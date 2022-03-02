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每日國際焦點

俄軍轟炸基輔、哈爾科夫市區

俄羅斯1日起禁止外匯轉出

澳洲承諾7000萬澳幣資助烏克蘭致命國防武器，含飛彈與彈藥。英國承諾增加8000萬英鎊援助烏克蘭

美國與國際能源總署成員國同意釋出6000萬桶戰略石油庫存，因應俄烏戰爭造成石油供應干擾

日本

東芝社長綱川智因改革計畫遭到阻力辭職

南韓

承諾提供1000萬美元人道援助烏克蘭

中國

國營銀行擔心制裁，融資縮手，使得煤貿易商自俄購煤規模縮小

澳洲

承諾7000萬澳幣資助烏克蘭致命國防武器，含飛彈與彈藥

紐西蘭

警方強行驅離反防疫抗爭，拆除帳棚，拖走車輛

印尼

俄烏戰爭影響葵花油出口使棕櫚油大漲，成為四大植物油中最貴

馬來西亞

拒絕遭美國制裁的俄籍油輪入港

哈薩克

因經俄國裏海輸油管出口原油，與俄國原油混在一起，導致一併受到制裁影響

歐盟

表示將認真對待烏克蘭入歐申請

英國

承諾增加8000萬英鎊援助烏克蘭

法國

財政部長Bruno Le Maire表示要對俄進行「全面性經濟戰爭」但隨即改口表示發言不當

德國

總理Olaf Scholz訪以色列

烏克蘭

俄軍轟炸基輔、哈爾科夫市區

俄羅斯

1日起禁止外匯轉出

外長要求西方國家不可在前蘇聯國家設立軍事基地

蘋果將停止俄國所有產品銷售

西班牙

增派150部隊至拉脫維亞

義大利

與阿爾及利亞討論增加天然氣供應

美國

美國與國際能源總署成員國同意釋出6000萬桶戰略石油庫存，因應俄烏戰爭造成石油供應干擾

加拿大

對俄國船隻關閉港口

墨西哥

拒絕對俄國經濟制裁

巴西

將推出人道護照接納烏克蘭難民

阿根廷

與國際貨幣基金達成協議重整債務

智利

1月銅產出月減15%，年減7.5%，俄烏戰爭也造成俄國銅可能遭更多制裁，使銅價上漲

委內瑞拉

普丁與馬杜羅討論提升雙邊合作

巴拉圭

阿根廷野火造成巴拉圭霧霾瀰漫

以色列

態度曖昧數日後，終於表示支持聯合國譴責俄國入侵烏克蘭

土耳其

總統艾爾段呼籲俄烏停火，支持北約介入

關閉兩海峽，要求各方遵守蒙特勒海峽制度公約

沙烏地阿拉伯

與泰國關係正常化後，泰國計畫協助泰勞赴沙

阿拉伯聯合大公國

阿提哈德航空2021年虧損縮減至4.79億美元，2020年虧損17億美元

伊朗

中國大買伊朗原油，1月每日70萬桶

約旦

國營的約旦皇家航空與政府談判資助2億帝納金援

敘利亞

庫德族敘利亞民主軍攻擊哈塞克省，2敘軍陣亡

巴林

緊急核准法國奧地利公司Valneva疫苗

突尼西亞

調漲油價3%，本月第二次調漲

坦尚尼亞

世界銀行預估2022年經濟成長5.5%

馬利

因制裁影響債務為約達1.8億美元

布吉納法索

通過3年軍政府領導的過渡期

南蘇丹

聯合國表示南蘇丹衝突在2021年第三季造成440死

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