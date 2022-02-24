台南市政府剛拆除紅色天后宮，政府已經驚覺紅色滲透，紅色縱隊正在利用各種方式，進入台灣，紅色如影隨形，讓人防不勝防，如今又正值選舉季節，黨內年輕世代躍躍欲試，爭取黨內提名者，不乏會看風向，由藍轉綠的青年人，更妙的是這些年輕人不單單是「曾經藍」，「曾經新」，而且還帶點紅，這就難免引起疑猜，儘管這些參選者自我解釋說，自己是意識形態的悔改者，但是，信者恆信，不信者還是不相信，都認為已經入過紅海，悔改不會那麼容易，這件事終於引起一波的綠營政治動盪。

其實，政治人物由綠轉紅，並非新鮮事，過去，許多綠色政客，現在出入中國，甚至成為中南海座上賓，這些政治變形蟲還不是少數，有些人就算沒有被邀進中南海，但是，觀察這些人在台灣言談，其實也帶著強烈紅色色彩，因此，經過名嘴李正皓一提出，民進黨黨內派系才雞飛狗跳。

是否應該讓這些所謂「延安青年」，有一個從良，從政機會，恐怕是民進黨內最重要議題。

談到「延安青年」，這個名詞來自毛澤東的「人民工農軍事學校」，紅色奶水的提供基地，這個基地最終導致國民政府垮台，應該是國民黨的切膚之痛，認真而論；國民黨所以兵敗中國，其實是延安青年給予中共很大的助力，而這些被老共洗腦吸收的中國年輕菁英，剛好證明國民黨在內戰中，認知心理戰爭上，全面潰敗。

毛澤東是典型認知作戰高手，利用人民快速推翻國民黨，因此，1931年，中華蘇維埃共和國建立，老毛就立即在瑞金成立「紅軍學校」，但是，瑞金基地被老蔣摧毀後，中共展開長征逃亡，紅軍學校也多次隨軍搬家改制，老毛的長途逃亡，最後在陝北與西北紅軍會師，開始在瓦窯重建「人民抗日工農學校」，也就是所謂「抗日大學」，吸收各地年輕人加入戰線，也因為人數擴充，瓦窯已經無法容納，抗日大學才搬到延安落腳。

1937年，西安事變後，蘇聯出面撮合國共兩黨，釋放被軟禁在蘇聯的小蔣作條件，國民黨與老共勉強握手言和，國共展開第二次合作，中共正好可以藉著兩黨合作，高舉抗日大旗，廣邀年輕人進入延安，當時，毛澤東的口號就是；「來者歡迎，去者歡送，再來再歡迎」，曾經在延安抗日大學學習的作家丁玲，在她寫的「七月的延安」中如此描述：「沒有乞丐，沒有賣春女郎，沒有鴉片館，希望之光從城門走進來，這裡百事樂業，耕者有田」，丁玲對延安的描寫，顯示當年延安所以吸引年輕人，願意投奔，為新中國努力犧牲，絕對有其原因，也證明毛澤東確實在認知作戰上棋高一著，延安抗日大學第一期吸收了1400人，有一半是年輕人，三分之一是大學生，而且組成青年大隊，國民黨當然知道；讓中共持續發展下去，對國民政府絕對不是好事，1938年，老蔣下達一個命令：通過「防制共產黨活動法案」，要求各地城鎮軍警，在出入關卡嚴格檢查年輕人來往，以防堵年輕人進入延安，所以，進入延安的路途也變得越來越困難，但是，新中國希望所在，進入延安的年輕人無法抵擋，被中共地下黨特務所吸收的年輕人，陸續從南北各大城市進入延安，成為中共的生力軍。

延安青年歷史，顛覆國民黨殷鑒不遠，當下，民進黨分為兩派，有一派質疑目前檯面上曾被中共吸收的年輕人，是否真的轉紅變綠，甚至建議利用體制來卡住這些年輕人從政道路，但是另一派卻認為這件事其實大驚小怪，每一個公民在民主體制下，都有參政權力，被質疑的年輕人就像當年去延安的年輕人，毛澤東敢喊出「來者歡迎，去者歡送」，民進黨應該更大肚，容納這些年輕人才對。

這件事確實有兩難，因為，強制防堵，很可能傷害民進黨的民主宗旨，但是，如果放任不管，又擔心紅色滲透，也難怪民進黨正在為此大傷腦筋了。



作者指出，紅色縱隊正在利用各種方式，進入台灣，紅色如影隨形，讓人防不勝防。示意圖／擷自DW新聞、網路，民報合成