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每日國際焦點

俄國與白俄在烏克蘭北方延長進行軍事演習

衣索比亞啟用復興大壩的水力發電渦輪。埃及抨擊衣索比亞單方面啟用復興大壩

澳洲總理莫里森抨擊中國威脅行為。上週中國海軍船艦以雷射對準澳軍P-8A海神式偵察機

法國抨擊中國想打破台灣現狀

日本

經濟產業省推動育兒科技產品以減輕育兒負擔

南韓

防疫預算負擔下，國家財政赤字高達100兆韓圜，國債增至240兆韓圜

中國

允許不同技術疫苗混打作為追加疫苗

印度

亞馬遜與信實工業集團爭奪板球電視轉播權

澳洲

總理莫里森抨擊中國威脅行為。上週中國海軍船艦以雷射對準澳軍P-8A海神式偵察機

紐西蘭

面臨嚴重通膨，油價年增31%

泰國

Omicron BA.2病毒株感染大增佔新病例18.5%

尼泊爾

加德滿都警方以催淚瓦斯、水砲驅散反美毛派抗爭群眾

英國

首相強生表示在案例與死亡數都下降之後，應減少巨額花費的篩檢預算。1月篩檢預算高達20億英鎊

法國

抨擊中國想打破台灣現狀

俄羅斯

普丁與法國總統馬克宏同意推動東烏克蘭停火

義大利

北京交棒，2026年冬季奧運將由米蘭與科爾蒂納丹佩佐雙城主辦

瑞士

預錄收視戶可跳過廣告，導致電視頻道商營收受損，開始對頻道費漲價

白俄羅斯

俄國與白俄在烏克蘭北方延長進行軍事演習

希臘

駛往義大利渡輪起火案，船上292乘客與船員已經救出281人，尚有11失蹤

美國

拜登政府延後油氣開發租賃計畫，以計算對碳排放的環境影響

加拿大

警方18日起大舉掃蕩試圖清除反防疫抗爭群眾，逮捕170人拖走53輛車

墨西哥

美國國土安全局釋出測試機械狗巡邏美墨邊界影像，續航力4小時，僅作為監測系統不會與人互動

巴西

佩德羅城死者增至152

阿根廷

央行調高利率250基準點至42.5%

智利

內政部長希望徹底關閉北邊界以處理偷渡客問題

以色列

預定將國家公園區域擴大到東耶路撒冷基督教堂擁有的土地，引發國家奪取基督教產爭議

任命退休軍情將軍Gaby Portnoy為國家資安局長

土耳其

1月房市銷售年增25.1%，自2021年12月的113.7%緩和

埃及

中國提供6000萬劑國藥疫苗

阿拉伯聯合大公國

美國與阿聯尋求全球投資40億美元抗氣候變遷農業計畫

衣索比亞

啟用復興大壩的水力發電渦輪

埃及抨擊衣索比亞單方面啟用復興大壩

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