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每日國際焦點
烏克蘭總統澤倫斯基簽署正式請求加入歐盟。捷克支持烏克蘭入歐
人權組織稱俄軍使用集束炸彈、油氣彈。總統澤倫斯基呼籲歐美施行禁飛區以阻止俄軍轟炸
俄羅斯天然氣工業公司表示持續正常經烏克蘭供應歐洲天然氣
美國以國家安全顧慮驅逐12名俄羅斯聯合國外交官
日本
凍結俄國央行資產
南韓
加入制裁俄羅斯
2月出口年成長20.6%，半導體增24%，石化24.7%、油品66.2%，鋼40.1%
中國
美國疾管局警告未施打疫苗者應避免到香港
印度
俄烏戰爭造成黑海小麥出口不確定性，印度小麥出口可望增加
澳洲
澳洲聯邦銀行將出售杭州銀行10%股權，持股降至5.6%
2月房價漲勢趨緩月增0.6%，雪梨房價17個月來首度下跌
菲律賓
譴責俄國入侵烏克蘭
馬來西亞
已提早達成出口1.25兆令吉的2025年目標
新加坡
加入制裁俄羅斯
越南
2021年底廢除3%美國小麥進口稅後，第一批美國進口小麥入關
阿富汗
塔利班宣布將限制人民出國，引起英國抨擊
歐盟
增加制裁俄國26人，含克林姆林宮發言人，石油、金融寡頭、政府官員與軍官
英國
殼牌加入英國石油的行列退出俄羅斯市場，預計損失30億美元
法國
電信公司Orange選擇Nokia為5G合作夥伴
德國
外交部建議不要前往俄國
烏克蘭
總統澤倫斯基簽署正式請求加入歐盟
人權組織稱俄軍使用集束炸彈、油氣彈
總統澤倫斯基呼籲歐美施行禁飛區以阻止俄軍轟炸
俄羅斯
美國通用汽車、瑞典富豪汽車宣布停止出口所有車輛至俄國、德國福斯汽車俄羅斯將停止出貨，戴姆勒卡車將凍結俄羅斯業務
俄羅斯天然氣工業公司表示持續正常經烏克蘭供應歐洲天然氣
義大利
開始迎接烏克蘭難民
捷克
支持烏克蘭入歐
挪威
總理表示其主權基金將出售俄國資產
美國
以國家安全顧慮驅逐12俄羅斯聯合國外交官
加拿大
計畫投資2.4億加幣發展半導體產業
支援烏克蘭反坦克武器，禁止俄國石油進口
墨西哥
調查武裝槍手闖入喪禮槍決17人案件
智利
啟用聖地牙哥機場新航廈
宏都拉斯
取消礦業環評，禁止露天開礦
巴拉圭
千里達及托巴哥
2月25日5焊接工進行海底管線維修時發生意外遭吸入管線，當天救出1人，已找到3死，1仍失蹤
以色列
俄烏戰爭後超過5000烏克蘭人詢問移民以色列
土耳其
警告所有國家軍艦勿通過兩海峽
為控制通膨減稅住宅與農業電力營業稅自18%降至8%
2021年經濟成長11%
卡達
卡達航空又停飛一架A350，總計停飛22架
伊拉克
庫德自治區拒絕接受聯邦法院宣判其油氣法違憲判決，將繼續施行
葉門
聯合國對胡塞叛軍武器禁運
科威特
軍火公司李奧納多將於3月中出貨2架歐洲颱風式戰機予科威特
突尼西亞
外海偷渡客船難9死
民主剛果
伊斯蘭民兵攻擊20死
坦尚尼亞
小飛機於葛摩群島墜毀14失蹤
福和會官方網頁：www.fratwn.org