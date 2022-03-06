林衡哲新作「東方浪漫派音樂大師蕭泰然」 PARTⅠ話說2002年文化局長任內文化首都台南同時揚起「1947序曲」和「芬蘭頌」。(圖/陳俊廷)

二二八前後的三月當前，從中樞到各地舉辦活動尤其紀念音樂會，蕭泰然1947序曲、鄭兒玉牧師填詞的「台灣翠青」被視為台灣島嶼精神與國家願景的經典。

話說2002年，台灣文化首都台南同時揚起「1947序曲」和「芬蘭頌」，後者是芬蘭作曲家[西貝流士] 愛國交響詩，那是爭取獨立喚醒國魂、反抗俄羅斯統治的戰歌，對比當前俄國入侵烏克蘭與台灣現今處境，令人很有感….

2002年台灣最令人難忘的228紀念音樂會，林衡哲擔任台南市文化局長首響起國家精神的旋律，林衡哲提及當時該場音樂會後不少聼眾都説「1947序曲」比「芬蘭頌」更令人感動…。

林衡哲續說，音樂會共兩場，在台北那場李登輝總統與彭明敏出席聆聽，懹他滿滿的感動….

2011年馬勒百歲冥誔，林衡哲出版花了三年時間撰寫的《西方音樂巨人--馬勒傳》，

https://www.peoplemedia.tw/news/dd623383-1e94-47cd-9562-3e84cd96d1da

「Dr.LIN，你可以替我寫一本像你寫的『馬勒傳』，那麼精彩的傳記嗎？」林衡哲回憶記得蕭泰然生前曾經問他的這個提問一直在其心中…

林衡哲「東方浪漫派音樂大師：蕭泰然」共17萬字新作出版。李遠哲、李永得、陳郁秀、石青如」朱宗慶、林昭亮、金希文、高俐理、陳文石、陳慧中、陳麗嬋、葉綠娜、盧俊義、蕭美媛、呂紹嘉、陳隆、蘇顯達與楊智欽等共18位蕭泰然知音聯合推薦。

轄下三館一團(「國家兩廳院」、「臺中國家歌劇院」、「衛武營國家藝術文化中心」，以及「國家交響樂團(NSO)」的國家表演藝術中心董事長朱宗慶推薦寫道：「林醫師大作，為台灣音樂發展史留下非常重要的紀錄」。

1988年到1990年3年間，蕭泰然先後完成了3首管弦樂代表作，其中「小提琴協奏曲」1992年由林昭亮與美國聖地牙哥交響樂團舉行首演，就是由林衡哲募款委託蕭泰然創作，兩人情誼延續數十年。林昭亮推薦林衡哲新書：這是歷史性的一刻：國際現代樂派相當重要的作曲家，指揮家金希文推薦說；出自心靈和誠實；高雄市交響樂團指揮楊智欽盼望這本動人的蕭泰然傳記廣為流傳，作為台灣文藝復興的磐石，完整內容上網影音….(待續)