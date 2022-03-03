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每日國際焦點

烏克蘭哈爾科夫遭到密集轟炸，俄軍已攻入黑海港口城市赫爾松

聯合國大會193會員國以141票壓倒性通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭，北韓、厄立垂亞、敘利亞投反對票，中國則棄權

盧卡申科表示白俄羅斯將增派更多部隊到烏克蘭邊界

土耳其外長表示在土國要求下，俄國取消4艘戰艦通過兩海峽

日本

岸田首相表示日本準備好接納烏克蘭難民

豐田汽車停止俄國生產與進口

南韓

2月採購經理人指數升至53.8

印度

總理莫迪與普丁通話討論烏克蘭印度國民撤離問題

要求學生立即撤離烏克蘭哈爾科夫

澳洲

東岸暴雨持續，下令雪梨數千人撤離，最壞狀況可能需撤離50萬人

總理莫里森確診染疫

紐西蘭

領導調查線上兒童性侵害找出9萬個涉嫌帳戶，逮捕450人

印尼

印度要求印尼增加棕櫚油供給

菲律賓

放寬首都馬尼拉與38城市的防疫管制，購物中心電影院餐廳恢復營運，首都塞車再現

斯里蘭卡

總統表示5日以後不會再因缺乏購買發電廠燃料資金而停電

歐盟

提案要求於歐盟營運的大企業檢查全球供應鏈的環境標準與不可使用奴工童工

英國

首相強生表示俄國在烏克蘭行為為戰爭罪行

法國

總統馬克宏承諾增加國防支出，稱歐洲必須接受維護和平自由民主需付出的代價

德國

福斯、寶馬、保時捷等車廠因俄烏戰爭面臨烏克蘭生產的電子線束供應短缺，被迫減產

烏克蘭

哈爾科夫遭到密集轟炸

國防部長表示將收到更多刺針飛彈、標槍飛彈，以及土耳其無人機

俄軍已攻入黑海港口城市赫爾松

俄羅斯

俄羅斯航太表示駭客攻擊衛星可視為宣戰行為

聯合國大會193會員國以141票壓倒性通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭，北韓、厄立垂亞、敘利亞投反對票，中國則棄權

白俄羅斯

盧卡申科表示白俄羅斯將增派更多部隊到烏克蘭邊界

西班牙

2500偷渡客自摩洛哥試圖闖入西班牙北非飛地梅利利亞，500人成功闖越

義大利

計畫至2030年投入40億歐元發展半導體製造

喬治亞

3日申請入歐

美國

艾克森美孚拋棄俄國油氣資產，損失超過40億美元

加拿大

加拿大鵝停止俄國銷售

墨西哥

央行表示俄烏戰爭可能引發新一波通膨

巴西

農業部長表示將推出國家肥料計畫刺激磷礦、鉀礦投資

哥倫比亞

總統Ivan Duque預定10日訪美會見美國總統拜登

宏都拉斯

廢除公務機密法以打擊貪腐

以色列

總理Naftali Bennett分別與俄國總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基雙方通話

土耳其

外長表示在土國要求下，俄國取消4艘戰艦通過兩海峽

埃及

俄烏戰爭後面臨外匯流失30億美元

南非

美國以與伊斯蘭國有關，制裁4南非人

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