立法院已於2021年要求中研院外文必需正名，中研院內部研議了四個方案，期待除了盡速正名外，更期盼以最明確的National Academy of Taiwan為名，不需任何加註。示意圖／擷自中研院臉書

李登輝先生2016年於其所著《餘生》一書提出台灣是否能成為一個民主國家，邁向一流國家的行列，關鍵在於：新時代台灣人的意識強化工作會不會成功，也就是愛台灣這塊土地的人、以台灣為優先的人、認同民主台灣價值的人，才符合新時代台灣人的定義，才是今後台灣需要的人。

抵抗中國侵略，須有如烏克蘭人民的意志，這需要「新時代台灣人」？台灣是一個分裂的社會，如果內部還有20%想要和中國統一的人口，真正開戰，如何能團結禦敵？全民認同台灣、守護台灣，才可能團結一心抵擋外敵侵略。

欣見中研院自由學社，成員八十人左右，包括院務會議研究人員代表。該社提出：本院就是台灣的國家研究院，英文稱作National Academy of Taiwan，簡單而自然。歡迎院內研究同仁（及研究技術同仁）上網連署，支持我們的提議。連署網址： https://forms.gle/go2ATbGPDomEqGJC6

然關於中研院外文正名，4月能否明確定案？數十年來，整個大中國意識教育生態的建構，這些資深的人文學者恐也是推手之一，院內必定會有「大中國意識」的反對聲，要明確正名為National Academy of Taiwan，恐怕不容易？在國際上，台灣最高學術機構還掛著中國，恥！很容易分辨的事理，却在最高學術機構糾葛那麼久，荒謬！

中研院於1928年創立於南京，台灣研究成果均掛著Academia Sinica，Sinica是拉丁文即中國之意，若不正名被西方的學術圈打入中國，中國接收台灣的研究成果是咎由自取。移植自九十四年前中國的中研院Academia Sinica之殖民符碼，歷經近一個世紀，仍無法因應時代變遷而除去？身為台灣人的尊嚴何在？

立法院已於2021年要求中研院外文必需正名，中研院內部研議了四個方案，我們期待除了盡速正名外，更期盼以最明確的National Academy of Taiwan為名，不需任何加註。彰顯新時代台灣人明確的台灣本體意識。

烏克蘭與台灣處境類似，只比台灣多了一千一百萬人口，烏克蘭人爭取自由獨立的勇氣，是值得台灣人學習。1990年7月16日，烏克蘭議會通過《烏克蘭國家主權宣言》；1991年8月24日，烏克蘭政府發表《國家獨立宣言》；1991年12月1日公投，投票率是84.18%，有92.3%的投票者支持烏克蘭獨立，多麼勇於表達自我明確的身分認同，這就是新時代的烏克蘭人，絕不存一丁點「舊蘇聯人」思維。

今天台灣人再度見證了烏克蘭人守護自己國家的勇氣，烏克蘭人以決絕的意志表達烏克蘭是獨立自主的國家，不容侵犯。中國從未停止占領台灣的意圖，身為台灣最高學術機構，最頂尖的知識菁英們，應作為「新台灣人」身分認同的表率，而非僵化舊中國腐儒。 中研院直屬總統府，本土政權執政，中研院的正名當盡速且明確，展現「新台灣人」的意志。