聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）（左）敦促莫斯科停止烏克蘭境內的侵略行動。烏克蘭駐聯合國代表凱斯萊茨卡（Kyslytsya）（右）也向俄羅斯代表提出嚴正抗議，要求俄羅斯停止攻擊烏克蘭。 示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

美國國務院呼籲中國運用對俄羅斯的影響力勸阻俄羅斯總統普丁，與此同時，美國在與盟友協商之後，於星期四向聯合國安全理事會提出一項決議案，譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

美國和盟友團結一致、傳遞強烈訊息，一直都是外交努力的重點。最快在星期五，這項決議案將在聯合國安理會表決。如果通過，決議案具有法律約束力。決議案以最強烈的言語，譴責俄羅斯入侵烏克蘭、侵略烏克蘭的主權，並要求俄羅斯立刻完全、無條件地撤軍。決議案還呼籲任何向烏克蘭所提供的安全和人道主義救援不受阻礙。

星期四，美國國務卿布林肯和歐盟外交事務最高官員博雷爾在通話中，譴責俄羅斯軍隊對烏克蘭進行「有預謀、無端和無理的襲擊。」美國將和歐盟一致對俄羅斯施加嚴厲的經濟制裁。

另一方面，烏克蘭已經宣布與俄羅斯斷交，英國也召喚俄羅斯駐英國大使表示抗議。俄羅斯不久前已經驅逐美國駐莫斯科大使館的第二號人物，而美國國務院星期四也驅逐俄羅斯駐華盛頓大使館的公使。

至於中國是否在聯合國安理會就烏克蘭問題的表決裡，棄權、或者否決，是各國都在關注的，包括一直密切關注中國官員公開發言的美國國務院。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）這個星期早些時候說：「據我們估計，世界上每個負責任的國家都有義務利用它可以對俄羅斯聯邦產生的任何影響力來敦促、激勵、以及倡議弗拉基米爾·普丁向後退，令俄羅斯聯邦緩和局勢。」

儘管中國一再表示尊重聯合國憲章，尊重他國的領土完整、主權獨立，但美國也注意到，中國到目前為止，都還沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

美國敦促中國發揮積極作用，運用中國對俄羅斯的影響力，勸阻俄羅斯總統普丁別再繼續採取軍事行動。



美國敦促中國發揮積極作用，運用中國對俄羅斯的影響力，勸阻俄羅斯總統普丁（左）別再繼續採取軍事行動。圖／擷自中國人民網

美國國務院發言人普萊斯這個星期早些時候說：「在國家事務上，我們經常聽到中華人民共和國引用這樣的主權原則，在許多例子中，他們宣稱主權應該是不可侵犯的，應該是神聖的，應該是各國遵守和尊重的基本規則之一。 因此，你應當去問中華人民共和國，他們如何與這一長期立場相結合，努力利用他們對俄羅斯聯邦的巨大影響力來敦促普丁向後退，減緩緊張局勢。他們是否會這樣做，你必須去問他們。」