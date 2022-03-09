1925年，嘉義農校成立棒球隊，六年後的1931年，嘉農居然拿到台灣高校棒球賽冠軍，並且打進日本甲子園，故事被拍成電影《KANO》，嘉農棒球才被更多台灣人知道。示意圖／擷自KANO嘉農臉書

談到棒球運動，台灣人臉上就會出現光彩，如果說：棒球是台灣國球，其實也不為過，在亞洲地區，日本、韓國、台灣，三國棒球運動相當火熱，經常為了爭奪第一，成為飯後談資，這三國的棒球運動，都來自美國啟蒙，可以說是美國文化在亞洲的具體承現。

1839年，美國軍官達柏戴爾推出棒球運動，地點就在紐約古柏鎮，所以這個地方就是美國棒球名人堂所在地，但是真正改革棒球規則，把棒球推上國際的人卻是賈特威克，美國人稱他是棒球之父。

美國人喜歡棒球，因為這是團隊遊戲，訓練人際關係和互動，而日本則是棒球國際推廣第一站，二十世紀初期，棒球已經在日本普及。

1921年，美國職棒各隊推薦選手，湊成一個美國隊，首次到橫濱與日本隊進行表演賽，這個隊伍其實是3A球隊，但是水準已經遠遠超越日本國家隊，這個球隊結束日本比賽後，也順路在回程訪問台灣，並且在北中南三區，舉行七場比賽，第一場在台北公賣局球場，門票五塊錢，吸引了五千位觀眾，當時五塊錢是現在五千塊，首場美國隊以26比0完勝，這種比賽懸殊巨大，實在太難看，所以第二場乾脆兩隊的投補互換，雙方才拉近比數。

美國棒球來台，對台灣棒球帶來啟蒙，1925年，嘉義農校成立棒球隊，六年後的1931年，嘉農居然拿到台灣高校棒球賽冠軍，並且打進日本甲子園，這是台灣南部學校第一次跨越濁水溪，並代表台灣隊到日本出賽，嘉農最後以三勝一負得到亞軍，震撼日本棒壇。

台灣導演馬志翔執導，陳嘉蔚與魏德聖編劇，把這段故事拍成電影《KANO》，嘉農棒球才被更多台灣人知道。

嘉義才是台灣棒球故鄉，2021年12月，嘉農棒球隊聞名日本甲子園，剛好滿90年，美國職棒來台也滿百年，於是，嘉義博物館把嘉農棒球故事製成專題，在博物館展出，名為：台灣棒球百年追求。



2014年電影《KANO》海報。圖／擷自維基百科，公有領域