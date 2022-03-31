作者認為，一個主權獨立國家，若面臨惡鄰軍事侵略威脅，國際社會成員則可援引國際法規而出手救援。 因此，應捍衛「獨立公投人權」，才是「抗中保台」的核心價值。圖／江蓋世

近年來，國際舞臺上，香港有事，阿富汗有事，烏克蘭有事，流血流淚，家破人亡，流離失所。

那時，「抗中保台」的標題，往往就會出現在台灣各大媒體。

但是，什麼是「抗中保台」呢？

「誓言抵抗中國可能的侵略，保衛台灣自由美麗的家園。」這樣簡單的解釋，也可能是大家都可以接受的說法。

不過，問題就出在

—目前「中華民國」的法律體系下，台灣是中國的一個「岸」，

—「中華民國」憲法增修條文裡面，台灣是中華民國的一個「自由地區」，

—於聯合國的官網裡面，這個由全世界195個國家所組成的國際組織，在該國際組織的官網裡面，台灣是「中國的一部分」。

如上所述，就是台灣的現狀。我們雖不願意接受，但事實上，這些白紙黑字所寫的現狀陳述，都擺在那裏。而這些現狀陳述，正是中國耀武揚威，恫嚇台獨運動，不排除武力犯台的主要藉口。

面對中共政權的文攻武嚇，我們「抗中保台」的含意，要有新的詮釋。

我認為，「抗中保台」，不應只是在維持台灣現狀，成為別人的一個「岸」，而

畏畏縮縮的，凡事不敢惹對方生氣，只求個永保平安。

我們記得，二戰英雄英國首相邱吉爾，他曾經一再警告世人，面對獨裁者的侵略威脅，我們縱使吞下了「屈辱」，後面等著的還是「戰爭」。因此，高喊「抗中保台」，我們除了要保家衛國，捍衛自由美麗的家園之外，我們還要捍衛，台灣舉行獨立公投的「集體人權」。

台灣為了要取得國際法上的「國格」（Statehood），也需要擁這項「集體人權」，這就是我們通稱的，「台灣的前途由台灣人民共同來決定」。因此，台灣人民所要誓言捍衛到底的，簡言之，就是國際人權公約明文規定的「自決權」，亦即「人民有舉行獨立公投（IR)的權利」。

這個「抗中保台」的新詮釋，就是面對中共政權的侵略威脅，我們要團結一致，全力捍衛這項不可剝奪的「獨立公投集體人權」!

台灣不應是中國國內事務的一個「岸」，而應該是整個國際社會的一個「國」。

屋內吵架，吵得再兇，外面的人不便干涉他國內政，但是一個主權獨立國家，若面臨惡鄰軍事侵略威脅，國際社會成員則可援引國際法規而出手救援。

因此，我們應捍衛這項「獨立公投人權」，這才是「抗中保台」的核心價值。