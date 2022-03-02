俄羅斯入侵烏克蘭，即便有一千個理由，國際法也不允許任何國家侵門踏戶，大開殺戒入侵他國。整個世界都在譴責與憤怒，昨日德國各大城市市民紛紛走上大街，示威抗議普丁與俄軍入侵者，「普丁放下屠刀」、「普丁停止侵略」等口號聲震環宇。

眼下的烏克蘭，戰火在蔓延，殺戮在繼續，悲劇在滋生，事態的發展，似乎醞釀著更大的隱患與危險……

「金融核彈」與真核彈

2月26日，美歐將俄羅斯部分銀行踢出國際結算系統SWIFT，凍結俄資產，阻斷俄交易，摧垮了整個金融市場，國際媒體稱之為「金融核彈」。

同日，德國政府一改其此前不為衝突地區提供武器的立場，宣布決定向烏克蘭提供1000件反坦克武器和500枚「毒刺」（刺針）型地對空導彈。德國一直奉行不向衝突地區運送武器的政策，這一傳統源於納粹德國在「二戰」時期犯下的侵略罪行。幾十年來一直主張「踩剎車」的歐盟老大也拉下了虎臉，看來這個世界離大戰不遠了，要知道「一戰」、「二戰」的策源地都是在歐洲，是不是「事不過三」？

反應立刻就來了，2月27日，俄羅斯總統普丁召見了俄羅斯國防部長紹伊古和總參謀長格拉西莫夫時下令：核威懾力量轉入特殊戰備狀態。這恐怕不能簡單的以「核訛詐」來解讀了。

俄烏危機初期，普丁曾向世界扔下一句話：「俄羅斯都沒有了，那還要世界幹什麽！」難道普丁有意開啟「末日計劃」？

匪夷所思的詭異現象

俄羅斯侵入烏克蘭，似乎不像世界第二大軍團的陣勢，被烏克蘭軍隊一路狙擊，喜劇演員出身的總統澤倫斯基，數日間蛻變成真正的世界級英雄了。相形之下，普丁與俄軍似乎士氣不足，連連受挫。



烏克蘭總統澤倫斯基。圖／擷自公視新聞影片

此俄軍與當年在敘利亞勇猛驃悍的俄軍判若兩軍。這裡僅舉2015年11月20日一天的例子。「敘利亞人權觀察」宣稱：俄軍的空襲造成1,331人喪生，當中約三分之二是戰鬥人員，伊斯蘭國381名成員喪生，努斯拉陣線和其它反政府武裝有547人喪生。同日俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古聲稱：代爾祖爾附近的一個伊斯蘭國目標被俄軍以巡航導彈攻擊，600多名武裝分子被炸死，而俄軍在該星期內炸毀敘利亞境內伊斯蘭國15處石油提煉和儲存設施，及525輛運油車。

世界上數一數二俄羅斯空天軍也不見蹤影，普丁曾傲慢道：「外交抗議100次，不如讓轟炸機的翅膀扇動一次。」這些日子，俄軍的空中力量也不見動靜。

歐盟帶頭、德國、法國、荷蘭、比利時、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞等，紛紛向烏克蘭提供經費和武器，其中包括美製的「標槍」反坦克導彈，德國、荷蘭提供的「毒刺」型地對空導彈。普丁與俄政府居然不急不惱，似乎懶得搭理與表達抗議，這些是不是十分詭異，難道這背後還有更大的隱憂？更大的陷阱？



德國總理蕭茲2月27日宣布向烏克蘭提供1000件反坦克武器和500枚「毒刺」（刺針）型地對空導彈。示意圖／擷自公視新聞、蕭茲推特，民報合成

能讓世人揣測與識破就不是普丁了

普丁是KGB出身，設陷阱玩陰謀是他的專長。

在討論俄烏危機時，關於俄烏會不會開打？筆者與萬潤南、廖天琪有一個「閑話三人行」的欄目，也曾引用《孫子兵法》評論：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」攻城是下下策，普丁是世界級人精，不會那麽傻。事實是我們錯了，他卻偏偏選擇了「走麥城」。不僅是我們，全世界都錯了，都說不會打。

都說拜登是故弄玄虛，只有他一直在堅持說俄會入侵烏克蘭。當烏克蘭駐德大使找蕭茲總理求救時，蕭茲回答：「你們反正就剩幾個小時了，幫你們有什麽用？」看來他也是知情者。

眼下俄軍入侵烏克蘭，兩軍實力與裝備差距很大，俄軍居然舉步維艱，一路被烏克蘭軍隊狙擊與遲滯，俄軍畢竟是世界上第二大軍事武裝集團，所有的行動都會步步謀劃與精算，怎麽可能這麽粗燥與隨意？為什麽又是全世界劃一地認為：普丁與俄軍出師不利？

整個世界都在說：「普丁失算了，錯誤的預判了烏軍實力和能力。」此時拜登總統出手了，蕭茲總理、馬克宏總統、馮德萊恩主席等世界級大佬均紛紛出手了，唯恐不及，這是不是預示著危險也開啟了……

中國人有「拖刀計」？誘敵之計？驕兵之計？連環計？估計普丁也是個玩陰毒的行家裡手，他是否在「請君入甕」呢？等待北約入甕呢？顯然北約大國們已從容地跨進了一條腿，看來這一條腿的代價會非常昂貴……

如何解讀核威懾「特殊戰備」？

美國的核戰備等級，共分為五級，一級（最高就緒）為最高，即：極可能爆發核戰，或核戰已經發生；五級（一般就緒）為最低。在不同的戒備狀態級別下，美國軍隊的行動亦有所不同，以應對不同的狀態。

俄羅斯的核戰備分為幾個等級？核威懾「特殊戰備狀態」指的又是什麽狀態？

俄羅斯《國防》雜誌主編科羅特琴科表示：俄羅斯的戰略核力量，平時並不會有具體任務，而當俄羅斯戰略威懾力量進入特殊戰備狀態，就意味著俄羅斯已針對具體情況，為戰略核力量和非戰略力量設定了具體任務，也就是說俄軍可以隨時啟動戰略性和非戰略性核武器。

中國軍事專家宋忠平認為，「平時，核導彈的彈頭和運載工具是處於分離狀態的，現在要把核導彈，即核彈頭和運載工具結合。」特殊戰備狀態則意味著：核彈頭已經裝在導彈上，已經完成好目標諸元計算，隨時可以安裝核導彈，實施發射，即是做好了目標標定等相關軍事準備，確保「核三位一體」戰略核力量處在「待機」狀態。「核三位一體」指的是陸基洲際彈道導彈、潛射彈道導彈和戰略轟炸機三種核打擊方式。

通俗的來說，這是處於戰爭邊緣的政策，可形象地解讀與描述為：

1、啟動「雙按鈕」，作為總統「掛了」的後備。

2、下一秒就可能按下按鈕。

3、開啟自動發射系統，即末日計劃。

核威懾不是針對烏克蘭

啟動核威懾「特殊戰備」，若解讀為威脅恐嚇烏克蘭，豈不是拳頭打跳蚤？那麽普丁是為誰開啟了「特殊戰備」？不言而喻，既然是末日計劃，當然是針對美國，其次是針對北約的。

普丁開出的條件「很高」，其中有一條「直接讓北約退回1997年邊界」，而俄烏開戰，即便是打下烏克蘭全境，也不能移動北約的控制線，退回到1997年邊界。

再回憶一下普丁出師前的戰鬥檄文：「西方欺騙了俄羅斯」，「瞥一眼地圖就能看到，西方國家是如何信守北約不東擴承諾的，這就是欺騙。一輪又一輪，我們迎來了北約五輪東擴。」

普丁使用了「衛國戰爭」的語彙，難道意在烏克蘭嗎？普丁還說（大意）：烏克蘭是同宗同族同血統，俄軍不忍下手。那麽俄軍的「衛國戰爭」針對誰呢？中國人有「冤有頭，債有主」一說。即報仇討債要找準對象，普丁是不是也找準了對象？

美國著名評論家費裡德曼（Thomas Friedman）在《紐約時報》的專欄裡說，幾個星期來，普丁從結集大軍，對烏克蘭百般恐嚇，而如今準備讓軍隊越境，和平的希望逐漸渺茫。局勢發展至此，美國政府必須負一半責任。他還說，如今東歐劍拔弩張，可能爆發「二戰」以來歐洲最大的戰爭，究其根源，是三十年前美國政府的一個決定埋下了禍根，因此難辭其咎。核威懾針對誰，費裡德曼似乎也間接給出了答案。

各國媒體都在批評拜登慫恿、鼓勵普丁出兵，狡猾的普丁是不是在將計就計？是不是以其人之道，還治其人之身？俄烏危機初期，俄軍與白俄軍舉行聯合軍演營造緊張氣氛一樣，現在知道是普丁侵略計劃的前戲過程，或者稱之為序幕，眼下與烏克蘭的戰爭，及近日的談判，也還是普丁計劃中的過程，或者稱之為第一幕呢？



與烏克蘭的戰爭，及近日的談判，還是普丁計劃中的過程，或者稱之為第一幕呢？示意圖／擷自公視新聞影片

期待和平想念梅克爾夫人

法新社報導：27日，北約秘書長斯托爾滕貝格表示，俄羅斯總統普丁讓俄羅斯軍隊處於高度戒備狀態的舉動，是危險和不負責任的，加劇了俄羅斯在烏克蘭問題上的「侵略性」。

據美國有線電視新聞網（CNN）消息，白宮新聞發言人莎琪（Jen Psaki）稱：俄羅斯此舉是「無端升級」矛盾和「制造威脅」手段的一部分，她還呼籲國際社會和美國公民透過這個「棱角」看清楚俄羅斯的「所作所為」。

我們反對戰爭，不管什麽理由，普丁必須放下屠刀，停止對烏克蘭的侵略戰爭。俄羅斯同美國和北約的矛盾與糾結，當直接去找拜登總統、蕭茲總理、馬克宏總統、斯托爾滕貝格秘書長等，商談「北約武器退回97年前」的落實問題。

人民期待和平，不禁會想起一直承擔著歐洲和平的使者，一直善於「踩剎車」的德國前總理梅克爾夫人！