堂到旗山，當時，旗楠公路尚未興建，從高雄到旗山，最快的方法就是到九曲堂換乘五分車。

曾經有人問我：為什麼叫五分車，我到上大學後才搞懂。

世界各國火車都有軌距，國際標準化軌距是143.5公分，多數國家也遵循，這個軌距是英國人制定，但是要尋根的話，應該來自羅馬帝國時代馬車的軌距演變而來。

但是有些國家特別奇怪，不按牌理出牌，例如俄羅斯，火車軌距152公分，因此，中國火車進入俄羅斯要換軌，俄羅斯火車進入芬蘭也要換軌，進入其他歐洲國家也要換軌，還有比俄羅斯更大的寬軌是西班牙，軌距167.4公分，全球最寬。

主題回到台灣，台灣鐵道是日本人興建，而日本火車軌距只有106.7公分，所以台灣軌距和日本一樣，把日本火車鐵軌軌距，和國際標準軌距143.5公分比較，日本軌距只有國際標準的74％，因此稱七分車，而日本人興建的阿里山火車和台糖小火車，軌距只有76.2公分，只有國際標準的53％，所以才稱呼（五分車）。

1960年，日本已經把國內火車軌，全面國際標準化，台灣的捷運和高鐵，現在也同樣國際標準化，只是比日本慢了三十年。



日治時期的橋仔頭糖廠及糖業鐵路。示意圖／擷自維基百科，公有領域