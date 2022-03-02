二二八事件爆發，是因為台灣人對回歸「祖國」充滿期待，結果，殘酷的現實予台灣人大失望，這個天差地的「高期待」和「大失望」距離，捲起了相應的台灣人集體的憤怒反抗。示意圖228事件原爆點，天馬茶坊舊址。擷自維基百科，公有領域

爆發二二八事件，在當時的社會背景是無可避免的，是受剝削和壓迫的台灣人，起來展現反抗外來掠奪勢力的一種集體行動。

1947年2月27暗，專賣局的查緝員傅學通等六人，在台北南京西路天馬茶行附近，抓著一個賣私菸四十歲的婦仁人林江邁，查緝員將林江邁的公、私菸和現金攏沒收。林江邁跪落哀求查緝員將合法的公菸和現金還伊，予伊的家庭會當生活。在互相糾纏中，一位查緝員用槍拐摃林江邁的頭殼，致到伊流血倒在土腳，伊身邊的細漢查某子著驚直直吼，引起路邊群眾激動不滿，大家規腹火就按呢來點燃二二八的火把。

是按怎群眾規腹火？因為台灣人已經認定陳儀的統治官僚是貪污腐敗的，統治當局已經完全失去可信度。無管是呣是事實，群眾認定查緝員是藉著公權力的土匪，沒收的菸和現金可能只交一部分轉去公家，其他是這幾個人要私吞。

咱若閣進一步檢驗這六個查緝員的身分，竟然怹攏呣是台灣人。戰後，真濟受徵調出去相戰的台灣人，轉來台灣需要有頭路通生活，卻外來支那掠奪集團牽親引戚來佔缺、佔資源。一個真簡單無意料發生的事故，著暴露台灣人頭路被剝削的情境。

台灣人在日本統治的50冬，到1930年代已經是亞洲第二進步的社會，排在日本本土後壁，在教育、交通建設、環境衛生、農工業技術攏有逐大的進步。台灣人養成守法、守時、正義的習性。戰後，支那官員來台灣接受日本兵投降前的50日，政治上雖是真空狀態，總是，台灣人自動在各所在組織了「三民主義青年團」，擔當維護治安的工作。遮是台灣治安史上的黃金時期。

不幸「祖國」官員和高層主管普遍地，不但專業技能不足，閣公然貪汙牽親引戚營私圖利，民生物品大起價。這批新統治者落伍、貪婪，在族群矛盾中間，閣用指責台灣人是「被奴化的皇民」、「二等國民」來展現征服者的傲慢，當然激起台灣人的失望、不滿轉憤怒。予較落伍的社會去控制較進步的社會，本來這種文明差異註定會激起族群的衝突，帶來悲劇。可惜彼時代陷在「祖國幻想」的台灣社會精英，幾乎無人有警覺著危機。

美國記者紐頓（William Newton）來台灣採訪了後，對1946年3月下旬，在華府史豪德報系（Scripps-Howard）系統的報紙，登出幾篇予人憤慨的頭條新聞，包括《腐敗支那人統治、失血的豐饒島嶼》、《支那人剝削福爾摩沙比日本人較夭壽》、《支那統治無能，福爾摩沙工廠生鉎》、《福爾摩沙受苦，美國難逃責任》等報導。《華盛頓郵報》（Washington Post）在3月29刊登《福爾摩沙醜聞》的社論，講「支那人已經建立一個集恐怖、全面掠奪、甚至赤裸裸閘路搶劫行徑為一體的政權。」彼篇社論敦促美國無應該放手呣管，隨在支那黨政府「如此踐踏戰時所有的解放承諾。」

台灣第一位得到美國哥倫比亞大學博士學位的林茂生，在1947年2月27伊所主持的《民報》社論警告：「最近物價突變地在高漲，整個的經濟社會在振盪著、人民生活極端困苦，奔走駭告朝不保夕。誰都在希望政府能夠有辦法，切切實實來個解決。人民實在太夠苦了。再提起日本投降時所自設想的美麗遠景，那只有癡人。」

張亞中認為戰後的台灣人，比起日治時期享有加逐濟的政治權利，任公職的比例嘛加逐高，錢薄去並無比其他國家較嚴重，講「官逼民反」尚超過。事實上，二二八事件爆發充分應驗「J理論」的社會變動，台灣人對回歸「祖國」充滿期待，結果，殘酷的現實予台灣人大失望，這個天差地的「高期待」和「大失望」距離，捲起了相應的台灣人集體的憤怒反抗。