台灣好德公益文化協會、福和會、台灣88工商協進會等三協會聯合發起募集急救包，4月8日下午立即啟動首批運送急難救助醫材物資到烏克蘭行動。圖／好德文化協會提供，民報合成

台灣好德公益文化協會、福和會、台灣88工商協進會等三協會聯合發起募集急救包，消炎止痛藥物等醫療用品於4月6日才剛舉行聯合募集送愛到烏克蘭的記者會，4月8日下午立即啟動首批運送急難救助醫材物資到烏克蘭行動，這批急難救助品將援助在基輔的台灣醫療義工團隊——六位台灣勇士在基輔從事人道救援工作。

無畏烏克蘭氣溫驟降，在冰天雪地的氣候下，台灣醫療義工與手無寸鐵、忍受飢寒交迫的烏克蘭人民，相依為命、聯手抵禦外侮，而置個人生死於度外的精神可敬可佩！基輔醫療志工團領隊莊先生傳來簡訊表示「烏克蘭首都基輔被殘暴的蘇聯軍隊猛烈轟炸圍攻四十天，建築滿目瘡痍但基輔居民團結一致，視死如歸的精神，英勇抗戰後終於收復又奪回基輔北部城市伊爾平城市」。

台灣好徳公益文化協會表示，烏克蘭國民這種永不屈服的精神，實在是值得台灣人學習。期盼我們國人團結為台灣，若有行善的能力時，不可推辭，時時謹記「We can help，Taiwan can help」無私奉獻的精神，對國際友人伸出最即時的幫助。



台灣好徳公益文化協會表示，首批急難救助品將援助在基輔的台灣醫療義工團隊——六位台灣勇士在基輔從事人道救援工作。示意圖／台灣好德公益文化協會提供，民報合成