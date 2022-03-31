美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）3月24日發表一份報告，內容說，中共故意曲解聯合國2758號決議文的內涵，並利用金錢或政治實力壓迫國際社會承認；台灣屬於中共國，事實上，這項決議文內容中，連台灣兩字都沒提起，所謂「一中原則」也是老共捏造，逼迫外交國家必須在建交時承認，並藉此打壓與台灣友好的國家，孤立台灣，報告中呼籲「美國及國際社會應該從外交上反擊，承認台灣主權獨立」，以避免重演俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。

這是外國基金會第一次針對2758號決議文的欺騙性，做出激烈反應。

長期以來，中共併吞台灣的理由有三：第一，台灣自古以來就是中國領土；第二，中台兩地同文同種，所以屬於一個國家；第三，兩個中國的內戰並未結束，而台灣屬於內戰中領土主權一部份，這三個理由似是而非，其實也很好辯駁。

台灣確實在1683年被大清帝國納入版圖，但是，中共並未繼承大清國領土。 現代國家的民族主權觀念始於1648年歐陸的《西伐利亞條約》，當時，台灣人還接受荷蘭人管轄。 兩國中國內戰所爭，係中國沿岸陸棚土地，當時台灣屬於日本領土，內戰與台灣並無相關。

這三個理由可以說明，中共企圖用台灣屬於中國理由，入侵台灣，屬於無理取鬧。

烏克蘭為了自由勇敢抵抗俄羅斯，不只是拆穿強權的偽善，也給與國際社會新的覺醒，今日，俄羅斯入侵的國家，還是屬於聯合國會員國，聯合國卻還束手無策，只能文字譴責，如果老共入侵台灣，情況會如何?

台灣趕快成為法理獨立的國家，已經是當務之急，拖越久，越危險。

但是，重點還是在於台灣人的心理建設，政府長期接受國際綏靖主義觀點，以為不刺激中共，是最高明選擇，習慣用維持現狀包裝自己，看來好像安全，其實更危險，當中共認為已經有足夠力量吃下台灣時，各種語言都無法停止戰爭，只有拳頭能夠保護自己的安全。

這一次，烏克蘭用弱國抵抗強國，儘管內部一堆通敵分子，替俄羅斯擔任第五縱隊，但是，多數的烏克蘭人表現愛國情操，感動全世界，資源蜂擁而來，協助烏克蘭抗敵。

所謂「悲劇讓人新生」，西方國家的協助，更是打破紀錄，更重要的是，西方民主國家終於認清楚，東西兩個大狗熊，才是世界和平的潛在威脅，如今，兩隻狗熊中，有一隻熊威遭到大挫敗，也降低另一隻狗熊的氣焰，台灣人也應該趁此機會，向國際發出獨立建國的聲音，只有人民勇敢這帖藥，才可以克服一切，因為世界站在台灣人這邊。