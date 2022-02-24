作者指出，針對武肺病毒的防護，普通的口罩只適用於空氣汙染，但全然擋不了病毒，即使雙層或多層，也鮮有防疫的效果，由台美科學家蔡秉燚博士所發明的N-95才真正有效。示意圖／Pixabay，民報合成

「人言為信」表示信實可靠；「巫言為誣」則是鬼扯胡說，亦即現代語「假新聞」。

在這資訊爆炸的時代，造假新聞氾濫，邏輯理路混亂，加上背後隱形操弄的勢力，要辨識訊息的真偽，並非易事。一般大眾往往遭誤導而不自知，有識之士還得戰戰兢兢、如履薄冰去明察真相，才不致受騙，畢竟謠言止於智者、假訊止於真相。茲舉現行二例試述之。

武肺病毒流行全球，各國政府規定全民都要戴口罩，普通的口罩只適用於空氣汙染，或有減少吸入灰塵的作用，但全然擋不了病毒，即使雙層或多層，也鮮有防疫的效果，而人人戴罩如儀，好似有所保護而自覺心安；台美科學家蔡秉燚博士所發明的N-95才真正有效，卻多置之不提，知者甚少，用者更少。君不見電視上的節目主持人，在控制良好的播放室裡，絕少傳染的可能，也無灰塵，沒必要戴口罩，卻還戴著沒有防疫作用的口罩，以致口音不清晰；其他類似的情況皆然，諸如接見國賓、小型會談、講台上發言等。而在市集、機場等群聚的地方，傳染率較高，普通的口罩不濟事，應該使用 N-95 才好。如是，有傳染的顧慮時戴 N-95，無此顧慮時不須戴口罩。另者，依規定，沒打疫苗的人不准到餐廳進食；更有人不准上班，被迫離職砸了飯碗。要之，疫苗乃是用來抗疫，一旦感染，可以避免發病或重病，但不能防止病毒的傳播，打過疫苗的人，照樣會被傳染並傳染給別人，與沒打疫苗的人無異。打過疫苗的人入境 Hawaii 時卻不必隔離，而不打疫苗的人就必須隔離。這種對口罩與疫苗的規範，似是而非，不合情理。

蔡英文有無博士論文、是否獲頒博士學位，明眼人一下就可看穿，連小學生也能看得清楚。她貴為一國之尊，居然謊言誣說、鬼話連篇，遮掩預謀的騙局，調戲大眾的智商；更惡質的是使出奧步，反噬那些偏不信邪、探查真相的仗義人士，濫用司法的控訴，企圖嚇阻並入罪。欲加之罪，不啻是作賊喊捉賊、唬人又咬人！非但個人行騙須負刑責，連帶國家顏面丟失光彩。竟有一夥人跟著附會，目珠給屎糊，睜眼說瞎話，明明荒謬如「國王的新衣」，難道真的看不出來嗎？抑或利令智昏、不講是非？於是刻意裝傻、同流合污，甚且包庇護短、幫腔作勢，從而主犯、從犯利害與共？如此這般，搞得舉國雞犬不寧，甚至天下醜聞遠播，歹戲拖棚，該了沒了！這些耍弄低級騙術的高階人士，滿口巫言、誣賴遮天，不吐人言、信譽掃地，踐踏道德良知的可恥行徑，在文明世界裡還真挑燈難覓哩！到頭來她在歷史上的論定，不管功過的評價如何臧否，給人第一個、也是最鮮明的印象，就是「騙子」，終必臭名永留青史。