德國計劃以追加今年預算的方式支應對基輔當局提供20億歐元），供烏克蘭購買軍事裝備。圖烏克蘭總統澤倫斯基巡視布查，指責俄羅斯是戰爭犯罪，是種族滅絕。。圖/取自維基共享Oleksandr Ratushniak

法新社報導，德國政府今天表示，德國計劃以追加今年預算的方式支應對基輔當局提供20億歐元（約新台幣630億），供烏克蘭購買軍事裝備。

德國財政部長林德納（Christian Lindner）在推特上證實，20億歐元款項將交給烏克蘭供採購軍事裝備所需。

因為烏克蘭不滿柏林不願提供重武器，還拒絕德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）到訪，兩國關係近期惡化。

烏克蘭14日發射「海王星」（Neptune）巡弋飛彈擊中俄羅斯的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva），俄羅斯昨天報復性猛攻烏克蘭於基輔朱利亞尼（Zhuliany）的一座火箭工廠，俄羅斯宣布，已發射數枚口徑式（Kalibr）巡弋飛彈擊中這座工廠。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）晚間發表演說，再度懇求盟邦提供更多火力以增強防禦。

他說：「你們有辦法讓戰爭大幅提前結束，我們愈快拿到愈多所要求的各種武器，我們的立場就能更堅定，和平也會更快到來。」

不過據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）告訴歐盟盟友，美國認為俄國在烏克蘭境內的軍事行動可能會持續至2022年底。