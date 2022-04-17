1936年，台灣民航空運公司正式成立，首航由台北到東京，機票價格是110塊台幣，當時，公務員薪水每個月是20塊台幣。圖為1966年一架停靠在台北松山機場的民航空運公司班機。示意圖／擷自維基百科，公有領域

夢想飛上天，是人類的天性，在飛機尚未發明之前，熱氣球就是人類可以上天的工具，歐洲文藝復興時代，偉大的達文西，是第一位畫出滑翔翅膀設計圖，並且實驗載人飛行的人，但是，並沒有成功，那個時代，熱氣球才是唯一可以飛行的用具。

土耳其的卡巴多琪亞，是全球公認最好的熱氣球飛行天地，而台東鹿野高地，也是台灣熱氣球開發的發源地，因為鹿野高地視野寬闊，面臨溪谷，具有安全性，熱氣球活動一推出，就引起轟動，並且滿足很多兒童的飛行夢，但是，很多人不知道：台灣人的飛行夢，其實也充滿驚奇。

談到飛行，先要談到萊特兄弟，1903年，萊特兄弟發明飛機，開始全球飛行之旅後的1914年，第一位日本人，也駕駛飛機飛到台灣，這是台灣人第一次見識飛機；但是，真正搭上飛機的第一位就是林獻堂。1928年，林獻堂環遊世界，抵達美國後，由朋友安排，搭上飛機，飛行了20分鐘，創下首位台灣人飛上天紀錄，接下來，更有不少台灣有錢人，也開始嘗新鮮，搭上飛機，1935年，台灣第一次舉辦萬國博覽會，會場上就有搭飛機活動，在淡水河上空繞一圈十分鐘，一共有兩千人嘗試搭飛機，隔一年，1936年，台灣民航空運公司正式成立，首航由台北到東京，機票價格是110塊台幣，當時，公務員薪水每個月是20塊台幣。

台灣民航空運公司的飛行員是日本人，空中小姐也是日本人，台灣的女性要等到太平洋戰爭結束，才成為航空公司的服務小姐，可以完成飛上天的夢想。