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每日國際焦點
俄國與白俄在烏克蘭北方延長進行軍事演習
衣索比亞啟用復興大壩的水力發電渦輪。埃及抨擊衣索比亞單方面啟用復興大壩
澳洲總理莫里森抨擊中國威脅行為。上週中國海軍船艦以雷射對準澳軍P-8A海神式偵察機
法國抨擊中國想打破台灣現狀
日本
經濟產業省推動育兒科技產品以減輕育兒負擔
南韓
防疫預算負擔下，國家財政赤字高達100兆韓圜，國債增至240兆韓圜
中國
允許不同技術疫苗混打作為追加疫苗
印度
亞馬遜與信實工業集團爭奪板球電視轉播權
澳洲
總理莫里森抨擊中國威脅行為。上週中國海軍船艦以雷射對準澳軍P-8A海神式偵察機
紐西蘭
面臨嚴重通膨，油價年增31%
泰國
Omicron BA.2病毒株感染大增佔新病例18.5%
尼泊爾
加德滿都警方以催淚瓦斯、水砲驅散反美毛派抗爭群眾
英國
首相強生表示在案例與死亡數都下降之後，應減少巨額花費的篩檢預算。1月篩檢預算高達20億英鎊
法國
抨擊中國想打破台灣現狀
俄羅斯
普丁與法國總統馬克宏同意推動東烏克蘭停火
義大利
北京交棒，2026年冬季奧運將由米蘭與科爾蒂納丹佩佐雙城主辦
瑞士
預錄收視戶可跳過廣告，導致電視頻道商營收受損，開始對頻道費漲價
白俄羅斯
俄國與白俄在烏克蘭北方延長進行軍事演習
希臘
駛往義大利渡輪起火案，船上292乘客與船員已經救出281人，尚有11失蹤
美國
拜登政府延後油氣開發租賃計畫，以計算對碳排放的環境影響
加拿大
警方18日起大舉掃蕩試圖清除反防疫抗爭群眾，逮捕170人拖走53輛車
墨西哥
美國國土安全局釋出測試機械狗巡邏美墨邊界影像，續航力4小時，僅作為監測系統不會與人互動
巴西
佩德羅城死者增至152
阿根廷
央行調高利率250基準點至42.5%
智利
內政部長希望徹底關閉北邊界以處理偷渡客問題
以色列
預定將國家公園區域擴大到東耶路撒冷基督教堂擁有的土地，引發國家奪取基督教產爭議
任命退休軍情將軍Gaby Portnoy為國家資安局長
土耳其
1月房市銷售年增25.1%，自2021年12月的113.7%緩和
埃及
中國提供6000萬劑國藥疫苗
阿拉伯聯合大公國
美國與阿聯尋求全球投資40億美元抗氣候變遷農業計畫
衣索比亞
啟用復興大壩的水力發電渦輪
埃及抨擊衣索比亞單方面啟用復興大壩
福和會官方網頁：www.fratwn.org