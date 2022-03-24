為何要這個演講：「正名制憲研討會」今後方向之我見—台灣建國之路

正名制憲建國研討會自從2020年7月21日第一次開播以來，到現在已經講了39次，在這39期的線上聚會當中，我們結合與聚集了許多對不管是正名、制憲、建國有熱心有經驗的長期實際奮鬥人士、理論學者專家等等，來這個線上座談會，發表看法。

我想在這個階段，是否應該做一個整理與思考，並訂出以後的方向？我也要利用這個機會，對未來本坐談會達成目標的策略提出我的看法。

我的台灣主張

要對未來本研討會的方向提出看法，我首先要先講一講我的台灣主張。我1975年來美國求學，有幸接觸到對台灣受國民黨霸佔並以欺騙方式統治台灣的文章、報導與著作，以及有幸接觸到一些住西雅圖的真台派人士好朋友，開始了我的覺醒之路，開始時我只覺得國民黨很可惡，須要打倒，後來發展到非得建立台灣新國家，才是解決之道。我與同志發行刊物、幫忙發行ICHRT的台灣公報、服務大西雅圖區台灣同鄉會、推廣台灣文化活動、到參加西雅圖及溫哥華的示威遊行等等，都讓我的台灣主體意識有很大的增強。這期間我從被國民黨點油做記號，到1989年率先加入為民進黨黨員，到1999年爭取更成為僑務委員，都是以這個信念在前進。

2016年，民進黨第二次執政，我與許多台派人士高興不已，認為陳水扁的八年台灣意識增強運動，與台灣獨立的建國之路，可以藉此而大大推進。

然而，事實上，這五年台灣獨立之路，卻是進一步退兩步。雖然國際形勢大好，但是民進黨中央卻變得忙於鞏固做中華民國的新執政黨，忘掉台灣獨立建國的目標，所以我認為我們真台派，不團結於新的理論與新的領導之下開始行動不可。

台獨小黨的出路—要時時堅持台獨立場

台灣在過去及現在出了好幾個台派政黨，有建國黨、台灣團結聯盟、時代力量黨、自由台灣黨、基進黨、喜樂島聯盟、台澎法理建國黨、一邊一國聯線、台灣維新黨等。有一些黨台灣獨立建國的主張比較清晰堅定，有一些比較模糊。同時台灣也有幾個類似政黨團體，如福合會、台灣制憲聯盟等。這些政黨在台灣政壇上有一定的地位與貢獻，有一些如如煙花一般，來的快去得也快。

我主張這些還在運作的台派黨，如果能經過相互懇談而在某種程度結合起來，不管是剛性的溶合，或是善意相互尊重的支援，這樣才有可能在台灣政壇上結合成一股監督民進黨，最後與民進黨交互輪替的力量。

2022年底的地方各縣市長及議員的選舉，2024年總統與立委的選舉就快到了，我們應該怎麼鼓吹來讓這總結合變成認真討論的熱點，應是我們正名制憲建國研討會現在可以集思廣益使力的地方。

民進黨已坐大而不作為—政黨會因執政過久而腐化

為什麼我要鼓吹台獨小黨要認真的考慮這個結合的問題？這就是我下來要講的標題，「民進黨坐大而不作為」。

民進黨2000年第一次執政，在台灣人民又興奮又驚恐的局勢下，在李登輝民主改革有些成就的基礎下、在台派人民殷勤的期望下、在泛藍人士考量不接受或接受選舉結果兩相矛盾衝擊下、在整個台灣朝小野大的政情下，陳水扁與呂秀蓮接起了台灣政權台灣化的艱鉅任務。我的評價是這八年做得雖然驚險與辛苦，但也非常有成績。

2008年，國民黨勝選並回鍋執政八年，我認為應接受結果，因為國民黨勢力在當時還是可以呼風喚雨蠱惑人民。這馬英九的八年，台灣人民的台灣意識提升並未因此停止，反而是以快速來達成台灣人身分確認，這種現象，可以以李登輝的「台灣命運共同體」來解釋，可以陳水扁的「一邊一國」的慨念來解釋，可以以蔡丁貴的「認識中華民國是流亡僵屍政權」來解釋，可以以太陽花的「反對福貿綁住台灣」來解釋，可以以史明的「台灣民族主義」來解釋。這時期，人民覺醒的過程是持續而不可抵擋的。

2016年，以蔡英文為首的民進黨獲得了中華民國總統選舉的勝利開始執政，台派人士、民進黨人士，包括我，都很興奮。在這之前，蔡英文也嘗試在2012年贏過國民黨而沒有成功，在那之時，蔡英文即以民進黨黨魁之姿，答應人民，她若當選總統而執政，她將以政府的力量追討國民黨不當黨產、改革官僚反進步的司法、改革退休金制度、執行轉型正義以解決228屠殺的歷史翻案，以及之後的白色恐怖冤屈，這些公開聲明當然讓台派人民全力擁護，團結在一起。雖然那時，她國民黨背景還沒有人發覺，後來她把民進黨黨員初選投票權利沒收，大家也是在團結的氣氛下同意，（我那時是反對的）。

當選後，蔡英文也煞有介事的設立「司改委員會」、「不當黨產委員會」、「轉型正義委員會」，但是她所邀請加入改革的人許多卻是在國民黨黨國體制浸淫的官僚，少數警覺者人士的不滿之聲時有所聞，結果也改變不了這些委員會做做樣子虎頭蛇尾的結局。

接下來的「台大校長管中閔任命案」、「婦聯會財產脫產案」及「文件燒毀案」，在在都顯示蔡英文對中國國民黨人士的溫馨、體貼與縱容。然後可怕的是，現在蔡英文開始大力鼓吹「中華民國台灣」是台灣人民的最大公約數，在民進黨掌握執政優勢收買媒體，再加上抗中保台的成功文宣，讓覺醒慢的多數台灣老百姓，一面倒的支持蔡英文的說法。

這個方向絕對是讓中華民國，一個戰敗逃離自己國土中國的流亡政權，在台灣合法化，綁架了台灣人民永久與中國糾葛在一起。最近，不管是民進黨裡的最反叛份子呂秀蓮，還是跟很有可能競選下屆總統的賴清德都這麼宣稱「台灣是個主權獨立的國家，它的名字叫做中華民國，任何改變台灣現狀的決定，一定要兩千三百萬台灣人民公投決定。」

這段話的前兩句是，與盜賊相處過久後精神分裂的發酵，後面一句話是對的。但是即便如此，民進黨卻將人民公投的工具，「公投法」閹割成不許人民決定台灣國家前途的公投。所以我說蔡英文的黨國意志綁架了民進黨，而民進黨在位者，也以「不讓我當選，就會讓國民黨當選，中共就會來」的說法，綁架了台灣人民。這是我要憤怒地指控民進黨不爭脫中國意識，浸淫於抓權，而危害台灣建國的不對之處。

那為甚麼不跟民進黨建議正確路子應怎麼走呢？我認為一個政黨已經走岔了路五、六年了，幾乎每個民進黨高層當權者，已經發展出一套解釋自己行為的荒誕說法，已經定型了，太遲了。



2022.3.22台灣正名制憲建國國際線上研討會 EP38:參與評論者有邱忠勇、江文基、李界木、吳韋達、陳翔容、劉重義、簡慕華、莊勝津、江建祥、邱一峰、蔡明峰、范增昌、張耀東等。圖／擷自政經傳媒影片

台灣前途的走向—建立以台灣為本位的民主獨立國家

民進黨告訴台灣人國民黨很可怕，我們若不選民進黨那國民黨就會回來執政了。但是一個國家，政黨若不輪替一定會腐敗，其實現在我們已看到民進黨保守與腐敗的現象。民進黨並不希望看到勢力已不大的國民黨真的被消滅，因為國民黨真的被消滅，民進黨若只鞏固自身政權，卻對台灣走向獨立建國的不做為，就要被驚醒的人民拿出來檢驗，界時是很難看的。

我舉一個例子，要解決國民黨或統一派的做亂與威脅，只要將「間諜法」「反國家滲透法」、「國家安全法」、「外國代理人法」在立法院真的訂出來，簡單的就解決了。但是民進黨不做，也抵制其他國會小黨的提出。由此可見。

再回到這個題目，若我們能結合兩、三個以台灣獨立為目標的台派政黨，形成氣候，與民進黨一爭長短，我相信民進黨屆時不改對台灣獨立不作為的態度也不行了。如此一來，大家大步邁進，台灣獨立建國指日可待矣！

2022小黨如何合作—讓研討會更積極介入

今天已經是，2022年的3月，我們看到各大小政黨都在布局年底11月的地方選舉，候選人一個接一個宣布。我們「正名制憲建國研討會」應主動提出要求接觸各台派政黨的候選人或負責人，說明各黨合作與堅持台獨的重要性，期望能形成聯合陣線，讓人民清楚的看到同一想法的候選人在哪裡，以利宣傳之用，最後能大勝告捷，將正名制憲建國同志送入地方政壇與議壇。

這個看似簡單，實際運作困難，因為各小黨恩怨不小，化解困難。但是我們要嘗試去做。



作者周昭亮攝於景美人權文化園區。圖／作者提供

2024台獨勢力如何壯大

若2022年的小黨聯合有一定的成績，2024總統與立委大選，民進黨的候選人會將各小黨共同提出來的總統候選人當作可敬的對手，屆時不管是賴清德出來選，或是陳建仁出來，這個「脫離中華民國，以達成台灣獨立」的議題會變成重要議題，而不是只與羞於啟齒的國民黨在比較誰比較親中或親美做選擇。這種選法，台灣前途才能在中華民國的束縛裡繞出圈子外面，大步踏出去。

很難說，屆時不管是民進黨勝利，或是聯合政黨候選人勝利。台灣都會向獨立建國走出一大步。

正名制憲建國研討會的主張

我們的主張為何？我們有許多有經驗有謀略的專家在我們研討會發表策略。對於正名與制憲，我們先不在這裡詳述。對於建國理想、大綱、與方法我們大部分地根據李界木的《台灣新政府芻議》一書，及劉重義的「台灣民族主義」等理念，在這裡簡述如下：

我們要建立的理想國應是：

（一）每個台灣國民都要有堅強台灣獨立自主的意志，換一個說法即是每個台灣人都有堅強「台灣民族意識」，相信台灣可以成為一個有尊嚴的國家，相信我們是優秀、堅強，能捍衛新台灣的台灣人。

（二）從第一項延伸，細節上

（2.1），我們國小、國中、高中教科書要有以台灣為本位的歷史史觀。

（2.2），不獨尊華語或英語。要將各族群語言列入國家尊重的語言。

（2.3），加強徵兵與個人戰鬥訓練以保衛國家，抵抗中國入侵。

（2.4），對新公民的入籍實施考試制度，以簡易台灣地理歷史文化及新憲法為考題。

（三）經過人民充分討論，制定新憲法。

（四）政治上，我們主張政黨政治，不管是兩黨政治或是多黨政治都可行，設計上鼓勵小黨的生存空間，如此多樣的言論與主張都有發言的管道，也才不會被大黨借勢壟斷，窒息與論。

（五）建立小政府，不與民爭利，但嚴格執行與國安有關事業，扶持能自給自足的農業與工業。國土行政重新規劃。（大綱可細讀台灣新政府芻義一書）。

大家一起合作來建國

以上的主張，我們要講給各台派政黨聽。當我們伸出合作之手時，若有政黨願意認同並了解其急迫性，歡迎一齊加入建國的行列。

有許多人都說要建台灣國，但每人建國的內涵差很大，有人要快一點建國，有人把目標定成30年後。但是不管怎樣，若有人願意相信合作比堅持己見重要，各抒己見但也能包容百家，那建國的目標就會一直接近。

以上就是我今天要與各位成員及觀眾探討的事，各位意見如何？謝謝你的參與討論。

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