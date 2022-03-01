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每日國際焦點

烏克蘭總統澤倫斯基簽署正式請求加入歐盟。捷克支持烏克蘭入歐

人權組織稱俄軍使用集束炸彈、油氣彈。總統澤倫斯基呼籲歐美施行禁飛區以阻止俄軍轟炸

俄羅斯天然氣工業公司表示持續正常經烏克蘭供應歐洲天然氣

美國以國家安全顧慮驅逐12名俄羅斯聯合國外交官

日本

凍結俄國央行資產

南韓

加入制裁俄羅斯

2月出口年成長20.6%，半導體增24%，石化24.7%、油品66.2%，鋼40.1%

中國

美國疾管局警告未施打疫苗者應避免到香港

印度

俄烏戰爭造成黑海小麥出口不確定性，印度小麥出口可望增加

澳洲

澳洲聯邦銀行將出售杭州銀行10%股權，持股降至5.6%

2月房價漲勢趨緩月增0.6%，雪梨房價17個月來首度下跌

菲律賓

譴責俄國入侵烏克蘭

馬來西亞

已提早達成出口1.25兆令吉的2025年目標

新加坡

加入制裁俄羅斯

越南

2021年底廢除3%美國小麥進口稅後，第一批美國進口小麥入關

阿富汗

塔利班宣布將限制人民出國，引起英國抨擊

歐盟

增加制裁俄國26人，含克林姆林宮發言人，石油、金融寡頭、政府官員與軍官

英國

殼牌加入英國石油的行列退出俄羅斯市場，預計損失30億美元

法國

電信公司Orange選擇Nokia為5G合作夥伴

德國

外交部建議不要前往俄國

烏克蘭

總統澤倫斯基簽署正式請求加入歐盟

人權組織稱俄軍使用集束炸彈、油氣彈

總統澤倫斯基呼籲歐美施行禁飛區以阻止俄軍轟炸

俄羅斯

美國通用汽車、瑞典富豪汽車宣布停止出口所有車輛至俄國、德國福斯汽車俄羅斯將停止出貨，戴姆勒卡車將凍結俄羅斯業務

俄羅斯天然氣工業公司表示持續正常經烏克蘭供應歐洲天然氣

義大利

開始迎接烏克蘭難民

捷克

支持烏克蘭入歐

挪威

總理表示其主權基金將出售俄國資產

美國

以國家安全顧慮驅逐12俄羅斯聯合國外交官

加拿大

計畫投資2.4億加幣發展半導體產業

支援烏克蘭反坦克武器，禁止俄國石油進口

墨西哥

調查武裝槍手闖入喪禮槍決17人案件

智利

啟用聖地牙哥機場新航廈

宏都拉斯

取消礦業環評，禁止露天開礦

巴拉圭

千里達及托巴哥

2月25日5焊接工進行海底管線維修時發生意外遭吸入管線，當天救出1人，已找到3死，1仍失蹤

以色列

俄烏戰爭後超過5000烏克蘭人詢問移民以色列

土耳其

警告所有國家軍艦勿通過兩海峽

為控制通膨減稅住宅與農業電力營業稅自18%降至8%

2021年經濟成長11%

卡達

卡達航空又停飛一架A350，總計停飛22架

伊拉克

庫德自治區拒絕接受聯邦法院宣判其油氣法違憲判決，將繼續施行

葉門

聯合國對胡塞叛軍武器禁運

科威特

軍火公司李奧納多將於3月中出貨2架歐洲颱風式戰機予科威特

突尼西亞

外海偷渡客船難9死

民主剛果

伊斯蘭民兵攻擊20死

坦尚尼亞

小飛機於葛摩群島墜毀14失蹤

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