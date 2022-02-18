美國國務卿布林肯2月17日在聯合國安理會上就俄羅斯入侵烏克蘭的威脅發表講話。圖／擷自PBS News hour影片

美國國務卿布林肯星期四（2月17日）在聯合國說，美國的情報顯示，俄羅斯軍隊正在準備在未來幾天對烏克蘭發動攻擊。莫斯科此前表示正在撤走一部分軍隊，並且沒有計劃入侵烏克蘭，但是美國政府和北約表示，俄羅斯沒有在減少部隊，而是在增兵。

布林肯說：「俄羅斯說他們正在撤回軍隊。我們在當地沒有看到這種情況正在發生。我們的情報明確表明，這些部隊，包括地面部隊、軍機、軍艦，正在準備在未來幾天對烏克蘭發動攻擊。」

布林肯星期四計劃前往德國出席慕尼黑安全會議，他在臨行前決定先前往紐約在聯合國安理會有關烏克蘭問題的會議上發表講話。

在聯合國安理會召開此次會議之際，烏克蘭局勢緊張持續。美國和西方國家指責俄羅斯最近幾週在俄烏邊境部署了約15萬軍隊，並且隨時都可能對烏克蘭發起攻擊。莫斯科否認有關俄羅斯計劃入侵烏克蘭的說法，並指責美國在烏克蘭問題上「歇斯底里」。

俄羅斯外交部副部長維爾希寧在會議上說，一些俄羅斯部隊正在返回駐地。莫斯科星期二也表示正在從邊境地區撤走部分軍隊，並表示準備好繼續就俄方的安全保障問題與西方進行談判。但是美國政府和北約領導人都說，俄羅斯在烏克蘭邊境地區的軍隊不是更少，而是更多了，並且入侵烏克蘭的可能性仍在。

布林肯說：「俄羅斯政府今天可以宣布——毫無保留、毫不含糊或毫不閃爍其詞——俄羅斯不會入侵烏克蘭。明確地說出來。向全世界坦白地說出來。然後將軍隊、坦克、飛機送回軍營和機庫，將外交官派到談判桌上來，證明這一點。在未來的日子裡，世界將會記住這個承諾——或者拒絕做出承諾。」

布林肯說，目前不清楚局勢到底會如何發展，但是俄羅斯可能會炮製藉口，比如「製造所謂的在俄羅斯境內發生『恐怖主義』炸彈襲擊，捏造發現大規模墓地，製造無人機襲擊平民，或者假的甚至是真的化學武器襲擊」，然後以保護俄羅斯公民或烏克蘭境內的俄羅斯族民眾為由對烏克蘭發起攻擊，包括對烏克蘭進行「導彈和炸彈」襲擊，對「烏克蘭關鍵機構發起網路攻擊」，部隊和坦克進攻首都基輔等重要目標。

布林肯說，他知道有人質疑美國的情報，但是他說，他「不是在挑起戰爭，而是為了防止戰爭。」

他說：「如果俄羅斯不入侵烏克蘭，那我們會鬆一口氣，俄羅斯改弦更張了，證明我們的預測錯了。這樣的結果相比我們目前所在的局面，要好太多了。我們會欣然接受任何人針對我們的批評。」

聯合國安理會星期四的會議由俄羅斯召集，俄方要求安理會討論明斯克協議。該協議是2014年和2015年達成的一系列停火協議，旨在結束烏克蘭東部烏克蘭軍隊與俄羅斯支持的分離分子之間的衝突，但是一直未能有效履行。

星期四早些時候，烏克蘭軍方和烏克蘭東部俄羅斯支持的分離分子相互指責對方向彼此發射砲彈。

烏克蘭要求安理會在會議上關注俄羅斯議會本週提出的承認烏克蘭東部分離分子成立獨立國家的動議。烏克蘭說，俄羅斯國家杜馬的這個舉動威脅烏克蘭領土完整，並且破壞了明斯克協議。

布林肯說，俄羅斯和烏克蘭在明斯克協議中都做出過一系列承諾，如果俄羅斯準備與烏克蘭政府坐下來解決這些承諾的落實過程，美國及其盟友將給予支持。他說，明斯克協議取得的進展也能加強與俄羅斯就安全問題進行的更廣泛討論。

中國常駐聯合國大使張軍在會議上重申了北京的立場。他說，中方認為烏克蘭危機的解決必須回到明斯克協議的落實上，各方應保持理性，通過對話和談判解決相關問題，不激化緊張局勢或渲染危機。

不過張軍也稱，在應對當前與烏克蘭有關的緊張局勢時，「北約擴張的問題不能被忽視。」

北約東擴是莫斯科在烏克蘭問題上的核心關切之一。俄羅斯要求北約保證永遠不接納烏克蘭成為成員國，美國和北約拒絕這一要求。

布林肯說，美方三週前向俄羅斯就安全保障問題提交了書面文件，週四收到了俄方回復，目前正在評估中。他說，他週四早些時候還致函俄羅斯外長拉夫羅夫，提議下週在歐洲舉行會談，討論在不發生衝突的情況下解決當前危機接下來的步驟。

布林肯在安理會發表講話後啟程前往慕尼黑參加一年一度的慕尼黑安全會議。他將與其他西方國家領導人就烏克蘭問題舉行磋商。