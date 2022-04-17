上海疫情失控封城，連續11天新增病例逾2萬，網友PO出疑似調動民兵的照片，，因延誤救治死亡以及自殺的悲劇頻傳。圖／取自自海牛蕾姆微博

中國動態清零政策失靈，上海封城逾半個月，確診病例居高不下，卻已排擠到正常病患治療，因延誤救治死亡以及自殺的悲劇頻傳。

中國大陸16日新增COVID-19病例2萬6,155例。本土新增2萬6,016例，其中疫情重災區上海就達2萬4,820例，占比95%，連續11天新增病例逾2萬。

因上海單日新增感染者飆高，上海市疫情防控工作轉運專班負責人丁波16日指出，市區兩級轉運存在不足，例如轉運不及時、候車時間長、入駐方艙慢、出院流程不通暢等等。對此，上海加快方艙醫院建設，籌措更多隔離床位。

不過，確診病例居高不下，已排擠到正常病患治療。上海大眾樂團小提琴手陳順平的兒子在微博上發文，表示父親已在14日上午跳樓離世。

據了解，71歲的陳順平13日晚間9時許腹部感覺不適，且越來越疼痛，他取得了出門證後聯繫上救護車，經過排隊，在過了午夜12時後，終於上了救護車。

但是到了同濟醫院急診室門口，護理人員就表示：「我們不接診，裡面全是陽（性）。」即使家屬強調病人痛得受不了，對方請示過主管後，還是表明不接診。

救護車因此只能將他們載往下一家醫院第十人民醫院，但醫院沒開，車上的急救員對他們說，「你們這個病不致命，吃個藥片就好。」家屬無奈半夜根本買不到藥，只能忍痛回家。

陳順平回到家時已經是14日凌晨3時，他反覆嘔吐，判斷自己是得了急性胰腺炎。早上約7時，他起床，並要妻子多睡一會兒，後來被人發現墜樓，經搶救後仍不治。陳順平留下兩張紙條，表示自己實在忍受不了胰腺炎的痛苦，要提前和親人們告別了。

醫院方面還表示，「現在冷庫冰箱都是滿的」，家屬只能聯繫殯儀館把遺體帶走直接火化，等疫情解封才能去領取骨灰。

陳順平家屬們紛紛在微博上發文，「所有的醫療資源都運用在陽性病人和篩查上，那請問，我們這種普通居民就不是人了嗎？求助受阻，求醫無門。為何？」，並質問這是「誰之過」。